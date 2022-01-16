2 загадки на логику, которые заставят попотеть

Хорошая логика и внимательность - важные навыки. К счастью, их можно тренировать всю жизнь. Более того, даже нужно! Мозг настолько ленив, что если регулярно не подбрасывать ему "пищу" для размышлений, то он совсем перестанет усиленно работать даже в примитивные моменты: например, когда вам просто нужно посчитать, правильно ли вам дали сдачу в магазине.
Лучше всего с тренировками помогут загадки и задачки. Сегодня предлагаем две таких. Отложите все свои дела, чтобы полностью сосредоточиться на условиях.
Задачка №1
В этой китайской загадке для школьников не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Но дети легко находят скрытый секрет и верно разгадывают уравнение. Попробуйте и вы проверить свою логику. Давайте узнаем, насколько вы внимательны, чтобы заметить подвох и правильно решить школьную задачку.
Задачка №2
Предлагаем почувствовать себя в роли мастера часовых дел. Согласитесь, всегда интересно попробовать что-то новое. Побудьте теперь часовщиком и попытайтесь настроить пятые часы так, чтобы продолжить последовательность.
Справились с задачками?
Уверены, что хорошенько подумали?
Если да, то пришло время узнать правильные ответы.
Смотрим!
Задачка №1
Большинство взрослых ответом к этой головоломке называют число 17.Получили такой же результат? Что ж, а ведь это не совсем верно! Теперь посмотрите на наши подсчеты:
Задачка №2
Ответ: Время 5:35. Часы последовательно показывают к предыдущим часам: минус 1 час 10 минут, минус 1 час 20 минут, минус 1 час 30 минут. Следовательно, последние часы должны показывать минус 1 час 40 минут к четвертым.
Вот такие они, задачки на логику и внимательность! А вам удалось дать правильные ответы? Как долго думали? Поделитесь своими результатами в комментариях.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2390899902891428147/
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :
Петр Столыпин: 7 главных фактов о нём, которые нужно знатьhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43278484364/
Донские амазонки: каких женщин-атаманов враги боялись больше чем мужчин https://otari.mirtesen.ru/blog/43859542629/
Фантом ДНК: как советский ученый Петр Гаряев доказал существование души https://otari.mirtesen.ru/blog/43227543027/
Свежие комментарии