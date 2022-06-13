Благодарственные молитвы Господу и Богородице

Благодарность – это важное качество, которым должен обладать человек. Благодаря ему, можно избавиться от негативного груза, скверных мыслей, и начать радоваться тому, что мы имеем.

Слова благодарности нужно выражать не только окружающим, а и Господу, посредством молитв. О том, какие бывают благодарственные молитвы Богу, и когда их нужно читать, я расскажу в этой статье.

КОГДА НУЖНО ВОЗНОСИТЬ МОЛИТВЫ?

Благодарность за что-либо в первую очередь несёт огромную пользу тому, кто её выражает. Он делится своими светлыми чувствами, и получает взамен ещё больше позитива. Кроме того, слова благодарности делают человека добрее и сильнее духовно. Чаще всего молитвы возносят к Иисусу Христу и Богородице, которые даже после смерти помогают людям. Они указывают верный путь, помогают справиться с трудностями, и оберегают семьи.

Православные молитвы обладают огромной силой – с их помощью можно справиться с недугом, разрешить неурядицы, избавиться от печали и т.д. К сожалению, большинство верующих людей относятся к высшим силам потребительски, т.к. обращаются к ним в трудные минуты, а после получения желаемого забывают их об этом благодарить. Кроме того, мало кто задумывается о том, что он имеет в данный момент, а ведь многое из этого доступно благодаря высшим силам, которые всегда были рядом.

Благодарственные молитвы Богу следует возносить не только в трудные минуты, а и в других ситуациях, например:

Утром после пробуждения. К сожалению, мало кто осознаёт, что этим утром ему посчастливилось проснуться, а кому-то нет.

Выйдя на улицу, и идя по своим делам. Не каждый человек может сделать столь простую вещь, как прогулка.

При встрече и разговоре со своими родственниками. У кого-то и вовсе может не оказаться близких людей, и они страдают в полном одиночестве.

Обнимая, целуя или желая сладких снов своим детям. Не всем дано познать родительского счастья.

Садясь за обеденный стол. У кого-то может не быть даже кусочка хлеба.

Труднее всего возносить слова благодарности за трудности и неприятности, с которыми иногда приходиться сталкиваться. А ведь эти ситуации даются нам не просто так, а чтобы мы в конечном итоге стали сильнее, и в другой раз смогли справиться с более сложными проблемами, и не опустили при этом руки.

МОЛИТВЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ежедневно после пробуждения или получения радостных известий, перед приёмом пищи, уходом на работу или принятием важного решения следует произносить благодарственные молитвы Господу и Богородице. Обращаясь к Богу, чаще всего читают «Отче наш», т.к. эта молитва универсальна, и подойдёт для любой ситуации. Чтобы получить помощь или поддержку от Всевышнего, нужно произнести следующие слова:

Ежедневная молитва к Богородице звучит следующим образом:

После вознесения благодарности к Иисусу или Богородице, обязательно нужно обратиться к своему Ангелу Хранителю с такими словами:

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ

Чтобы не только поблагодарить Господа, но и попросить об исцелении своей души, нужно прочесть такую молитву:

Её можно читать не только в церкви, а и дома, желательно перед иконой с зажжённой свечой.

Другую сильную благодарственную молитву Господу нужно выучить наизусть, и произнести в храме перед ликом Иисуса Христа. При этом обязательно нужно поставить свечу.

Когда просят о помощи в семье или личной жизни, обычно обращаются к Пресвятой Богородице. В благодарность за её помощь нужно не забывать возносить следующие слова:

Лучше всего читать молитву в церкви перед ликом святой, но также это можно сделать дома перед иконой, с зажжённой свечой или лампадкой.

ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОЧТЕНИЯ МОЛИТВ

Молитвы, прочитанные в стенах храма, обретают особую силу и эффективность, поэтому рекомендуется возносить благодарственные слова именно там. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, тогда можно создать дома наиболее благоприятные условия. Для этого нужна икона святого, к которому возносят молитвенные слова, и церковная свеча.

Во время молитвы важно сконцентрироваться на словах и своём посыле, поэтому лучше это делать наедине, чтобы никто не мешал. Если захотелось обратиться к Богу в то время, когда вы находитесь вне дома, и нет возможности уединиться, рекомендуется занять удобное положение, сконцентрироваться на образе святого, и прочесть текст про себя или шёпотом.

Господь всегда должен быть в вашем сердце, поэтому стоит благодарить его за всё каждый день, вне зависимости от того, обращались ли вы сегодня к нему с просьбой или нет. Лучше всего молиться утром после пробуждения, и вечером перед сном. Для православного человека этот ритуал должен стать обязательной частью его повседневной жизни, ведь так проявляется истинная вера.

ИТОГИ

Молитва – это самая малость, которую может сделать человек в благодарность за помощь высших сил.

Благодарственные молитвы к Господу и Богородице следует произносить не только после получения желаемого, а и в любое другое время.

Ежедневные молитвы должны стать обязательным ритуалом для каждого верующего человека, если он желает выразить искреннюю любовь и благодарность к Господу.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2498020833580550348/

А вы знали об этом?

В книге имaмa Мухaммaдa aль-Бухapи «Aль-Aдaб aль-Муфpaд» (62), в кoтopoй сoбpaны хaдисы Пpopoкa Мухaммaдa oб oбычaях пpиличия в ислaме, скaзaнo: «Мусульмaнину зaпpещенo сеpдиться нa свoегo бpaтa пo веpе бoлее 3-х дней!

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