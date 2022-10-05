Великомученик и целитель Пантелеимон - один из самых почитаемых святых Православной Церкви. Имя великомученика призывается при совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о немощном.

Как при своей земной жизни святой целитель Пантелеимон посвятил себя попечению о страждущих, больных, нищих, так не перестает он помогать и теперь всем обращающимся к нему с молитвой.

Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия) в городе Никомидия в семье знатного язычника Евсторгия и был назван Пантолеоном (что значит «по всему лев»), так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным юношей. Мать, святая Еввула, воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила свою земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал его медицинскому искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим поведением и необыкновенной красотой, юный Пантолеон был представлен императору Максимиану (284—305), который захотел оставить его придворным врачом.

В это время в Никомидии тайно проживали священномученики пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 тысяч христиан в Никомидийской церкви в 303 году и страданий священномученика Анфима.

Из окна уединенного домика святой Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нем избранный сосуд благодати Божией. Однажды пресвитер позвал Пантолеона к себе и начал с ним беседу, во время которой изложил ему основные истины христианской веры. С этих пор Пантолеон стал ежедневно заходить к священномученику Ермолаю и с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель о Сладчайшем Иисусе Христе.

Однажды, возвращаясь от учителя, юноша увидел лежавшего на дороге мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая извивалась тут же рядом. Исполнившись сострадания и жалости, Пантолеон стал просить Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет христианином и примет святое Крещение. И по действию Божествен-ной благодати ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах удивленного Пантолеона.

После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Семь дней провел новокрещенный у своего духоносного учителя, впитывая в свое сердце богооткровенные истины святого Евангелия. Став христианином, Пантолеон часто беседовал со своим отцом, раскрывая ему лживость язычества и постепенно подготавливая к принятию христианства. В это время Пантолеон уже был известен как хороший врач, поэтому к нему привели слепого, которого никто другой не мог исцелить. «Свет глазам твоим возвратит Отец света. Бог истинный, — сказал ему святой, — во имя Господа моего Иисуса Христа, просвещающего слепых, прозри!» Слепец тотчас же прозрел, а вместе с ним духовно прозрел и отец святого — Евсторгий, и оба с радостью приняли святое Крещение.

После смерти отца святой Пантолеон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безмездно лечил всех обращавшихся к нему, посещал в темницах узников и при этом исцелял страждущих не столько медицинскими средствами, сколько призыванием Господа Иисуса Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли императору, что святой Пантолеон христианин и лечит христианских узников.

Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и принести жертву идолам, но избранный страстотерпец Христов и благодатный врач исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил расслабленного: «Во имя Господа Иисуса Христа, встань и будь здоров», — произнес святой Пантолеон, и больной тотчас выздоровел. Ожесточенный Максимиан приказал казнить исцеленного, а святого Пантолеона предал жесточайшим мукам. «Господи Иисусе Христе! Предстани мне в эту минуту, дай мне терпение, чтобы я до конца мог вынести мучение!» — молился святой и услышал голос: «Не бойся, Я с тобой». Господь явился ему «во образе пресвитера Ермолая» и укрепил перед страданиями. Великомученика Пантолеона повесили на дереве и рвали тело железными крюками, обжигали свечами, растягивали на колесе, бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех истязаниях мужественный Пантолеон оставался невредимым и с дерзновением обличал императора. Господь неод-нократно являлся святому и укреплял его. В это же время перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп и Ермократ. Они мужественно исповедали Сладчайшего Господа Иисуса и были обезглавлены (память 26 июля).

По повелению императора святого великомученика Пантолеона привели в цирк и бросили его на растерзание диким зверям. Но звери лизали его ноги и отталкивали друг друга, стараясь коснуться руки святого. Видя это, зрители поднялись с мест и стали кричать: «Велик Бог христианский! Да будет отпущен неповинный и праведный юноша!» Разъяренный Максимиан приказал воинам убить мечами всех, кто славил Господа Иисуса, и даже убить зверей, не тронувших святого мученика. Видя это, святой Пантолеон воскликнул: «Слава Тебе, Христе Боже, что не только люди, но и звери умирают за Тебя!»

