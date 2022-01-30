Золотой запас СССР: как на самом деле его создал Сталин

К моменту октябрьского переворота золотой запас императорской России составлял 1,8 млрд золотых рублей или 1101 тонну золота. Но в годы Гражданской войны большевики раздавали его буквально по первому требованию: они выплатили чудовищную по размерам контрибуцию Германии, поддержали Прибалтийские страны и Польшу, снабжали деньгами Коминтерн и передавали золото в США.

Согласно стенографическому отчету Третьей сессии ЦИК Союза СССР 4-го созыва, будущий нарком иностранных дел Максим Максимович Литвинов признавался, что в 1921 году в Ревеле, будучи главным уполномоченным по валютным операциям, передал за границу несколько сот миллионов золотых рублей. Это золото было передано французским коммерсантам, затем переплавлено в Швейцарии и оттуда ушло в кладовые Американского резервного банка.

Историк Александр Георгиевич Мосякин в труде «Судьба золота в Российской империи в срезе истории» предполагает, что большевистский золотой «резерв» в американском банке был либо неприкосновенным запасом на тот случай, если большевиков свергнут в России, либо это была расплата за финансовую помощь большевикам американских финансистов во время I Мировой войны, когда шла активная фаза подготовки восстания, во время революции и Гражданской войны.



Золото из карманов народа К 1930 году

СССР оказался банкротом – в закромах оставалось всего 150 тонн драгметалла, страна набрала кредитов у Германии и американских банкиров и была по уши в долгах. Расчеты «вождя народов» Сталина пополнить золотой запас страны за счет продажи другим странам хлеба не оправдались: в мире разразился экономический кризис, и цены на хлеб упали. Проводить индустриализацию в СССР было не на что. И тогда было решено искать золото в карманах и без того обнищавшего народа.

Как пишет в книге «Золото для индустриализации: Торгсин», доктор исторических наук Елена Александровна Осокина, было разработано и внедрено две программы. Одна предусматривала выемку золота и драгоценностей у «контрреволюционных элементов» вроде бывших дворян, кулаков и валютных спекулянтов, а другая предусматривала изъятие последних золотых изделий у народа, у которого еще оставались обручальные кольца, недорогие сережки, нательные крестики.

Первой программой стал активно заниматься специальный экономический отдел ОГПУ, сотрудники которого вытрясали валюту из тайников спекулянтов и брали в заложники «бывших» дворян, заставляя их семьи в СССР или родственников, эмигрировавших за границу, отдавать последние сбережения или присылать так называемые «деньги спасения» – выкуп золотом и драгоценностями. Тех, кто отказывался сотрудничать, ждал расстрел. В 1930 году экономический отдел ОГПУ внес в казну СССР 10 млн золотых рублей, что было эквивалентно восьми тонам золота. Но это было только начало – к 1934 году годовая сумма золотого «вклада» работников ОГПУ в казну государства выросла до 15 млн рублей или 12 тонн золота.

В 1930 году для советских граждан распахнулись двери Торгсина – системы валютных магазинов, которая до этого времени была доступна только для иностранцев – при огромном дефиците продуктов здесь за валюту можно было купить любые деликатесы и товары. Теперь продажа была разрешена и обычным советским гражданам – но за золото. Тоненький ручеек из золотых и серебряных ложек, подаренных младенцам на именины, нательных крестиков и образков, колечек и цепочек превратился во внушительный поток золота, который потек в казну государства.

За шесть лет Торгсин принес Сталину 222 тонны чистого золота или 287 млн рублей. Население стремительно нищало, отдавая последние крохи за продукты, а большевики покупали на эти средства промышленное оборудование для «Магнитки», ДнепроГЭСа и сталинских заводов-гигантов.



Дешевое золото «Дальстроя»

Но разумеется, этого было мало. Одновременно с действиями работников ОГПУ и деятельностью Торгсина в СССР стали налаживать практически загибавшуюся золотодобычу – в 1927 году она приносила государству всего 20 тонн золота в год. Для возрождения отрасли в СССР создали АО «Союззолото», во главе которого поставили старого революционера, инженера Александра Павловича Серебровского, который сразу же выехал в США – перенимать опыт, закупать оборудование и нанимать специалистов. Тем временем во все уголки СССР были разосланы геологические партии для поиска новых месторождений. Начиная с 1930 года большевики наладили выпуск оборудования для золотодобывающей промышленности на Иркутском заводе тяжелого машиностроения.

