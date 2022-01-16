«Тарас Бульба»: почему современные украинцы ненавидят эту повесть

«Тарас Бульба» — угроза безопасности Украины» — такие заголовки (без шуток) часто встречаются в современных украинских СМИ. Чем же повесть Николая Гоголя, сверкающая настоящими украинскими красками, так разозлила современных украинцев?

Найти себя

Чьим писателем считать Гоголя – русским или украинским? Этот формальный раздел наследия Николая Васильевича обостряется тем сильнее, чем больше развивается антагонизм между двумя, казалось бы, схожими культурами и национальностями.

С одной стороны, по крови и месту рождения драматург – «малоросс»: уроженец Полтавской губернии, выходец из казацкого рода и предположительно потомок гетмана Правобережного Войска Запорожского, Остапа Гоголя. Его «Вечера на хуторе близ Диканьки», по мнению многих, являются чуть ли не главной книгой украинской литературы.

С другой стороны, Гоголь – русский классик. Свои произведения, даже «Вечера», он написал на русском языке. Печатался в Санкт-Петербурге, умер в Москве.

Безусловно, талант писателя – это дар украинской земли. Но талант должен развиваться. И именно Россия дала Гоголю возможность для самореализации, какую он не смог бы найти на Полтавщине.

Впрочем, и сам Гоголь, по воспоминаниям современников, не мог ответить на вопрос, кто он – украинец или русский, склоняясь к синтезу двух культур.

Желаемое за действительное

«Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, — явный знак, что они должны пополнить одна другую», — отвечал он фрейлине Александре Смирновой.

Казалось бы, на этом можно поставить точку. Но в битвах «исторической памяти» такие нейтральные ответы не принимаются, победителем хочет стать каждая из сторон. Наиболее показателен в связи с этим пример повести Гоголя «Тарас Бульба». Как раз это произведение на Украине любят называть «излюбленной козырной картой кремлёвских пропагандистов» (сюжет телеканала ICTV «Какую правду скрыл Гоголь в «Тарасе Бульбе» от 8 сентября 2015 года – прим. автора).

Почему? В первую очередь потому, что предводитель казаков в нём бьётся и погибает за русскую землю, что сами запорожцы идентифицируют себя как русские. Не нравится некоторым украинцам и то, что в произведении русские люди ставятся превыше всего. Чего стоит только одна фраза, сказанная Бульбой: «Нет, братцы, так любить, как русская душа, - любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе… Нет, так любить никто не может!»

На Украине такое свободомыслие Гоголя часто оправдывают тем, что «имперские» высказывания появились лишь во второй версии повести 1842 года. Якобы она стала примером политического приспособленчества, без которого просто не увидела бы свет.

«Было добавлено несколько абзацев, которые в корне меняли характеристику казаков. Их называли русской силой. К финальной речи Тараса Бульбы добавили слова про православную веру и царя. Но самое главное — во всей книге вместо названия «Украина» стоит «Южная первобытная Россия», — сетовали журналисты телеканала «1+1» в своём репортаже «Чего не писал про казаков Николай Гоголь в повести «Тарас Бульба».

Однако все попытки найти в произведении результаты усердной работы цензора на поверку оказываются лишь желанием сделать писателя более «украинским», чем он был на самом деле.

Сказал «А», говори «Б»

Первый вариант «Тараса Бульбы», даже без «империалистических правок», был опубликован в сборнике повестей «Миргород» в 1835 году. Он действительно существенно отличается от второй версии: не упоминается Малороссия, добавлены восхваления православной русской веры и русской же земли, переосмыслен сам образ Тараса Бульбы.

При этом вместо «Украины», то есть государства, Гоголь часто использует слово «Украйна», подразумевая территорию. В дальнейшем эта земля получила название «Русской», и под ней писатель подразумевал Украину.

Нельзя не обратить внимание также на то, что во многом именно Гоголь выступил непосредственным цензором своего труда: будучи историком, он признавал погрешности и неточности изначального варианта и хотел их исправить. К тому же замысел «Тараса Бульбы» наверняка был не в том, чтобы привести документальную хронику. Николай Васильевич стремился создать эпическую былину о подвигах казаков и передать дух того времени. Отсюда и появление характеристики возникновения казачества и обычаев Сечи, замена рассказа об осаде Дубно историями о сражениях, более подробное описание любовных похождений Андрия.

Этим же объясняются изменения в характере Тараса Бульбы. В первой редакции он всего лишь «охотник до набегов и бунтов», во второй – уже, хоть и неугомонный, но «законный защитник православия». За это многие на современной Украине невзлюбили уже один только образ казацкого полковника, но от этого он не стал менее привлекательным как герой повести.

В поиске идеала

Наконец, важно понимать, что сам Гоголь как писатель и человек не стоял на месте. Он эволюционировал, менял взгляды, переосмысливал жизнь. В 1835 году он хоть и был состоявшимся, но всё ещё молодым писателем. Через семь лет Николай Васильевич стал уже зрелым мужчиной.

«Все эти «славься, земля русская, во веки веков» — это, в общем, привнесённая в 1842 году уже дополнительно туда Гоголем правка, которая должна была показать его метания на пути поисков русского идеала и православия, и народности, и так далее», — напомнила в одном из эфиров Радио «Свобода», который состоялся после выхода на Украине фильма Владимира Бортко, заведующая отделом культуры газеты «Время новостей» Алена Солнцева.

Правда, и этого официальный Киев сегодня не принимает в качестве аргумента.

Ну а фильм «Тарас Бульба», кстати, в итоге был запрещён на Украине. И остаётся вопрос, не постигнет ли такая же судьба повесть или, быть может, самого Гоголя?

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