Наконец, обезумевший от ярости Максимиан приказал отрубить великомученику Пантолеону голову. Воины привели святого на место казни и привязали к масличному дереву. Когда великомученик начал молиться Господу, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Пораженные чудом, воины закричали: «Велик Бог христианский!» В это время Господь еще раз открылся святому, назвав его Пантелеимоном (что значит «многомилостивый») вместо прежнего имени Пантолеон, за его великое милосердие и сострадательность. Услышав Голос с Неба, воины упали на колени перед мучеником и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел выполнить приказ императора. Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя его руку. Когда мученику отсекли голову, то из раны вместе с кровью истекло и молоко, а маслина, к которой был привязан святой, в этот момент процвела и исполнилась целительных плодов. Видя это, много людей уверовало во Христа Иисуса. Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповрежденным, и тогда Никомидийский страстотерпец был погребен христианами на близлежащей земле схоласта Адамантия.

Лаврентий, Вассой и Провиан, слуги великомученика, написали повествование о жизни, страданиях и кончине великомученика.

Почитание

Память святого Пантелеимона издревле чтится Православным Востоком. Уже в IV веке были воздвигнуты храмы во имя святого в Севастии Армянской и Константинополе. Кровь и молоко, истекшие при усечении святого, хранились до Х века и подавали верующим исцеления.

Почитание святого мученика в Русской Православной Церкви известно уже с XII века. Великий князь Изяслав, в святом Крещении Пантелеимон, имел изображение великомученика на своем боевом шлеме и его заступничеством остался жив в сражении 1151 года. Под командованием Петра I русские войска одержали в день памяти великомученика Пантелеимона две морских победы над шведами: в 1714 году при Гангаузе (Финляндия) и в 1720 году при Гренгаме (небольшая гавань на Аландских островах).

В Православной церкви св. Пантелеимон почитается как покровитель воинов (его языческое имя Пантолеон переводится как «лев во всём»), а также как целитель, что связано с его вторым, христианским, именем Пантелеимон — «всемилостивый».

Мощи великомученика Пантелеимона

Честные мощи великомученика Пантелеимона частичками разошлись по всему христианскому миру. Особенно много их на Святой Горе Афон.

Ковчег с цельбоносной главой вмч. Пантелеимона

Глава Пантелеимона хранится в драгоценном ковчеге в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне, в алтаре соборного храма. Собор во имя его построен в 1826 году по типу древних афонских храмов.

Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне

Частицы мощей святого находятся во многих городах России, в том числе и в Москве: в церкви Воскресения Христова в Сокольниках, в церкви Великомученика Никиты недалеко от Чистых прудов. Всего храмов и часовен, носящих его имя, в России больше полусотни. А иконы целителя Пантелеймона, где он изображен с небольшим ларцом в левой руке и тоненькой ложечкой в правой, имеются в каждой православной церкви..

Кровь святого великомученика и целителя Пантелеимона

В королевском монастыре Воплощения Господня в Мадриде хранится одна из самых известных и почитаемых святынь христианского мира: кровь святого великомученика и целителя Пантелеимона, которая каждый год 27 июля вновь принимает жидкое состояние.

Монастырь Энкарнасьон в Мадриде

После того, как святой великомученик и целитель Пантелеимон был обезглавлен один христианин собрал частицы его крови и другие останки святого. Кровь хранилась в стеклянном пузырьке. В какое-то время, святыня, по всей видимости, попала в реликварий Римских пап, поскольку в начале XVII века была подарена папой Римским Павлом Пятым (1605-1621) Иоанну Суниге, вице-королю Испании в Неаполе. Супруга Иоанна Суниги и подарила святыню королевскому монастырю Воплощения Господня в Мадриде, поскольку в этот монастырь в 1611 году поступила ее единственная дочь Альдонса.

Кровь, которая пребывает в твердом состоянии в течение всего года, становится жидкой, без всякого вмешательства человека. Это чудо в Мадриде происходит накануне дня памяти мученической кончины святого, 26 июля (по Григорианскому календарю).

Так происходит с того момента, как пузырек с кровью святого Пантелеимона был принесен в этот монастырь в 1616 году. Между 1914 и 1918 годами, когда шла первая мировая война, а также в 1936 году, когда началась гражданская война в Испании, это чудо не повторялось.

