Замок Файви возведённый в XIII в. как королевская резиденция — точнее охотничий домик — Вильгельма I Льва, в 1390 г. стал свидетелем сложных переговорах по поводу взятого в плен рыцаря. Король Шотландии Роберт III даровал замок сэру Генри Престону который приказал построить первую из пяти башен. В следствии брачного союза его дочери и представителя семейства Мелдрум здание обрело новых владельцев, потомки которых вынуждены были продать его из-за долгов. Так в 1596 году Файви перешёл к сэру Александру Сэтону, одному из главных советников короля Шотландии Якова VI, который в 1603 году стал так же королём Англии под именем Якова I, Получив титул первого графа Данфермлина и казначея Шотландии, Сэтон также стал опекуном будущего короля Карла I, который жил в Файви до четырёхлетнего возраста. Четвёртый граф Сэтон участвовал в гражданской войне 1688 года на стороне английского короля Якова II, лишённого власти парламентом. Граф вынужден был бежать, когда события приняли неблагоприятный поворот. Замок и титул были конфискованы. В 1733 году Фейни перешёл во владение семьи Гордон, которая провела реставрацию, добавила очередную башню, а также обустроила парк. Эти владельцы также столкнулись с финансовыми трудностями в 1885 и продали замок Александру Форбс-Лейту, далёкому потомку сера Генри Престона по линии бабушки.

Его семья добавила пятую башню, обновила меблировку здания, которая сохранилась до сих пор. С 1984 г. комплекс принадлежит Национальному фонду Шотландии, обществу по охране памятников архитектуры и природы шотландского региона.

Король Вильгельм I Лев.

Фейви характеризуют не только те пять башен, что были возведены сменяющими друг друга владельцами. Замок обладает башенной коллекцией. К каждой башне примыкают башенки и выступы. Именно эта экспансия, маленьких башен придаёт зданию его особый вид. Эти элементы построены исключительно в эстетических целях.

Замок обладает одной из самых живописных винтовых лестниц во всей Шотландии. Барельеф в холле изображает битву при Оттерберне (1388 г) Генри Престон получил замок в награду за успешные переговоры по поводу английского рыцаря взятого им в плен. В великолепной столовой находятся две репродукции шотландского художника Генри Реберна. Отделка помещения ценными породами дерева была заказана лордом Лейтоном. Особенного внимания заслуживают орган и камин 1521 г. Библиотека ХХ в была обустроена по желанию лорда Лейта.

По слухам, сэр Александр Сэтон, первый граф Денфрмлина, запер в зале супругу Лилию, виновную лишь в неспособности родить ему сыновей, и оставил умирать голодной смертью. Ночью после второй свадьбы графа Лилия появилась в зелёном платьев зале Драммонд и вырезала перевёрнутыми буквами на оконном карнизе имя жестокого супруга. Согласно легенде, её призрак и сегодня блуждает ночами по залам Файви.