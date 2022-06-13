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Благодарственные молитвы Господу и Богородице

Благодарность – это важное качество, которым должен обладать человек. Благодаря ему, можно избавиться от негативного груза, скверных мыслей, и начать радоваться тому, что мы имеем. 

Слова благодарности нужно выражать не только окружающим, а и Господу, посредством молитв. О том, какие бывают благодарственные молитвы Богу, и когда их нужно читать, я расскажу в этой статье.

молится в благодарность

КОГДА НУЖНО ВОЗНОСИТЬ МОЛИТВЫ?

Благодарность за что-либо в первую очередь несёт огромную пользу тому, кто её выражает. Он делится своими светлыми чувствами, и получает взамен ещё больше позитива. Кроме того, слова благодарности делают человека добрее и сильнее духовно. Чаще всего молитвы возносят к Иисусу Христу и Богородице, которые даже после смерти помогают людям. Они указывают верный путь, помогают справиться с трудностями, и оберегают семьи.

Православные молитвы обладают огромной силой – с их помощью можно справиться с недугом, разрешить неурядицы, избавиться от печали и т.д. К сожалению, большинство верующих людей относятся к высшим силам потребительски, т.к. обращаются к ним в трудные минуты, а после получения желаемого забывают их об этом благодарить. Кроме того, мало кто задумывается о том, что он имеет в данный момент, а ведь многое из этого доступно благодаря высшим силам, которые всегда были рядом.

Благодарственные молитвы Богу следует возносить не только в трудные минуты, а и в других ситуациях, например:

  • Утром после пробуждения. К сожалению, мало кто осознаёт, что этим утром ему посчастливилось проснуться, а кому-то нет.
  • Выйдя на улицу, и идя по своим делам. Не каждый человек может сделать столь простую вещь, как прогулка.
  • При встрече и разговоре со своими родственниками. У кого-то и вовсе может не оказаться близких людей, и они страдают в полном одиночестве.
  • Обнимая, целуя или желая сладких снов своим детям. Не всем дано познать родительского счастья.
  • Садясь за обеденный стол. У кого-то может не быть даже кусочка хлеба.

Труднее всего возносить слова благодарности за трудности и неприятности, с которыми иногда приходиться сталкиваться. А ведь эти ситуации даются нам не просто так, а чтобы мы в конечном итоге стали сильнее, и в другой раз смогли справиться с более сложными проблемами, и не опустили при этом руки.

благодарственные молитвы

МОЛИТВЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ежедневно после пробуждения или получения радостных известий, перед приёмом пищи, уходом на работу или принятием важного решения следует произносить благодарственные молитвы Господу и Богородице. Обращаясь к Богу, чаще всего читают «Отче наш», т.к. эта молитва универсальна, и подойдёт для любой ситуации. Чтобы получить помощь или поддержку от Всевышнего, нужно произнести следующие слова:

молитва богу 1

Ежедневная молитва к Богородице звучит следующим образом:

молитва богородице 1

После вознесения благодарности к Иисусу или Богородице, обязательно нужно обратиться к своему Ангелу Хранителю с такими словами:

молитва ангелу хранителю

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ

Чтобы не только поблагодарить Господа, но и попросить об исцелении своей души, нужно прочесть такую молитву:

молитва к богу 2

Её можно читать не только в церкви, а и дома, желательно перед иконой с зажжённой свечой.

Другую сильную благодарственную молитву Господу нужно выучить наизусть, и произнести в храме перед ликом Иисуса Христа. При этом обязательно нужно поставить свечу.

молитва к богу 3

Когда просят о помощи в семье или личной жизни, обычно обращаются к Пресвятой Богородице. В благодарность за её помощь нужно не забывать возносить следующие слова:

молитва богородице 2

Лучше всего читать молитву в церкви перед ликом святой, но также это можно сделать дома перед иконой, с зажжённой свечой или лампадкой.

ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОЧТЕНИЯ МОЛИТВ

Молитвы, прочитанные в стенах храма, обретают особую силу и эффективность, поэтому рекомендуется возносить благодарственные слова именно там. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, тогда можно создать дома наиболее благоприятные условия. Для этого нужна икона святого, к которому возносят молитвенные слова, и церковная свеча.

Во время молитвы важно сконцентрироваться на словах и своём посыле, поэтому лучше это делать наедине, чтобы никто не мешал. Если захотелось обратиться к Богу в то время, когда вы находитесь вне дома, и нет возможности уединиться, рекомендуется занять удобное положение, сконцентрироваться на образе святого, и прочесть текст про себя или шёпотом.

Господь всегда должен быть в вашем сердце, поэтому стоит благодарить его за всё каждый день, вне зависимости от того, обращались ли вы сегодня к нему с просьбой или нет. Лучше всего молиться утром после пробуждения, и вечером перед сном. Для православного человека этот ритуал должен стать обязательной частью его повседневной жизни, ведь так проявляется истинная вера.

ИТОГИ

  • Молитва – это самая малость, которую может сделать человек в благодарность за помощь высших сил.
  • Благодарственные молитвы к Господу и Богородице следует произносить не только после получения желаемого, а и в любое другое время.
  • Ежедневные молитвы должны стать обязательным ритуалом для каждого верующего человека, если он желает выразить искреннюю любовь и благодарность к Господу.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2498020833580550348/

А вы знали об  этом?

В книге имaмa Мухaммaдa aль-Бухapи «Aль-Aдaб aль-Муфpaд» (62), в кoтopoй сoбpaны хaдисы Пpopoкa Мухaммaдa oб oбычaях пpиличия в ислaме, скaзaнo: «Мусульмaнину зaпpещенo сеpдиться нa свoегo бpaтa пo веpе бoлее 3-х дней!

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