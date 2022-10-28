10 четких различий между настоящими и фальшивыми друзьями

Иногда трудно понять, насколько искренен в своих чувствах друг. Доверившись неправильному человеку, можно сильно пострадать. Фальшивые друзья способны всерьез испортить жизнь. От того, с кем вы общаетесь, зависит очень многое!

Вот 10 признаков, которые помогут вам отличить настоящего друга от мнимого.

1. Настоящий друг уважает вас

Независимо от ситуации, ваш настоящий друг ни за что не станет унижать или оскорблять вас. Даже если между вами есть разногласия, он будет уважать вас как самого себя. Настоящие друзья могут не соглашаться друг с другом, но между ними есть подлинное доверие.

Фальшивые друзья способны разозлиться на вас всерьез. Они могут злоупотреблять обидными словами или даже воздействовать на вас физически. Им наплевать на вас, поэтому они не чувствуют, что вам больно.

2. Настоящий друг принимает вас любым

Настоящего друга заботит ваше счастье и благополучие. Ему все равно, какую одежду вы носите. Его не раздражает ваш громкий смех. Он просто принимает и любит вас любым.

Фальшивые друзья ведут себя совершенно по-иному. Они всегда будут напоминать вам о ваших недостатках и требовать, чтобы вы вели себя "более нормально". Никогда не слушайте этих людей!

3. У настоящего друга всегда найдется время для вас

Даже если у настоящего друга есть всего лишь час между работой и спортзалом, он всегда готов встретиться, пусть даже совсем ненадолго.

Ведь он искренне хочет повидаться с вами! Настоящим друзьям не все равно, как вы поживаете. Поэтому они часто пишут или звонят вам.

А вот фальшивые друзья вспоминают о вас только тогда, когда им что-то становится нужно. Они могут очень красиво говорить, но помните, что у них всегда есть корыстный интерес. И, если вдруг вы не сумеете помочь своему фальшивому другу, он будет очень зол.

4. С настоящим другом можно обсуждать что угодно

Спорить с умным человеком может быть интересно, особенно, когда это делается правильно! С настоящим другом вы можете обсуждать самые разные темы, понимая, что это дает вам свежий взгляд на привычные вещи.

А вот фальшивые друзья постоянно переходят в споре на личности. Кроме того, они не готовы проигрывать вам, поэтому сделают все возможное, чтобы оставить вас в дураках.

5. Настоящий друг умеет хранить секреты

Настоящему другу можно доверить любую тайну, не опасаясь, что завтра об этом будут знать все. Он уважает вас, поэтому о вашем секрете будете знать только вы двое.

Фальшивые друзья отнесутся к вашему признанию как к чему-то будничному и незначительному. А иногда еще и хорошенько приукрасят ваш секрет в разговоре с общими знакомыми!

6. Настоящий друг прощает вам все

Все мы иногда хотим подурачиться. Или даже сделать что-то не очень хорошее. Настоящий друг любит не только вас, но и ваши глупости. Настоящие друзья знают, что никто не идеален, и принимают это. Более того, иногда вы будете делать глупые вещи вместе, получая при этом огромное удовольствие!

С фальшивыми друзьями это может стоить вам дружбы. Они вряд ли простят вас, потому что не собираются исправлять ваши ошибки.

7. Настоящий друг всегда будет на вашей стороне

Неважно, правы вы или нет, – настоящий друг будет на вашей стороне. Он всегда поддержит вас и поможет в любой ситуации, даже не спрашивая, в чем, собственно, дело.

Фальшивые друзья совершенно не готовы идти ради вас против всего мира.

8. Настоящий друг уважает ваше право на личную жизнь

Настоящие друзья понимают, что у вас не всегда есть на них время. Кроме того, они не осудят вас, если вы не захотите делиться личными переживаниями.

Фальшивые друзья не понимают, что у вас есть своя жизнь и обязательства. Они очень эгоистичны и отнимают много вашего времени.

9. Настоящий друг радуется вашим успехам

Настоящие друзья готовы разделить с вами радость и счастье. Они отправятся праздновать вашу победу, даже несмотря на то, что им рано вставать на следующий день!

Фальшивые друзья очень ревнивы к вашим успехам. Когда с вами случается что-то хорошее, они пытаются получить то же самое для себя или обесценить ваши достижения. Они не переживут, если вы будете более успешны, чем они!

10. Настоящий друг помогает вам становиться лучше

Настоящие друзья верят в ваш талант и готовы поддержать вас во всех ваших начинаниях. Такая дружба меняет к лучшему не только вас, но и ваше будущее!

Фальшивые друзья заинтересованы в том, чтобы вы стояли на месте, поскольку в таком случае вами намного легче манипулировать. Более того, они с удовольствием потянут вас за собой на самое дно!

Если вы научитесь анализировать поведение людей, то быстро поймете, кто является вашими настоящими друзьями. Мнимые приятели обычно говорят больше, чем делают. Не давайте им второй шанс, потому что они никогда не изменятся. Старайтесь держаться от таких людей подальше!

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А вы знали об этом?

Во время одной из поездок кучер отказался поворачивать по приказу императора, мотивируя тем, что по указанному Павлом пути нет проезда. В итоге несчастного высекли за непослушание, а царь заявил:

«Пусть мне свернут шею, но пусть слушаются!» Однажды, проходя недалеко, Павел Первый обратил внимание, что стоявший на часах офицер пьян. Разозленный грубейшим нарушением устава, император приказал арестовать незадачливого караульного, на что тот сразу же напомнил царю, что в случае его ареста Павлу придётся заступить на пост самому. За проявленную находчивость император присвоил офицеру очередное звание с мотивировкой:

«Он, пьяный, лучше нас, трезвых, свое дело знает»!

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