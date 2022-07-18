Почему мужчины возвращаются к бывшим женам после развода

Многих девушек мучает вопрос, почему мужчины возвращаются к бывшим женам, если их в браке что-то не устраивает.
Одни говорят, что за время совместной жизни вырабатывается привычка, другие утверждают, что настоящая любовь никогда не проходит. Сегодня мы попробуем докопаться до сути этого вопроса. Все подробности читайте ниже.
Почему мужчины уходят
В каждом браке есть свои проблемы. И чтобы ответить на вопрос, почему мужчины возвращаются к бывшим женам, нужно сначала понять, почему они уходят от своих благоверных.
- Первое – это, конечно, из-за элементарного непонимания. Люди с возрастом меняются, и глупо упрекать человека, что он уже не тот, что был раньше. Это вполне естественно. Человек развивается, меняются его интересы и цели. А это значит, что нужно примириться с новой личностью, а не пытаться вернуть прошлое.
- Второе – это вечная занятость. Часто женщина даже не замечает, что с каждым днем все меньше и меньше времени уделяет своему супругу. Домашние заботы, ребенок, встречи с друзьями и родителями отнимают все свободное время. На любовь его просто не остается. И вот в этой ситуации мужчина начинает искать тепло и понимание на стороне.
- Третье – это проблемы материального характера. Молодая семья всегда должна жить отдельно, но, к сожалению, не у всех людей есть возможность купить собственную квартиру. Когда молодожёны живут с родителями, между ними начинаются постоянные ссоры. Старшее поколение пытается научить детей, как нужно жить и постоянно вмешивается в их проблемы. Терпеть это долгое время у многих не хватает сил.
Почему мужчины ищут любовь на стороне
Мы узнали, почему представители сильного пола уходят из семьи. Но прежде чем узнать, возвращаются ли мужчины к бывшим женам, мы подумаем о главной причине крушения многих браков. Любовница – это одинокая женщина, которая хочет сделать выгодную партию с женатым мужчиной. Именно она является причиной крушения многих браков. Конечно, осуждать никого мы не будем, у всех жизнь своя, мы просто подумаем над тем, почему же мужчины уходят к любовницам. Как писалось выше, после нескольких лет брака, особенно после появления детей, женщина меняется. Она не обращает на мужа внимания и много времени уделяет ребенку. Мужчина начинает ревновать и пытается найти утешение. Ему может не хватать как физической, так и духовной близости. Но тогда почему мужчины возвращаются к бывшим женам, если им так плохо жилось в семье и так хорошо с молодой любовницей. Об этом поговорим ниже.
Почему мужчины возвращаются: мнение жен
Женщины полагают, что мужчины слишком любят комфорт. Именно этот факт, по их мнению, играет решающую роль в вопросе, почему мужчины возвращаются к бывшим женам. После 10 лет вырабатывается привычка приходить домой и отдыхать. Сложно представить, что дома не будет ждать горячий ужин, вымытые полы и чистое белье. Но мужчины сталкиваются с суровой реальностью, когда уходят из семьи. Жены, конечно, понимают, что их мужья смогут самостоятельно пожарить пельмени или сварить сосиски, то есть с голода не умрут. Но после гастрономических изысков, которыми баловала любимая женщина, есть пельмени просто не захочется. Ни один мужчина в здравом уме не станет уходить из семьи и сразу начинать налаживать быт с любовницей. Это глупо, любому человеку нужно взять передышку. И вот именно во время этой паузы, считают жены, их мужья и принимают решение вернуться к семье.
Мнение любовниц
Девушки, которые разбили семью и притянули к себе любимого, не считают, что он уйдет, если не будет окружен комфортом. Главная причина, по которой мужчины возвращаются к бывшим женам, считают любовницы, это отсутствие эмоциональной связи и общих привычек. Любой представитель сильного пола за время проживания с семьей привыкает к определенному состоянию вещей. Например, для него само собой разумеющееся, что утром жена жарит ему блинчики. Он, конечно, может без них обойтись, но у многих уже сформировалась привычка к этому вкусному завтраку. Или, гуляя по улице в хорошем настроении, мужчина начинает громко петь. Любовницу это смущает, а бывшей жене это казалось довольно милым. Из таких мелочей начинают скапливаться обиды и взаимные непонимания. Поэтому любовница, раздумывая над вопросом, как часто мужчины возвращаются к бывшим женам, могут дать точный ответ, в 90% случаев.
Что думают дети
Когда родители разводятся, больше всего окружающим жалко ребенка. Ведь теперь ему придется жить без папы. Даже если отец и будет присутствовать в жизни своего чада, то уже не постоянно, как раньше. Конечно, маленькие дети не могут ответить на сложный вопрос, зато подростки ответ находят. Они считают, что отец уходит из семьи из-за них, и возвращается обратно тоже из-за них. Дети - эгоисты, и это вполне нормально. Их вселенная вращается вокруг семьи, и когда что-то идет не так, они могут винить себя.
Часто ли мужчины, на самом деле, возвращаются в семью ради детей? Статистика показывает, что нет. Это в России мало кого удивит. Мужчина может вернуться к жене, к привычному укладу жизни и, как следствие, к ребенку. Но ради детей мало кто из представителей сильного пола бросит любовницу.