Монастырь Энкарнасьон или Монастырь Воплощения

Каждый год верующие приезжают туда, чтобы почтить святыню, а просто любопытные - чтобы понаблюдать за этим чудесным явлением. С 1993 года запрещено прикладываться к святыне. Чудо можно наблюдать через телевизионную систему. Данная мера необходима, чтобы сохранить святыню.

Чудеса, которые происходили по молитве к святому Пантелеймону

Рассказать обо всех чудесных исцелениях, которые происходили по молитве к святому Пантелеймону, невозможно. Икона Святого Пантелеймона поможет каждому больному, облегчит боль. Известно, что с ее помощью лечат не только физические, но и душевные недуги. Главное, чтобы молитва была искренней, и тогда могут отступить даже неизлечимые болезни. Перед образом просят о своем здоровье и здоровье других людей. С молитвой к святому обращаются не только, когда человеку плохо. Она поможет сохранить доброе самочувствие на долгие годы.

В различных документах упоминается великое множество подобных случаев. Мы читаем свидетельства, принадлежащие различным эпохам.

Вот тексты конца XIX века. Иван Федорович Лузин рассказывает о том, что с ним случился удар (инсульт), от которого отнялись левые рука и нога. Из церкви ему принесли икону Великомученика Пантелеймона, и был отслужен молебен. После чего его состояние улучшилось, больной начал ходить.

Жительница Полтавской губернии рассказывает о своем сыне, который заболел хореей (неизлечимое генетическое заболевание). Врачи в бессилии разводили руками, тогда мать обратилась за помощью к святому целителю. На следующий день сын стал здоров и поведал о том, что во сне видел святого Пантелеймона, который дал ему лекарство из своего ящичка.

Возвращаясь в наши дни, мы продолжаем читать истории чудесных исцелений. Муж с женой строили дом в деревне. Вдруг мужчине на голову упала балка. Травма, полученная им, была опасна для жизни, а помощи ждать неоткуда. Женщина стала молиться святому Пантелеймону. Вдруг ей сообщают, что в деревне сел вертолет. Мужчину вовремя доставили в больницу и прооперировали. Когда он поправился, супруги пошли в храм поблагодарить святого Пантелеймона за спасение. Как только они подошли к иконе, мужчина сразу узнал изображенного на ней юношу. Когда с разбитой головой он находился в полузабытьи, перед ним появился молодой человек и позвал с собой. Мужчина отказался, сославшись на незаконченные дела. Юноша улыбнулся и сказал: «Не хочешь, не надо!» Тут-то и появился спасительный вертолет.

Одна женщина заболела раком, она прошла необходимое лечение, перенесла операцию. После этого остался страх, что болезнь вернется. Тогда она сама, ее муж и сын стали каждый день молиться святому Пантелеймону. Прошло много лет, ежегодные обследования показывают, что опухоли нет.

Читая подобные рассказы очевидцев, невольно удивляешься, как в наши дни, когда глубоковерующих людей не так уж и много, чудеса все равно происходят. Святой Пантелеймон слышит нас и помогает. Вот уже 17 столетий неустанно исцеляет он людей. Говоря об этом, понимаешь, что значат слова «Врач от Бога».

Молитва ко святому Пантелеймону

О, великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый Пантелеймоне!

Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви Небесного, Верховного Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от недуга, мя гнетущаго.

Прими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением.

Не возгнушайся греховных язв моих, помажи их елеем милости твоея, и исцели мя; да здрав сый душею и телом, остаток дней моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего.

Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует здравие телу моему и спасение души моей. Аминь

Тропарь, глас 3

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, / моли милостиваго Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим.

Кондак, глас 5

Подражатель сый Милостиваго / и исцелений благодать от Него прием, / страстотерпче и мучениче Христа Бога, / молитвами твоими душевныя наша недуги исцели, / отгоня присно борца соблазны от вопиющих верно: / спаси ны, Господи.

Величание

Величаем тя, / страстотерпче святый, великомучениче и целебниче Пантелеимоне, / и чтим честная страдания твоя, / яже за Христа / претерпел еси.