Частную золотодобычу полностью ликвидировали, а для удешевления добычи драгметалла осенью 1931 году организовали печально знаменитый трест «Дальстрой», который занимался добычей золота на Колыме и Индигирке. Уже в этом же, 1931 году, «Дальстрой» был обязан добыть для государства две тонны золота. В следующем году добычу следовало увеличить до 25 тонн. В феврале 1932 году в бухту Нагаева пришел первый пароход с заключенными – так появилась самая жестокая система лагерей, которая производила самое дешевое золото в мире – жизнь человека в СССР стоила сущие копейки. За девять довоенных лет «Дальстрой» добыл для казны 400 тонн золота. Трест «Цветметзолото» добыл еще 800 тонн. В результате этих совершенно драконовских мер СССР вырвался в лидеры по добыче металла. Его опережала только ЮАР. Добыча не прекращалась ни на день и во время войны. Золото, которое добывали в нечеловеческих условиях заключенные, тут же уходило на оплату товаров получаемых по ленд-лизу.

После войны СССР стал копить резервы, складывая в закрома не только добытое золото, но и уплаченную контрибуцию. Ко времени смерти «вождя народов» в 1953 году золотой запас страны СССР увеличился до 2804 тонн золота. Однако пользы СССР это золото не принесло – после смерти Сталина его просто «проели», закупая за рубежом продовольствие и растрачивая на поддержку «развивающихся стран». К моменту развала Советского Союза золотой запас страны составлял всего 240 тонн. Для сравнения – США в это время имели 8 000 тонн драгметалла. Расти золотой запас России начал только после ухода с поста первого президента РФ Бориса Николаевича Ельцина. Сейчас золотой запас России оставляет примерно 2 271 тонну золота. Но как и раньше, «охотников» до него в мире много.



Майя Новик

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В этом отношении заслуживает внимания факт, почему Литвинов был ,пожалуй, единственным представителем «ленинской гвардии» , которого палач народов Сталин не уничтожил в ходе «Большого террора» и даже боялся настолько, что не реагировал на злобную критику в его адрес западным руководителям!Литвинов был единственным человеком в окружении Сталина, на которого всесильный диктатор никогда не повысил голоса. Максим Литвинов не был затронут даже делом Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), по которому было репрессировано несколько сот евреев из советской элиты?

Почему же Сталин, зная о критических заявлениях Литвинова в его адрес , боялся трогать его?А все очень просто , поскольку важнейшей стороной международных вояжей Литвинова стало размещение за границей золотовалютных активов большевицкой партии. 22 марта 1920 года Ленин назначил Литвинова за границей «уполномоченным для решения всех вопросов, связанных с предстоящим возобновлением торговых сношений…, в том числе — с правом… производить все без исключения коммерческие, банковские, финансовые и валютные операции».сам всегда уважительно выслушивал его мнение?

По подсчётам историка Александра Мосякина, Литвинов, в содружестве со своим старым товарищем Красиным, организовал переправку из советской России и размещение в иностранных банках 375,7 тонн золота из золотого запаса бывшей Российской империи на общую сумму 485,8 млн. царских золотых рублей. Так было положено начало созданию зарубежных запасов «золота партии», предназначенного в основном для существования лидеров большевиков в случае свержения их власти в России и вынужденной эмиграции.

Одним словом это был воровской "большевистский общак"! Репрессирование же Литвинова неминуемо повлекло бы конфискацию «золота партии» иностранными банками. Именно поэтому Литвинов однозначно принадлежал к более высокому уровню в негласной большевицкой иерархии, нежели сам Сталин, и палач народов не трогал!

Вот она – суровая действительность, когда советский народ морили голодом , разводя как лохов, а продажная большевистская верхушка грабила свой народ , переправляя "золото большевистского общака" за рубеж !Вот какую "великую" страну построили большевистские нехристи и кровопийцы!!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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