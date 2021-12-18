Проклятие Бхангара: история самого известного города-призрака Индии, который запрещено посещать после заката

Заброшенный город Бхангар считается самой посещаемой мистической локацией Индии — его прошлое таит в себе массу темных тайн и загадок, привлекающих любопытных туристов. Почему некогда процветающий город опустел за считанные часы, какие легенды связаны с его проклятием и действительно ли его посещение после захода солнца смертельно опасно?

Построенный в XVI веке город-форт Бхангар на протяжении многих десятков лет был процветающей точкой на карте Индии — в нем активно велась торговля, развивалось ремесленное производство, строились храмы и дворцы, в которых проживали представители знатного рода Качваха. Но однажды город полностью опустел и навсегда остался призраком — согласно легенде, Бхангар был проклят, а все его жители исчезли буквально в одночасье. Разбираемся в тайнах самой зловещей локации Индии в нашем материале.

История Бхангара берет свое начало в 1573 году — город был построен Бхагавантом Дасом, представителем династии Качваха, для своего сына Ман Сингха I. Поначалу локация, которая сегодня имеет столь зловещую репутацию, активно развивалась и росла — сын основателя Бхангара построил на территории города одноименный форт, ряд храмов, включая индуистские храмы божеств Гопинатха, Шивы, Ханумана, Ганеши, роскошный дворец, торговые ряды.

