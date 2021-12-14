3 простых способа защититься от энергетических вампиров

Несколько простых, но эффективных способов защиты, от людей разрушающих вашу энергетику!



Для начала давайте разберемся, как они действуют.

Обычно это происходит при каком-то контакте и может быть как дома, так и на светском рауте, то есть везде, где есть люди.

Энергетические вампиры воздействуют чаще всего неосознанно, просто для них — это является способом пополнения энергии. У них, по тем или иным причинам, перекрыты другие естественные каналы получения энергий.

Психологическая защита от энергетических вампиров

Итак, вы встретили своего знакомого и он высказывает к примеру восхищение вами или какими-то вашими вещами, да чем угодно! И вроде бы невзначай просто коверкает слова и по смыслу получается обратный эффект. Он выражает радость, но по смыслу несет совершенно обратное, тем самым привлекает ваше внимание и выводит вас из себя. Естественно вы вида не показываете, но осадок остается. То есть он пробил вашу ауру и уже питается вашей энергией. Здесь вы можете не допустить подобного развития событий. Просто поставьте на вид, что вы это заметили, как правило через время он сам вас покинет, так как не получил что хочет.

Здесь можно привести пример, где люди по роду своей деятельности работают с большим количеством людей врачи, продавцы и так далее.



Люди приходят разные и их защита является полное не вовлечение в проблемы клиентов, просто работа. Если же врач будет проявлять к каждому сочувствие и эмоции надолго увы его не хватит…

Энергетическая защита от энергетических вампиров (строится на визуализации)

Визуализация не относится к фантазиям!

Визуализация вкладывает силу в то, что вы делаете. И то, как вы способны сконцентрироваться, дает соответственный результат.

Вы находитесь в какой-либо компании. Также присутствует человек, который является си им существом и он всячески будет стараться внимание приковать к себе; либо внести дискомфорт и вывести всех окружающих из равновесия(непрекращающейся болтовней или хамским поведением). В итоге климат в компании будет удручающий и все разойдутся с сильным осадком потраченного времени и упадком сил. Он же, в свою очередь, будет очень бодр.

Итак, визуализация.

Представляете, что вы находитесь в сфере; цвет может быть, фиолетовый, синий, голубой, серебристый, золотой — на ваш выбор, что вам легче увидеть. Итак, вы находитесь во вращающейся сфере серебристого цвета и все негативное вокруг, от нее просто отскакивает. Здесь не надо представлять к кому возвращается… Бороться с воображаемым противником не надо. Просто сосредоточенное внимание на происходящем… Также, для усиления результата, вы можете представить, что из вашего сердца выходит сфокусированный энергетический пучок и напитывает эту сферу серебристым цветом. Она становится текучей и плотной, также можете придать ей эмоциональный окрас — это тихая радость, любовь, покой. Если вы четко сможете визуализировать все это вкупе, пробить вас будет сложно. Если только это не профи! Но это уже другая история.

Магическая защита от энергетических вампиров, как правило, всегда индивидуальная

Самое легкое, что вы можете использовать — это соль. С солью на начальных этапах вам будет проще. Солевая защита весьма, весьма эффективна. Итак, берем чайную ложку соли, кладем ее на красную ткань. Далее берете в руки и читаете над солью, псалом 90 «ЖИВЫЕ ПОМОЩИ» три раза. Заворачиваете соль в узелок и носите с собой. Соль вберет в себя всю энергетическую «грязь» и нейтрализует негатив. Есть на эти случаи заговоры, но это будет проще.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2367395840819464523/

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