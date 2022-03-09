Святыни Кашина

Кашин называют «городом русского сердца». Это не фигура речи. Если взглянуть на Воскресенский собор с высоты птичьего полета, увидишь, что храм стоит внутри природного чуда: изгиб реки Кашинки образует вокруг собора и Кашинского кремля знак сердца.

Воскресенский собор города Кашина

Воскресенский собор находится рядом с кремлем и виден из любой точки Кашина. Первый храм на этом месте упоминается в летописях в конце XIV века. Собор не раз перестраивался. Сегодняшний вид он приобрел в середине XIX века. В то время он вмещал до 7000 человек — все население Кашина! Сегодня это самый большой собор во всей Тверской епархии.

Разорение и возрождение

В 1930-е годы храм закрыли. С собора сняли колокола и кресты, разрушили внутреннее убранство. Многие росписи сильно пострадали, какие-то безвозвратно погибли. Вот так сейчас выглядит центральный неф собора.

125 ступенек к небу

В 1855 году к зданию Воскресенского собора пристроили 76-метро­вую трехъярусную колокольню со шпилем. Чтобы увидеть старинный купеческий город с высоты птичьего полета, нужно преодолеть 125 ступенек и подняться на смотровую площадку. Панорама отсюда открывается потрясающая!

Куранты

Часы установили в 1872 году, и они до сих пор исправно работают.

Святая преподобная княгиня Анна: покровительница города Кашина



С Кашином связаны судьбы многих святых. Самая извест­ная — благоверная Анна Кашин­ская, тверская княгиня, жившая в XIII–XIV веках и потерявшая в междоусобице почти всех своих близких.



Крестный ход на повторном прославлении Анны Кашинской, 12 июня 1909

Памятник святой Анне Кашинской



В 1812 году войска Наполеона заняли Москву и были на подступах к Кашину, образ благоверной княгини обносили вокруг города крестным ходом двенадцать раз. Французы до Кашина не дошли.

«Дом благоверной»



Шитый покров с мощей преподобной Анны Кашинской. Середина XVII века. Хранится в ГИМ

Кашинцы всегда считали Воскресенский собор «домом» любимой святой. Говорили меж собой: «иду ко всенощной к благоверной», «будем венчаться у благоверной». И по сей день горожане называют Воскресенский храм собором Анны Кашинской. Ее мощи ныне покоятся в Вознесенской церкви Кашина и будут перенесены в Воскресенский собор по окончании реставрации.

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