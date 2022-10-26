ОПЕРАЦИЯ "СОБЧАК": ПОБЕГ ИЛИ ХИТРЫЙ ПЛАН?

Журналистка Ксения Собчак покинула Россию в ночь на 26 октября. У оперативников было постановление о её задержании, и, естественно, считается, что Собчак попросту сбежала. Но от теорий заговора не скрыться: может, всё это хитрый план?

В дом Собчак 26 октября пришли силовики с обысками, но телеведущей там не оказалось. Позднее выяснилось, что она покинула Россию: бежала в Литву через территорию Белоруссии и при этом путала следы, купив билеты сразу в три страны.

Тут всё очевидно: побег от следствия. Но авторы блога BRIEF не спешат с выводами.

А вдруг побег Собчак - это операция внедрения? И на самом через белорусскую границу нами был переброшен будущий лояльный президент Украины,

- предполагают авторы.

Напомним, что прологом к её побегу стало задержание коммерческого директора Собчак - Кирилла Суханова. Накануне сама журналистка недоумевала: почему её сотрудник задержан?

Источник

А вы знали об этом?

Среди подделок были подлинные шедевры искусства, свидетельствовавшие о выдающемся мастерстве их творцов. Одним из них,кто изготавливал для братьев Гохман подделки древних шедевров, был одесский ювелир И. Рухомовский, имя которого в первую очередь связано с так называемой тиарой Сайтаферна — венцом фальсификаций на юге России. Девять лет трудился он над золотым «саркофагом со скелетом» — самым выдающимся своим произведением. Миниатюрный саркофаг был покрыт тончайшими рельефами, аллегорически изображавшими различные этапы человеческой жизни. В саркофаге помещался скелет величиною с палец, составленный из 167 частей, причём каждая из этих миниатюрных золотых «костей» двигалась в том направлении и ровно настолько, как у натурального скелета. За это замечательное произведение Рухомовскому была присуждена золотая медаль на выставке Салона французских художников в Париже 1903 г.

Рекомендую также прочесть:

Ева Браун - как личная тайна фюрера https://otari.mirtesen.ru/blog/43559382190/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!