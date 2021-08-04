«Миссис Горький»: за что Максима Горького выгнали из лучшего отеля в Нью-Йорке

В Америке главного пролетарского писателя России ожидал пышный прием. Вместе со своей спутницей, актрисой Марией Андреевой, Максим Горький поселился в роскошном отеле «Бельклер». Правда, ненадолго.

Пышный прием для Горького и «товарища феномен»

Как утверждает Бертран Рассел, автор книги «Брак и мораль», Максим Горький прибыл в США в апреле 1906 года по приглашению миллионера Генри Уилшера, который проявлял особый интерес к левым и социалистам. Однако за океан писатель решил отправиться не один, а в компании актрисы Московского Художественного театра Марии Желябужской, взявшей сценический псевдоним Андреева. С Желябужской Горький познакомился еще за 6 лет до путешествия в Америку. Тогда Мария Федоровна считалась не только самой красивой актрисой в стране: она всерьез увлекалась и революционными идеями. Благодаря чарам Андреевой Савва Морозов регулярно выделял деньги для партии. Недаром Ленин называл актрису «товарищ феномен».

Впрочем, Савву Морозова Мария Жебуляжская вскоре бросила, как и своего законного супруга. Если верить Владимиру Залесскому, автору издания «Учебник писательского успеха», в 1903 году Андреева стала не только гражданской женой Максима Горького, но и его помощницей. Поэтому неудивительно, что Алексей Максимович взял ее с собой в Америку. В США пару ожидал весьма пышный прием и торжественный обед, на котором присутствовали такие знаменитости как Марк Твен и Герберт Уэллс. Поселились Алексей Максимович и Мария Федоровна, которая фигурировала в американской прессе как «миссис Горький», в апартаментах Генри Уилшира в нью-йоркском отеле «Бельклер». Однако актриса и писатель там не задержались: через 4 дня их обоих выставили на улицу.

Сенсационная статья и травля писателя

Дело в том, что за несколько часов до этого газеты Нью-Йорка разразились сенсационной новостью. Как пишет Иван Курилла в своей книге об истории взаимоотношений между США и Россией «Заклятые друзья», на первой полосе издания World появилась заметка, иллюстрированная фотографиями Максима Горького, а также законной жены писателя, с которой он не был официально разведен, и Марии Андреевой. Последняя, по словам журналистов, состояла в законном браке с поручиком Андреем Желябужским. Мало того, репортеры раскопали, что актриса встречалась с Саввой Морозовым, который завещал ей полтора миллиона долларов. Несмотря на все перечисленные факты, Алексей Максимович и Мария Федоровна повсюду представлялись как супруги.

В общем Соединенные Штаты оказались гораздо более пуританской страной, чем Россия. Как утверждает Михаил Зыгарь, автор издания «Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917», Горький и Андреева вернулись в гостиницу «Бельклер» поздно ночью и о статье ничего не знали. Все вещи российских революционеров уже были свалены в вестибюле. Алексей Максимович и Мария Федоровна вынуждены были покинуть отель. Никого не интересовало, куда они пойдут. Да и травля писателя и актрисы не прекратилась. Напротив, кампанию по осуждению Горького и Андреевой подхватили и другие газеты: даже ежедневная The New York Times не осталась в стороне.

Гостеприимные Мартины

Если верить Павлу Басинскому, автору книги «Страсти по Максиму. Горький: девять дней после смерти», разразился такой скандал, что Максима Горького и Марию Андрееву не пустили ни в один отель Нью-Йорка. Гражданским супругам пришлось довольствоваться клубом молодых писателей, располагавшимся на 5-й авеню. Там Алексей Максимович и Мария Федоровна прожили около недели. Все это время на имя Горького не прекращали приходить письма возмущенных американцев, некоторые из которых угрожали писателю расправой. Но одно из писем оказалось вполне доброжелательным: Престония Мартин и ее муж Джон пригласили Горького и Андрееву на свою виллу. Так изгнанники наконец нашли подходящее пристанище.

Тем не менее Горький не пустил все на самотек: он отправил возмущенное письмо в Times. Литератор заявил, что не собирается давать никаких объяснений и предпочитает игнорировать любые сплетни. Но репутация борца за свободу возвратился к Максиму Горькому только после того, как из России в его адрес стали приходить обвинения в участии в московском восстании. Несмотря на это Алексей Максимович вместе с Марией Федоровной остались у Мартинов. Тем более, что они жили на вилле Престонии и Джона, располагавшейся неподалеку от Нью-Йорка, совсем недолго. Впоследствии и хозяева, и гости перебрались в уютное поместье на севере страны. Примечательно, что именно там Горький написал одно из главнейших патриотических произведений — роман «Мать».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В массовом сознании Максим Горький остался «буревестником революции» и уже при его жизни в честь него был назван город, улица в центре Москвы и создан литературный институт. Горький долгое время подавался советской пропагандой как пролетарский писатель, вышедший «из народа» и живший в бедности.

Вопреки лживой советской пропаганде, Горький родился в среде вполне буржуазной: отец - управляющий большой пароходной конторы; мать - дочь богатого купца-красильщика. Правда, родители писателя умерли рано, а воспитывал его дед, однако однозначно то, что Горький довольно быстро стал одним из богатейших людей своего времени.

Горький был далеко не чужд материального благополучия, а его биография, созданная уже в советское время, хорошо сфабрикованный миф, который ещё требует подробного и беспристрастного исследования. Например, поэтесса Зинаида Гиппиус писала: «Горький скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», умирающих с голоду для пополнения своей коллекции драгоценностей ».

Известно также, что нобелевский лауреат Иван Бунин критиковал Горького за образ жизни, который сложно было назвать пролетарским. Горький проводил за границей довольно много времени, жил в комфорте и вел богемный образ жизни ,не обращая внимания на страдания и голод своих соотечественников!

Любопытно также , что пролетарский писатель был гиперсексуальным и знаменит своими амурными похождениями .Например, в Италии Горький не пропускал ни одной горничной. Кроме того, многими очевидцами было замечено нетрадиционное отношение и сексуальное влечение буревестника русской революции к супруге сына !

Заслуживает также внимания нетерпимое отношение Горького к гомосексуалистам.Он не считал гомосексуализмобычным врожденным отклонением сексуальной ориентации и называл его «социально преступным и наказуемым»!Продолжение в моей статье "Шокирующая правда о «пролетарском писателе» Максиме Горьком"!

С надеждой из Грузии,Отари Хидирбегишвили!

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