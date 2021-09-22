Победил немцев "Подковой Цезаря", спас польский город от взрыва и отказал Сталину. Кем был советский Железный Генерал?

Судьба маршала бронетанковых войск Павла Полубоярова рвет все шаблоны о советских военачальниках. Павел Павлович воевал в танковых войсках еще во времена Гражданской войны, применял методы римских полководцев в Великую Отечественную и не побоялся возразить самому Хрущеву, когда тот грозился поставить крест на танках. Давайте же узнаем историю этого смелого человека.

Будущая жена спасла будущего маршала.

Павел Павлович Полубояров родился в 1901 году в Туле. По возрасту он не попал на Первую Мировую, а вот в Гражданской войне принял активное участие. С 1920 по 1922 год Полубояров был командиром тяжелого танка в составе танково-автоброневого отряда. Павел Павлович был одним из немногих будущих танковых командиров РККА, кто испробовал железные машины еще в начале 1920-х. Воевал с Врангелем, отличился в боях под Перекопом.

Тогда жизнь будущего маршала могла оборваться, но отнюдь не на поле боя. В 1920 году Полубояров отправился по заданию на Украину, но до назначенного места не добрался и пропал. "Боевая подруга" Павла Павловича Елена отчаянно бросилась в поиски по тому же маршруту. Она нашла больного Полубоярова в тифозном бараке и выходила его. Вскоре Павел и Елена поженились, прожив долгие годы вместе.

Применил метод Цезаря против японцев.

После Гражданской войны Павел Полубояров учился в Ленинградской автоброневой школе, танковой школе в Казани. В середине 1930-х молодой командир стал слушателем академии механизации и моторизации РККА. Здесь Павел Павлович неожиданно увлекся историей военного искусства. Военные товарищи не особо жаловали этот предмет, в то время как Полубояров зачитывался историями древних битв и подвигами римских легионеров. Одним из любимых полководцев советского командира был древний военачальник Ганнибал. Полубояров в шутку называл его первым танковым командиром, памятуя как Ганнибал перевел через Альпы "танки древности" - боевых слонов.

Но разве мог военачальник в танковый век всерьез использовать опыт древности? Для Полубоярова это был риторический вопрос. Задумки римских полководцев он применял и на практике. В 1939 году на Халхин-Голе полковник Полубояров предложил командующему Георгию Жукову использовать "Подкову Цезаря". По этому плану противник ввязывался в бой с колонной наших сил, а в это время по нему справа и слева ударяли другие подразделения. 3 июля 1939 года задумка полковника сработала. Японцы принялись спасаться бегством, не выдержав стремительного удара советских танкистов. Так знание древней истории помогло Полубоярову одержать первую военную победу.

Взял командование в первые дни войны.

22 июня 1941 года полковник Павел Полубояров принял Северо-Западный фронт в патовой ситуации. Начальник оперативного управления фронтом генерал Трухин сбежал к немцам, а до командующего фронтом Кузнецова на передовой было не достучаться. Полубояров тогда был начальником автобронетанкового управления округа. По сути он работал лишь в тылу. Но в первые дни войны фактически именно Полубояров командовал Северо-Западным фронтом в Прибалтике. 23 июня 1941 года под литовским Шауляем ему удалось отбросить превосходящего противника на десятки километров.

Без внятной связи с командованием на местах, без собственного штаба полковник сам принимал смелые и молниеносные решения. 24 июня в ходе контрудара у города Расейняй советские войска уничтожили около 40 танков вермахта и разгромили мотопехотный полк. В трагические первые дни войны Северо-Западный фронт держался стойко, давал немцам бой и позволил нашим войскам взять небольшую передышку. К заслугам Павла Павловича стоит отнести и небольшие потери фронта к июлю 1941 года - около 20%. А, например, Западный фронт в первые дни Великой Отечественной лишился более 60 процентов личного состава.

"Иерихонские трубы" на Воронежской земле.

