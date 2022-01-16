2 загадки на логику, которые заставят попотеть

Хорошая логика и внимательность - важные навыки. К счастью, их можно тренировать всю жизнь. Более того, даже нужно! Мозг настолько ленив, что если регулярно не подбрасывать ему "пищу" для размышлений, то он совсем перестанет усиленно работать даже в примитивные моменты: например, когда вам просто нужно посчитать, правильно ли вам дали сдачу в магазине.

Лучше всего с тренировками помогут загадки и задачки. Сегодня предлагаем две таких. Отложите все свои дела, чтобы полностью сосредоточиться на условиях.

Задачка №1

В этой китайской загадке для школьников не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Но дети легко находят скрытый секрет и верно разгадывают уравнение. Попробуйте и вы проверить свою логику. Давайте узнаем, насколько вы внимательны, чтобы заметить подвох и правильно решить школьную задачку.

Задачка №2

Предлагаем почувствовать себя в роли мастера часовых дел. Согласитесь, всегда интересно попробовать что-то новое. Побудьте теперь часовщиком и попытайтесь настроить пятые часы так, чтобы продолжить последовательность.

Справились с задачками?

Уверены, что хорошенько подумали?

Если да, то пришло время узнать правильные ответы.

Смотрим!

Задачка №1

Большинство взрослых ответом к этой головоломке называют число 17.

Задачка №2

Получили такой же результат? Что ж, а ведь это не совсем верно! Теперь посмотрите на наши подсчеты:

Ответ: Время 5:35. Часы последовательно показывают к предыдущим часам: минус 1 час 10 минут, минус 1 час 20 минут, минус 1 час 30 минут. Следовательно, последние часы должны показывать минус 1 час 40 минут к четвертым.

Вот такие они, задачки на логику и внимательность! А вам удалось дать правильные ответы? Как долго думали? Поделитесь своими результатами в комментариях.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2390899902891428147/

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