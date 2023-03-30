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ВОЙНА НА УКРАИНЕ ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЙНЫ МЕЖДУ ИУДЕЕЙ И ИЗРАИЛЕМ

В Библии, в Книге Царств описано как произошло разделение единого древнего царства на Израиль и Иудею. Великий царь древнего царства Давид, правил в Иерусалиме, тот который Константинополь, а сейчас Стамбул. Царство объединяло 12 племен, которые в Библии называют колена, сначала все было хорошо, потом начались столичные дрязги, сначала Давид совершил грех, соблазнился женой своего военачальника, а того послал на смерть, потом мятеж поднял его сын Авессалом. Потом начались межплеменные столкновения.

Самое большое племя, было колено Иуды, их и называли иудеями, в Книге Царств прямо писано, что ИУДЕИ это люди колена Иуды. Колено Иуды сплотилось вокруг Давида и начало интриговать против остальных колен, те разошлись по домам и между ними пролегла вражда, которая не останавливается ни на минуту до сих пор.

Таким образом Иудея образовалась с центром в Иерусалиме, на территории современной Турции, а Израиль это северное Царство, то есть Россия. Если Израиль читать наоборот, то получим «Великая Русь», Ис-Ра-Эль = Эль РаСи = Эль (Великая) Русь. Поэтому Иван Грозный и называл себя Царем Израиля, а на его печати были гербы 12 колен. Так разделилось древнее царство.

Царство разделилось, вместе с ним разделилась и некогда единая религия, у иудеев она стала соответственно иудаизмом, они придерживались строго Ветхого Закона — ТОРЫ, а на Руси с течением времени, часть колен приняла христианство, а часть магометанство.

Дальше турки взяли Иерусалим и иудеям пришлось бежать дальше в Европу, там к тому времени у колена Иуды были еще земли. Европа и стала новой Иудеей. Знак колена Иуды это Лев, и везде в Европе где лев на гербах стран и царей это земли колена Иуды.

Откуда вообще взялось колено Иуды?

Все есть в Библии. В Книге Иисуса Навина, описано как 12 колен израилевых, как мы сейчас понимаем колен Великой Руси, завоевывают разные страны и города, а по окончанию делят земли и города между коленами, при этом колену Иуды досталось больше всех. У каждого колена был свой герб, это гербы провинций России, которые есть на большой печати Ивана Грозного. Каждая область, город выставляли свое войско, это войско шло под своим знаменем и гербом.

Подробнее об этом можно почитать здесь.

Двенадцать колен израилевых (городов российских) на большой печати Ивана Грозного.

Лев изначально это герб города Владимира, а колено Иуды это войско Владимиро-Суздальского княжества, которое было самым большим и могучим, и все царские роды вышли из этого княжества. После того как был захвачен Иерусалим (в Библии Иерихон) войско колена Иуды и оказалось там и стало "иудеями".

Иудеи в общем стали изгнанниками, их настоящая родина в России, они прутся туда изо-всех сил, но их не пускают, считают предателями. Специально для них построили в пустыне свои маленькие Израиль и Иудею, чтобы они там занимались сами собой, создали им неудобоваримый язык, подселили им шумных соседей.

Само слово Европа однокоренное со словом евреи, Европа-евреи. Евреи, как известно, одно из имен иудеев.

С момента разделения Древнего Царства, борьба между Иудеей и Израилем не прекращалась, а становилась все более и более изворотливой и сложной. На этой войне меняли имена племен, стран, народов, история извращалась, целые племена истреблялись. Сегодня эта война стала мировой, глобальной. За Украиной, которая це Европа, стоит древняя Иудея, а Россия это древний Израиль.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Для чего Запад развязал войну России на Украине

А вы знали об  этом?

Как не парадоксально, но  большевики, придя к власти, подобно  сексуальной утопии  маздакизма,  провозгласили  свою «сексуальную революцию», главным идеологом которой была  сексуально неудовлетворенная и озабоченная госпожа Коллонтай ! Как известно, одним из первых  утопистов, пытавшихся отнять у богатых, чтобы отдать бедным  был  Маздак ,  потомок иудеев , бежавших из Римской империи в Персию. Именно поэтому его можно однозначно назвать первым «коммунистом» в истории человечества! 

