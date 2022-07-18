Почему мужчины возвращаются к бывшим женам после развода

Многих девушек мучает вопрос, почему мужчины возвращаются к бывшим женам, если их в браке что-то не устраивает.

Одни говорят, что за время совместной жизни вырабатывается привычка, другие утверждают, что настоящая любовь никогда не проходит. Сегодня мы попробуем докопаться до сути этого вопроса. Все подробности читайте ниже.

В каждом браке есть свои проблемы. И чтобы ответить на вопрос, почему мужчины возвращаются к бывшим женам, нужно сначала понять, почему они уходят от своих благоверных.

Мы узнали, почему представители сильного пола уходят из семьи. Но прежде чем узнать, возвращаются ли мужчины к бывшим женам, мы подумаем о главной причине крушения многих браков. Любовница – это одинокая женщина, которая хочет сделать выгодную партию с женатым мужчиной. Именно она является причиной крушения многих браков. Конечно, осуждать никого мы не будем, у всех жизнь своя, мы просто подумаем над тем, почему же мужчины уходят к любовницам. Как писалось выше, после нескольких лет брака, особенно после появления детей, женщина меняется. Она не обращает на мужа внимания и много времени уделяет ребенку. Мужчина начинает ревновать и пытается найти утешение. Ему может не хватать как физической, так и духовной близости. Но тогда почему мужчины возвращаются к бывшим женам, если им так плохо жилось в семье и так хорошо с молодой любовницей. Об этом поговорим ниже.

Почему мужчины возвращаются: мнение жен

Женщины полагают, что мужчины слишком любят комфорт. Именно этот факт, по их мнению, играет решающую роль в вопросе, почему мужчины возвращаются к бывшим женам. После 10 лет вырабатывается привычка приходить домой и отдыхать. Сложно представить, что дома не будет ждать горячий ужин, вымытые полы и чистое белье. Но мужчины сталкиваются с суровой реальностью, когда уходят из семьи. Жены, конечно, понимают, что их мужья смогут самостоятельно пожарить пельмени или сварить сосиски, то есть с голода не умрут. Но после гастрономических изысков, которыми баловала любимая женщина, есть пельмени просто не захочется. Ни один мужчина в здравом уме не станет уходить из семьи и сразу начинать налаживать быт с любовницей. Это глупо, любому человеку нужно взять передышку. И вот именно во время этой паузы, считают жены, их мужья и принимают решение вернуться к семье.

Мнение любовниц

Девушки, которые разбили семью и притянули к себе любимого, не считают, что он уйдет, если не будет окружен комфортом. Главная причина, по которой мужчины возвращаются к бывшим женам, считают любовницы, это отсутствие эмоциональной связи и общих привычек. Любой представитель сильного пола за время проживания с семьей привыкает к определенному состоянию вещей. Например, для него само собой разумеющееся, что утром жена жарит ему блинчики. Он, конечно, может без них обойтись, но у многих уже сформировалась привычка к этому вкусному завтраку. Или, гуляя по улице в хорошем настроении, мужчина начинает громко петь. Любовницу это смущает, а бывшей жене это казалось довольно милым. Из таких мелочей начинают скапливаться обиды и взаимные непонимания. Поэтому любовница, раздумывая над вопросом, как часто мужчины возвращаются к бывшим женам, могут дать точный ответ, в 90% случаев.

Что думают дети

Когда родители разводятся, больше всего окружающим жалко ребенка. Ведь теперь ему придется жить без папы. Даже если отец и будет присутствовать в жизни своего чада, то уже не постоянно, как раньше. Конечно, маленькие дети не могут ответить на сложный вопрос, зато подростки ответ находят. Они считают, что отец уходит из семьи из-за них, и возвращается обратно тоже из-за них. Дети - эгоисты, и это вполне нормально. Их вселенная вращается вокруг семьи, и когда что-то идет не так, они могут винить себя.

Часто ли мужчины, на самом деле, возвращаются в семью ради детей? Статистика показывает, что нет. Это в России мало кого удивит. Мужчина может вернуться к жене, к привычному укладу жизни и, как следствие, к ребенку. Но ради детей мало кто из представителей сильного пола бросит любовницу.

Как считают специалисты