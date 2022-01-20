Тетя и дядя: почему русские так называют и родственников, и посторонних

В русской традиции принято называть тетями и дядями как ближайших родственников, так и совершенно посторонних людей. Народная этимология объясняет это желанием русских сохранять племенное родство предков. Незнакомые дяди и тети вроде как тоже родственники, потому что имеют общие корни. Но у лингвистов этому феномену есть другое объяснение.

Стрый и вуй

В современной речи не существует различий между дядями со стороны отца и матери. И отцовского брата называют дядей, и материнского. Но так было не всегда. Авторитетный филолог-русист Федот Петрович Филин установил, что до XVI века брата по отцовской линии называли стрый, а по материнской – вуй. Затем эти названия перешли в ряды архаичной лексики, а их место заняло универсальное и более привычное «дядя». В родственном русскому языку сербском такие наименования сохраняются до сих пор, поэтому сербам не приходится уточнять, о каком дяде идет речь – о материнском брате или отцовском.

А вот в самых ранних древнерусских и церковнославянских текстах, то есть в книжной речи слово «дядя» не встречается вовсе. Зато в древнейших восточнославянских диалектах оно употреблялось в значении «отец» или «старик». Как пишет О.Трубачев в книге «История славянских терминов родства», в украинских говорах «дядю» и «дядик» и сегодня употребляются в значении «отец».

В этом сохраняется архаичное представление древних славян о том, что всех старших мужчин в роде считали отцами.

С теткой в праславянских языках всё сложнее. В древних славянских языках для тетки по отцу и по матери не было отдельных наименований. Как поясняет О. Трубачев, для обозначения использовались производные от стрый и вуй – стрыиня, стрийна, вуйка.

Жили-были старик со старухой

Если для обозначения родства использовали стрый и вуй, то кого же на Руси называли дядями? Как пишут авторы статьи «Термины родства в русском и сербском языках», до XVII века дядями называли не родственников, а посторонних умудренных опытом мужчин в возрасте. Слово наделялось семантикой «старший, почитаемый, словно отец». Недаром архаичным значением «дядька» является «воспитатель» – тот, кто может поделиться опытом, научить житейской мудрости, ремеслу.

Эта традиция наблюдается и в современном языке, когда дядями называют не только мужчин, которые не являются родней, но людей уважаемых. Вспомните, как часто родители произносили, что придет «дядя милиционер» или «дядя врач». Сербы, кстати, тоже называют дядями и мужей теток, и используют слово в качестве уважительного обращения к старшим.

Аналогичная ситуация произошла и с «теткой». Сегодня так называют сестру отца или матери. А когда-то тетка могла быть совершенно чужим человек, но обязательно старшим по возрасту.

Детский лепет

Л. Попова при исследовании культурной памяти слов обнаружила еще одно интересное объяснение этимологии слов "тетя" и "дядя". Ее версия помогает понять, почему русские называют абсолютно незнакомых людей тетями и дядями.

Автор считает, что оба термина родства этимологически связаны с детским лепетом. Малышу объясняют: «Это тетя», а он лепечет: «Тата, тятя». С детства и появляется привычка называть всех женщин тетями, а мужчин – дядями.

Исследователь также приводит примеры употребления производных от «тетя». Теткой называют незнакомую пожилую женщину, а тетушкой ласково кличут сестру отца или матери. Реже – жену дяди. По мнению Л. Поповой, аналогичная ситуация наблюдается с «дядей». Производными от него называют как незнакомых людей (дяденька), так и родственников (дядюшка).

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