В следующий раз шанс проявить свои полководческие таланты выпал Полубоярову в конце 1942 года. Генералу предстояло отбить у фашистов Кантемировку - крупный транспортный узел на юге Воронежской области. Это бы помогло сорвать планы немцев в самый разгар Сталинградской битвы. Здесь Павел Павлович вспомнил историю об Иерихонских трубах, которые по библейскому сказанию обрушили непреступные стены древнего Иерихона. "Иерихонскими трубами" генерала Полубоярова стали ручные танковые сирены. Под их мощный рев десятки танков 17-го корпуса утром 16 декабря 1942 года начали наступление на Кантемировку с психологической атаки на врага.

Под Кантемировкой Полубояров вспомнил не только библейский сюжет, но и проверенную "Подкову Цезаря". Стремительными танковыми атаками бойцы Павла Павловича выбили врага сначала из прилегающих деревень, а затем и из самой Кантемировки. Героически сражались танкисты генерала Полубоярова, освободившие село ночью 20 декабря 1942 года. За их подвиг 17-й танковый корпус был преобразован в 4-й гвардейский, позднее получивший имя Кантемировский. Летом 1943-го комкору Полубоярову вручили почетное гвардейское знамя.

Спас Краков и отказал Сталину.

Отныне Кантемировский корпус гордо нес гвардейское знамя. Разгром немцев под Сталинградом, Курская битва, освобождение Украины, битва в Карпатах - генерал Полубояров прошел со своими танкистами тяжелейшие сражения войны. Зимой 1945 года корпус Павла Павловича спас один из крупнейших городов современной Польши. Фашисты заминировали Краков, городу грозило практически полное уничтожение. Немцы планировали взорвать город 18 февраля 1945 года. Но за два дня до этого в Краков вошли танки Полубоярова и спасли одну из культурных столиц Европы.

Той же зимой 1945-го генерала Полубоярова пригласили к Сталину. Верховный планировал передать Павлу Павловичу 5-ю гвардейскую танковую армию. Но генерал отказал Иосифу Виссарионовичу. У него были на то причины. Когда Полубоярова только назначили в 17-й корпус в 1942-м, он пообещал своим бойцам, что доведет их до конца войны. Так и произошло. Кантемировский полк в 1945-м году участвовал во взятии Дрездена в ходе Берлинской операции и добивал немцев под Прагой.

Летом 1945 года 4-й танковый корпус был торжественно переименован в гвардейскую Кантемировскую дивизию. К слову, это формирование до сих пор существует в современной России. На прощании со своими бойцами Павел Полубояров поинтересовался, сколько осталось в строю человек, которым он в 1942-м году пообещал дойти до победного конца. Вышло всего 12 человек. Полубояров, которого солдаты называли Железный Генерал, с трудом сдержал эмоции.

Остановил Хрущева.

После Великой Отечественной войны Павел Полубояров стал одним из главных танковых командиров страны. Весной 1954-го Павел Павлович стал начальником бронетанковых войск Советского Союза. В 1962 году ему было присвоено звание маршала бронетанковых войск. Но дело, которому Павел Полубояров посвятил всю свою жизнь, могло обернуться крахом при Хрущеве. Известно, что первый секретарь ЦК делал ставку на ядерное вооружение. А танковые заводы по всей стране он собирался остановить.

На совещании высшего военно-политического руководства в 1964 году Никита Сергеевич объявил, что СССР может свернуть производство танков. В защиту красных танков выступил Павел Полубояров. В своей смелой речи он заявил о безобразном положении оборонной машины Советского Союза и о том, как новыми танками буквально валят лес и пашут землю. В то время как потенциальный противник с каждым годом наращивает военную мощь. Чаще всего те, кто перечил первому секретарю вскоре попадали в опалу. Но маршал своими железными аргументами переубедил Хрущева. Никита Сергеевич согласился оставить танки в покое.

Это был один из последних "боев" Павла Полубоярова. Одержав в нем победу, он спас танковую промышленность Советского Союза, которая вскоре стала давать всё более совершенные машины нового поколения. Последние годы жизни Павел Павлович работал военным инспектором при Минобороны. Скончался маршал в 1984 году в возрасте 83 лет. Своей интересной судьбой он доказал, что история в руках грамотного человека - ключ к победе.

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