Сын Бхагаванта Даса послушался старца и вел строительство таким образом, чтобы здания не были слишком высокими, и это помогло — в те времена город был процветающим центром торговли и ремесла, а его население составляло около 10 000 тысяч человек. Но в 1614 году Ман Сингх I умер и управление городом перешло к его наследнику, который был не столь умен и талантлив, как его отец. К тому времени на близлежащих территориях начали активно разворачиваться войны за новые земли — сын Ман Сингха I не смог противостоять армии своего главного врага, правителя города Джайпура Савай Джай Сингха II, в результате чего Бхангар был насильно присоединен к территориям завоевателя. Новый правитель был весь амбициозен и хотел нарастить мощь города — несмотря на предостережения местных жителей, он стал возводить более высокие сооружения, укрепил форт и стены дворца, тень от которых теперь падала на место, где некогда жил Балу Натх. Согласно легенде, проклятие старца осуществилось, и город начал быстро приходить в упадок — торговля увядала, жители страдали от голода и болезней, а враги Савай Джай Сингха II то и дело совершали набеги на Бхангар. Так продолжалось несколько лет, пока однажды город не опустел в одночасье — сегодня историки не могут дать однозначного ответа, действительно ли все население Бхангара исчезло в считанные часы, и что стало тому причиной, однако местные жители выдвигают свои версии произошедшего, каждая из которых по-своему страшна. Согласно одной из теорий, в городе произошел некий природный катаклизм, в результате которого население было вынуждено спешно покинуть свои жилища, бросив скот, личные вещи и сбережения (что было равносильно погибели, поскольку шансы вновь обрести нажитое сводились к нулю). Согласно другой, жители Бхангара погибли от голода, а третья версия гласит, что вражеская армия на протяжении нескольких дней пыталась осадить стены города, а затем, когда воины прорвались внутрь, они расправились с правителем и его семьей, а также убили всех обитателей, после чего город навсегда остался призраком. Савай Джай Сингха II Руины Бхангара Впрочем, существует и другая легенда, связанная с падением Бхангара — согласно ей, в городе проживал колдун, практиковавший черную магию, и однажды он увидел принцессу Ратнавати, которая славилась своей невероятной красотой. Очарованный маг решил подложить своей возлюбленной приворотное зелье (согласно альтернативным версиям, это было масло для тела), но принцесса раскусила его и бросила пузырек на огромный валун у дворца — черная магия сработала и убила колдуна, но перед смертью он успел наложить на город проклятие, которое невозможно разрушить даже в наши дни. Конечно, не все верят в страшные легенды о колдунах и злобных старцах, но репутация проклятого города-призрака говорит сама за себя — сегодня Бхангар является одной из самых посещаемых мистических локаций Индии, а местные жители, избегающие тех мест, рассказывают об ужасающих событиях, произошедших в окрестностях. Так, несмотря на официальный запрет на посещение Бхангара в ночное время, установленный археологической службой Индии, однажды несколько энтузиастов решили зайти на территорию города после захода солнца. Поначалу все было хорошо, но вскоре один из смельчаков стал уверять остальных в том, что слышит зловещие голоса и видит призрачные фигуры, а после упал в глубокий колодец, который появился буквально из ниоткуда. Его удалось спасти, однако по пути в больницу все трое участников экспедиции попали в автомобильную катастрофу и погибли. Неизвестно, насколько эта история правдива, однако обитатели близлежащих территорий и большинство туристов верят в ее подлинность, что только закрепляет за Бхангаром его жуткую репутацию. Другой случай связан с призраком мальчика, которого группа туристов увидела в городе в ночное время — по их словам, дух ребенка прятался в доме без дверей, но с массивными решетками на окнах, и его появление заставило всех путников немедленно покинуть окрестности Бхангара. Примечательно, что местные жители объясняют потустороннюю активность тем, что на территории проклятого города заключены души всех его почивших жителей — были ли они прокляты аскетом или черным магом, после смерти их нематериальные сущности не смогли покинуть Бхангар и теперь вынуждены вечно скитаться по городу в поисках отмщения. Именно по этой причине ни один местный житель ни за что не отправится в город после заката — несколько лет назад власти Индии хотели направить туда патруль, чтобы доказать отсутствие призраков, но даже несмотря на внушительный гонорар, который был обещан добровольцам, никто не согласился отправиться в Бхангар после захода солнца. Еще одна мистическая странность связана не с призрачными обитателями города, а со строениями, которые в нем находятся. Многие туристы, прибывавшие в Бхангар, отмечали, что ни у одной из построек нет крыши — как оказалось, местные власти неоднократно пытались отреставрировать город, но как только строительство крыши завершалось, она тут же обваливалась, еще больше разрушая сохранившиеся дома. Местные жители полагают, что эта странная особенность города связана с проклятием аскета Балу Натха — не желая видеть высокие постройки даже после своей смерти, он сделал так, чтобы строительство ни одой из них не могло быть завершено. Сегодня город-призрак продолжает привлекать любопытных туристов, которые мечтают своими глазами увидеть проклятый Бхангар и его духов — некоторые из них убеждаются, что все истории и легенды, связанные с этой локацией, являются лишь слухами, другие уверяют, что в городе действительно ощущается присутствие неких темных сил, а третьи и вовсе говорят о том, что даже в дневное время слышали в его окрестностях крики, шепот, пение и душераздирающие стоны. Так или иначе, опустевший город-призрак, чья история окутана тайнами и мистикой, навсегда останется одной из многочисленных загадок нашей планеты, разгадать которую вряд ли когда-либо получится. Источник : https://mistika.temaretik.com/2369761683660606175/ Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях! Рекомендую также прочесть : 4 территории, которые должен был заполучить СССР после Второй Мировой войны, но не добился их https://otari.mirtesen.ru/blog/43740938159/ Идалия Полетика: почему эта женщина была самым страшным врагом Пушкина https://otari.mirtesen.ru/blog/43855772774/ Как тайные грабежи Сталина крышевал Ленин? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43946051576/)

При этом, согласно древней легенде, земля, на которой был основан Бхангар, ранее принадлежала могущественному аскету по имени Гуру Балу Натх — перед началом масштабного строительства Ман Сингх I попросил у того разрешение для постройки и получил его, но с условием того, что тени от зданий не должны падать на жилище старца, а иначе город ждет ужасная трагедия.