Как считают специалисты
Психотерапевты утверждают, что главная причина, почему благоверные хотят быть принятыми назад в семью, кроется в боязни перемен. Ведь действительно, каждый из нас хотел хоть раз в корне изменить свою жизнь. И как много людей на это решаются? Возьмем, например, утреннюю пробежку. Человек, поставивший себе цель бегать по утрам, будет выполнять этот ритуал дня три, может быть, четыре, но будет бегать без радости. Ну а потом и вовсе решит, что бег – это просто не его вид спорта. Вот и все перемены.
Сколько процентов мужчин возвращаются к бывшим женам? Специалисты утверждают, что около 90-95%. Мужчины может и хотят перемен, но многие из них быстро сдаются. Неуверенность в своих силах и желание оставаться в своей зоне комфорта - вот что мешает начать жить по-новому.
Почему мужчины возвращаются: точка зрения сильного пола
Мы уже посмотрели на проблему с разных сторон. Осталось узнать мнение самих мужчин. Конечно, представители сильного пола не все поголовно романтики, но все же многие из них называют главной причиной именно любовь. Мужья говорят, что вдали от жены они смогли понять, что кроме нее им никто не нужен. Да, конечно, их любимая не идеал, да и разногласий в браке было много, но она же своя, родная.
Часто ли мужчины возвращаются к бывшим женам? Определенно, да. Сами представители сильного пола не очень любят обсуждать причину своего возвращения. Ведь жена вряд ли сможет по-настоящему простить мужу бегство. После возвращения, мужчина попадет в свою привычную среду, и первое время будет наслаждаться идиллией. А как долго она продлится, будет зависеть только от мужа и жены.
Как заставить мужчину вернуться
Когда муж уходит, жена часто впадает в депрессию. Она может замкнуться в себе или же пойти в разгул. Нельзя осуждать женщину, каждый справляется со своими душевными переживаниями по-своему. Но когда горе уляжется, девушка захочет вернуть своего благоверного, но как это сделать?
- Нужно дать мужу время. Именно оно расставит все на свои места. Не нужно навязываться, постоянно писать и звонить. Это будет раздражать мужчину и точно продлит период его отшельничества.
- Обратить внимание на себя. Чаще всего мужчины не просто уходят из семьи в никуда, они уходят к любовницам. А почему? Потому что соперницы красивее и моложе. Значит, пришло самое время заняться своим внешним видом. Можно сходить к косметологу, который уберет морщинки, к стоматологу, который подарит вам потрясающую улыбку. Ну и, конечно, следует сменить гардероб и прическу.
- С появлением детей женщина часто замыкается в себе. Ее мир вращается вокруг ребенка, что вполне естественно. Но идет время, все вокруг меняется, у мужа появляются новые интересы, а жена остается на том же уровне развития, что и была до родов. Поэтому не стоит тратить досуг на телевизор. Лучше почитайте книгу, чтобы вашему благоверному было о чем с вами поговорить.
Почему мужчины возвращаются к бывшим женам? Психологи утверждают, что все мы любим постоянство, но хотим перемен. Если девушка сможет периодически вносить в жизнь мужчины небольшие перемены и тем самым разбавлять скучный быт, муж от нее никогда не уйдет.
Как построить отношения так, чтобы мужчина не ушел
Говорят, любовь живет три года. Так ли это? Проверить очень сложно. Некоторые пары с легкостью доживают до золотой свадьбы, а некоторые не могут протянуть вместе и пяти лет. Неважно, сколько мужчин возвращается к бывшим женам, главная задача женщины сделать так, чтобы ее избранник не ушел из семьи. Как этого можно добиться?
- Решать проблемы по мере поступления. Никогда не стоит копить обиды. Ведь иначе может получиться так, что в один прекрасный момент, все что на душе накипело может вырваться наружу. Получится один огромный скандал, который и станет причиной разрыва. Лучше обсуждать проблему сразу, как только она возникнет. Не стоит бояться поговорить о том, что вас волнует, это поможет партнерам понимать друг друга лучше.
- Найти общие хобби. Если муж с женой вместе будут кататься на лыжах, или заниматься плаванием, у них не останется времени на скандалы. Они будут проводить время вместе и наслаждаться любимым занятием. А главное, таким образом будут накапливаться общие воспоминания.
- Не забывать про романтику. Спустя 10 лет совместной жизни сложно обожать свою вторую половинку так же сильно, как в первый месяц знакомства. Но не стоит забывать, что именно благодаря вовремя подаренным цветам или поцелую на ночь можно сохранить теплые чувства друг к другу.
А вы знали об этом?
Литосексуалы, люди испытывающие желание лишь там, где отсутствует взаимность. Как только объект вожделения начинает проявлять ответный интерес к такому человеку, он тут же теряет к отношениям всякий интерес. Часто литосексуалы выбирают в качестве сексуальных объектов недостижимых персон, например, известных актеров или даже героев фильмов. Литромантики не прочь пофантазировать про отношения, которых никогда не будет.
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