За что 7 звёзд российской эстрады не любят Аллу Пугачёву

Алла Борисовна Пугачёва была и остаётся отдельным явлением на российской эстраде. У неё всегда было множество поклонников, которые её готовы были носить на руках. Она дружила со своими коллегами по цеху, без её участия не обходился ни один значимый концерт, а на её «Рождественские встречи» мечтали попасть многие певцы, артисты и музыканты. И всё же есть те, кто откровенно признаётся в своей нелюбви к Примадонне. И у этой нелюбви, определённо, есть причины.

Маша Распутина



Певица была очень популярна, а после внезапно исчезла со сцены и перестала появляться в телевизионных концертах. Существует две версии столь стремительного отхода Маши Распутиной на второй план. Одной из них называют слишком близкие отношения Распутиной с Киркоровым в то время, когда он был ещё супругом Пугачёвой. Согласно второй певица позволила себе нелестно отозваться о «Рождественских встречах» Аллы Пугачёвой. Маша Распутина, получив приглашение, категорически отказалась «водить хоровод вокруг Пугачёвой». Да ещё и назвала это мероприятия балаганом. Якобы именно после этого и использовала Алла Борисовна всё своё влияние для того, чтобы популярность певицы пошла на спад.





Елена Камбурова



Известная исполнительница в открытый конфликт с Примадонной не вступала, однако и тёплых чувств к ней никогда не испытывала. Во-первых, потому что Елена Камбурова вполне могла стать исполнительницей песен «Мне нравится» и «У зеркала» на стихи Марины Цветаевой, прозвучавших в фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а также песен в картине «Король-олень». Но в последнюю минуту композитор Микаэл Таривердиев предпочёл ей Аллу Пугачеву. Когда же Елену Камбурову Алла Борисовна пригласила на «Рождественские встречи», она отказалась. Да и вообще ей не нравились выступления Пугачёвой, потому что в них, по её мнению, «хватало пошлости».





Лика Стар



В самом начале своей карьеры Лика Стар пользовалась благосклонностью Аллы Пугачёвой и даже была приглашена на «Рождественские встречи». Но начинающая исполнительница имела неосторожность закрутить роман с Владимиром Пресняковым в то время, как он ещё жил с Кристиной Орбакайте. По словам Лики Стар, именно тогда и дала Пугачёва распоряжение снять все концерты восходящей звезды. Пресняков, по словам Лики, тут же благоразумно ретировался, попрощавшись со своей возлюбленной, а она сама вдруг оказалась совсем не удел. Но певицу этот опыт только закалил, и она научилась преодолевать любые трудности.





Михаил Муромов



Исполнитель хита «Яблоки на снегу» с Аллой Борисовной в конфликты не вступал, но именно её он обвиняет в закате своей карьеры. Он считает, будто Пугачёва позавидовала его яркости и таланту, испугалась конкуренции и перекрыла «кислород», поспособствовав тому, чтобы его перестали приглашать на телевидение. Впрочем, Алла Борисовна была крайне удивлена, узнав о своём «участии» в карьере исполнителя. Она считает обвинения Михаила Муромова смешными и уверяет: она вообще никого и никогда не запрещала, как минимум, потому, что не обладала таким влиянием.





Вика Цыганова



Исполнительница утверждает, что причиной её внезапного исчезновения с телеэкранов и прекращения трансляции песен на радио стала песня «Приходите в мой дом», автором которой был муж певицы Вадим Цыганов. По словам Вики Цыгановой, Алла Борисовна хотела купить права на неё, но супруг певицы отказался, продав, в результате, песню Михаилу Кругу. Это разозлило Примадонну, и она не нашла ничего лучшего, как отомстить супруге автора, поспособствовав исчезновению последней из всех ротаций.





Ольга Зарубина



Певица вот уже много лет обижена на Пугачёву из-за песни «Айсберг». По словам Ольги Зарубиной, Алла Борисовна поначалу отказалась от неё, и работу над ней начала она сама. Правда, опасаясь гнева со стороны Примадонны, она втайне репетировала с автором музыки Игорем Николаевым. Но спустя всего несколько дней Пугачёва передумала отказываться от «Айсберга» и забрала его себе. А Ольга Зарубина оказалась без хита.





Илья Резник



Советского поэта-песенника связывали с Пугачёвой долгие годы дружбы и творческого сотрудничества. Но когда Илья Рахмиэлевич разводился со своей второй супругой, узбекским балетмейстером и танцовщицей Мунирой Аргумбаевой, дружба с Аллой Борисовной прекратилась. Певица была дружна с женой Резника, и во время довольно скандального развода с массой взаимных обвинений супругов встала на сторону Муниры Аргумбаевой. И даже дала ей трёх адвокатов. Естественно, ни о какой дружбе после этого речь не идёт.







Удивительно, но с Софией Ротару, другой очень популярной певицей, Алла Пугачёва конкурировала, но никогда не конфликтовала. Даже когда она заменила её в фильме «Душа», сценарий котрого писали под Примадонну.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/180721/50484/

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