Ильза Кох: что «бухенвальдская ведьма» делала с мужчинами-заключенными

Глядя на фотографии этой женщины, сложно поверить, что это именно ее прозвали «Бухенвальдской ведьмой» и «Фрау Абажур» и что она повинна в изощренных издевательствах и убийствах десятков тысяч людей. Но тем не менее это так.

Библиотекарша и штандартенфюрер

Ильза Кёлер появилась на свет 22 сентября 1906 года в Дрездене, в семье рабочего. В 15 лет она поступила в школу бухгалтеров, работала в бухгалтерии, а затем в библиотеке. В 1932 году девушка вступила в НСДАП, а в 1934-м встретила штандартенфюрера Карла Отто Коха. Два года спустя они поженились.

В 1936 году Ильза, которая теперь носила фамилию мужа – Кох – стала работать секретарем и одновременно охранницей в концлагере Заксенхаузен под Берлином, куда Карл Кох, в свою очередь, устроился комендантом. Так началась их «карьера» на этом поприще.

Садистские «хобби»

В 1937-м Карла Коха назначили на должность коменданта лагеря Бухенвальд. Тут-то Ильза впервые показала себя во всей красе. Прогуливаясь по лагерю, она могла просто так, ни за что, ударить любого узника кнутом или плеткой и даже натравить на него свою овчарку…

Но это еще далеко не самое страшное. Рассказывали, что Ильза приказывала раздевать заключенных догола и рассматривала их тело на предмет татуировок. Татуированных узников отправляли в медчасть, делали им смертельные инъекции, а затем в анатомичке снимали с них кожу и тщательно ее обрабатывали. Из нее фрау Кох собственноручно изготавливала различные поделки – перчатки, сумочки, переплеты для книг, абажуры, скатерти… Так эта женщина заслужила свое «главное» прозвище – «фрау Абажур». Хотя не менее часто ее называли «Бухенвальдской сукой» и «Бухенвальдской ведьмой». Муж во всем ее поддерживал и был также участником зверств. Например, оба они обожали избивать своих жертв бичом с кусками острой бритвы. За нарушения порядка в концлагере узникам калечили пальцы тисками и клеймили им кожу раскаленным железом.

Без раскаяния

В 1941 году Ильза стала старшим надзирателем среди охранниц-женщин. Она частенько хвасталась тем, как пытала заключенных, а также «сувенирами» из человеческой кожи, перед коллегами. В конце концов информация о том, чем занимается супружеская чета Кохов, дошла до вышестоящего руководства. Кохи были арестованы. Их судили в Касселе за «чрезмерную жестокость и моральное разложение». Но супругам удалось обелить себя, заявив, что они стали жертвами оговора со стороны недоброжелателей.

В сентябре того же года Карла Коха назначили комендантом лагеря Майданек, где супруги продолжили свою садистскую «деятельность». Но уже в июле следующего года Карла отстранили от должности, обвинив в коррупции.

В 1943 году супругов Кох арестовало СС за убийство врача Вальтера Кремера и его ассистента. Дело в том, что медики лечили Карла Коха от сифилиса и могли об этом проговориться… В 1944 году состоялся суд. Кохов обвинили также в растрате и присвоении имущества заключенных. В нацистской Германии это являлось серьезным преступлением.[С-BLOCK]

В апреле 1945 года Карла расстреляли в Мюнхене, незадолго до того, как туда вошли американские войска. Ильзе удалось выйти сухой из воды, и она отправилась к родителям, в то время проживавшим в Людвигсбурге.

Однако уже 30 июня 1945 года ее вновь арестовали. На этот раз – американские военные. В 1947 году ее судили, но Ильза наотрез отрицала все обвинения, твердя, что стала всего лишь «жертвой режима». Не признавала она и факта использования человеческой кожи для поделок.

Но против «Бухенвальдской ведьмы» свидетельствовали сотни выживших бывших узников. За зверства и убийства заключенных Кох приговорили к пожизненному заключению. Но несколько лет спустя она была освобождена по ходатайству генерала Люциуса Клея, исполнявшего обязанности военного коменданта американской оккупационной зоны в Германии. Он счел обвинения в том, что по приказу Ильзы Кох людей убивали, дабы изготовить из их кожи сувениры, недоказанными.

Однако общественность не пожелала мириться с оправданием «фрау Абажур». В 1951 году суд Западной Германии вторично приговорил Ильзу Кох к пожизненному заключению. Она так и не выразила раскаяния в содеянном.

1 сентября 1967 года Ильза повесилась на простынях в камере баварской женской тюрьмы Айхах. В 1971 году ее выросший в приюте сын Уве, которого она родила в заключении от немецкого солдата, попытался восстановить доброе имя матери, обратившись в суд и прессу. Но у него ничего не получилось. Хотя имя Ильзы Кох так и не было забыто. В 1975 году о ней сняли фильм «Ильза, волчица СС».

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А вы знали об этом?

Гремучие змеи в Техасе перестали издавать характерные звуки. Это могло бы остаться без внимания, если бы не увеличенный риск для человека, утратившего возможность ретироваться, заслышав узнаваемый треск. Поиски причины вывели на кабанов: некоторые исследователи считают, что гремучие змеи перестали издавать звуки, чтобы не привлекать диких свиней, которые охотно лакомятся «шумными червячками».

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