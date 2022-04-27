Интересные факты о человеческих генах

Откуда взялось большинство наших генов, сколько в нас от неандертальцев, насколько геном разных людей отличается друг от друга и другие интересные факты о генах!

1.

Генетическое разнообразие Африки





Среди людей, населяющих Африку, наблюдается большее генетическое разнообразие, чем среди всех остальных людей мира, вместе взятых.

2.

Космос воздействует на гены человека





Астронавт Скотт Келли пробыл в космосе всего 1 год, за это время экспрессия его генов изменилась настолько, что его ДНК стала отличаться от ДНК его брата-близнеца.

3.

У всех людей гены совпадают на 99,9%





Всё ещё считаете себя особенным? Забудьте. Ваш генетический код практически идентичен коду… кого угодно. У всех людей на планете (всех рас и национальностей) одна и та же ДНК, различающаяся только на одну десятую процента. И в этой крохотной доле спрятана вся наша индивидуальность.

4.

Волосы на голове и волосы бороды стареют с разной скоростью





За этот процесс отвечают разные гены.

5.

У каждого человека неафриканского происхождения от 1 до 4 процентов генома составляют гены, унаследованные от неандертальцев





Признаки наличия этих генов — светлая кожа, рыжие или светлые волосы, повышенная свёртываемость крови, привычка работать по ночам, а спать днём, склонность к появлению бородавок, склонность к депрессии и т.

6.

п.

У азиатов есть гены денисовцев — древнего вымершего виды людей





Моляры (задние зубы) человека имеют три корня в верхней челюсти и два — в нижней. Однако у 20% представителей азиатской расы встречаются трёхкорневые нижние моляры (у китайцев — до 40%). Эта особенность досталась им от другого вида людей — денисовцев, с которыми они скрещивались более 200 тысяч лет назад.

7.

ДНК вымерших вирусов





Подавляющее большинство генов в геноме человека имеют происхождение из ДНК давно вымерших видов вирусов, заражавших наших предков.

8.

Существуют «неуязвимые» люди со сверхплотными костями





Существует разновидность генетической мутации, из-за которой плотность костей человека в восемь раз превышает нормальную. Люди с такими мутациями редко получают травмы, имеют больше шансов выжить в автокатастрофах, но плавать они, как правило, не умеют — «тонут как камень» в воде.

9.

Y-хромосомный Адам





Наши гены свидетельствуют о том, что у всех ныне живущих людей был общий предок — «Y-хромосомный Адам», живший 208 300 лет назад.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2465510516183533682/

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