4 признака того, что в вашем организме переизбыток негативной энергии

В жизни каждого человека нередки ситуации, когда появляется ощущение, что все сферы жизни поглотила черная полоса. Череда неудач преследует нас из-за скопления внутреннего негатива. Если проигнорировать эту проблему, то она может усугубиться и затянуться на долгие годы.

1. Распространенные знаки

Головная боль. Наш организм очень чувствителен к негативной энергии и при столкновении с ней отвечает головной болью. Голова может болеть по разным причинам, но если врач не может поставить диагноз, списывая все на перенапряжение, будьте уверены: внутри вас скопилось много негатива, и он вот-вот вырвется наружу.

Обеспокоенность и тревожность. Скопление отрицательной энергетики способно дать о себе знать посредством тревожности, озлобленности, грусти, агрессии и негативных мыслей. Нормализовать внутреннее состояние поможет медитация для очищения и снятия негатива.



Неприятные ощущения в теле. Болезненные ощущения в теле говорят о том, что тело борется и избавляется от негативной энергетики.

Общее недомогание. Человек, заряженный негативом, без веских причин ощущает себя разбитым и подавленным. Истощенность, частые болезни, спад мотивации — все это говорит о том, что пришло время задуматься над своей жизнью и постараться развернуть ее в лучшую сторону.

2. Неожиданные знаки

Икота. Суеверие гласит, что, икая, тело пытается изгнать негатив, который атакует вас, когда в сознании другого человека появляются дурные мысли на ваш счет. Достаточно назвать имя этого человека, чтобы обрубить энергетический обмен.Потеря голоса. Под воздействием сильного психологического или энергетического напряжения вполне может пропасть голос. Как только человек приходит к внутреннему равновесию, голос возвращается.

Мурашки. Наше тело покрывается мурашками сразу после эмоциональной вспышки, связанной со страхом, энергетической атакой, готовностью обороняться.



Неосознанный страх. Если любая малейшая ошибка вызывает тревогу и страх, это сигнализирует о том, что негатив прочно поселился в вашем теле и усиленно подтачивает его, разрушая биополе и энергетику.

3. Злободневные знаки

Недосып. Если неприятные мысли мешают спокойному сну, это может означать, что негатив прочно поселился в сознании, и мозг сигнализирует об этом.

Чувство истощенности. Перелом в энергетическом поле может вызывать тошноту, головокружение, ощущение безысходности. Важно как можно скорее справиться с переизбытком негатива, чтобы не стать энергетическим вампиром.

Хронические боли. Внутренний негатив может проявляться даже в виде хронических заболеваний. Постоянное пребывание в стрессе отрицательно сказывается на организме, заставляя ощущать острое физическое недомогание.

4. Жуткие знаки