Именно  Маздак, ловко манипулируя бедными людьми , разжег  революционный мятежный дух  черни против класса имущих,  открыто призывая  к убийствам  и грабежам . Неизвестно, какое помутнение разума нашло на шаха Кавада, но он воспринял  и одобрил  «мистико-коммунистические» идеи Маздака и фактически вручил власть Маздаку и его сторонникам. Те вскоре превратили шаха в марионетку на троне и развернули в стране неслыханный террор.                                                                                                                               

Однако со временем  ситуация вышла из – под контроля и  страну охватила гражданская война и хаос. Идеи Маздака приняли с распростертыми объятиями молодежь и развращенные слои общества, которым особенно  понравилось  учение Маздака  о женщинах, которых он также приравнивал к имуществу и считал общим достоянием! В результате  Иран был ввергнут в сексуальную анархию и каждый мог зайти в дом любого человека и завладеть его женой и имуществом !Маздакизм  просуществовал  течение почти  40 лет пока благодаря мудрости и осмотрительности сына Ковада – Хосрова I Маздак и его сторонники были пойманы и  казнены ! 

Так бесславно закончил  свою жизнь величайший авантюрист и душегуб Средневековья  Маздак , утопическое  учение которого ,к сожалению,  было подхвачено  многими  его последователями, среди которых были большевистские нехристи в России!Именно   сексуальную утопию Маздака и  вопросы свободной любви  широко  пропагандировала сексуально озабоченная госпожа Коллонтай.                                                                 

Действительно,  она первая в России  пропагандировала  «теорию стакана воды» , согласно которой , сексуальное удовлетворение есть такое же естественное удовлетворение потребностей организма, как ,например, «выпить стакан воды». Именно поэтому молодая комсомолка не имела права отказывать в сексе простым пролетариям и особенно членам партии большевиков, если они оплачивали членские взносы. Правда, ей категорически запрещалось вступать в  половой контакт с представителям буржуазии.  

С 1 января 1918 года отменяется право на постоянное владение женщинами, которые достигли семнадцати лет.В  Рязанской губернии власти в 1918 году даже издали декрет «О национализации женщин», а в Тамбовской в 1919 – «О распределении женщин».Каждый член партии имел право получать талоны на использование  от трех до пяти женщин . Большевики , пришедшие к власти в 1917 году, призывали псевдо пуританской морали царской морали надо противопоставить коммунистическую мораль: ревность – это мещанство, а брак – пережиток прошлого! А вот свободный секс это не только право гражданина, но и его обязанность!                                                                                                                                             

Тогда же в России получает распространение нудистское движение.Тысячи обнажённых людей время от времени дефилировали по улицам пролетарских столиц под лозунгами «Долой стыд!». Пик советской «сексуальной революции» пришёлся на начало и середину 1920-х годов. Так, А. Залкинд в «12 половых заповедях пролетариата» (1924 г.) отмечал, что сознательный пролетарий не имеет права полностью растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения.                                     

Мало кто знает, что проект «шведская семья» , по которому совместное хозяйство и групповую интимную жизнь обычно  вели 10-12 лиц обоего пола, порождение большевиков,а не жителей Швеции! Писатель Герберт Уэллс, посетивший в это время революционную Москву, позже удивлялся тому, «как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма»!                       

Любопытно, что на одном из пропагандистских митингах свободной любви мадам Коллонтай  познакомилась с обыкновенным неотесанным моряком Павлом Дыбенко ,в постели которого  она ,наконец-то, испытала настоящий оргазм и полное секусуальное удовлетворение, в результате чего по ее протекции пылкий  любовник Павлуша был назначен наркомом по морским делам !Молодой любовник Дыбенко настолько удовлетворял сексуальный пыл Александры,что , попав в 1918  году  в плен немцам , Коллонтай заставила Ленина обменять его на пленных немецких генералов.

На митингах Коллонтай всегда  демонстрировала Дыбенко, целуя его в губы и говоря, что вот  ее любовник и нам не нужен никакой брак.Однако через несколько лет Александра Коллонтай горько  пожалеет о своих учениях свободной любви  , найдя в постели любимого свою же секретаршу !Именно  после этого она откажется от предложенной   «сексуальной революции» и принципах свободной любви, вновь предложив институт брака!Но было уже поздно, поскольку высеченная Александрой Коллонтай искра разожгла настоящий костер!В голодной ,разрушенной и нищей стране началась сексуальная вакханалия и ее последствия были катастрофическими! 

Таким образом, суть учения и действия большевиков практически соответствовали учению Маздака: экспроприация экспроприаторов, никакой собственности, все общее, включая женщин. С большой долей уверенности можно утверждать, что и сам Ленин  являлся потомком все тех же последователей Маздака, а учение иудея Мордыхая Леви (Маркса) вполне согласовывалось с идеологией евреев-маздакитов. 

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