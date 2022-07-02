Молитва Архангелу Михаилу — сильнейшая защита

Получивший славу великого защитника, Святой Архангел Михаил почитается многими религиями: христианством, мусульманством, иудаизмом. Он известен в качестве самого главного ангела, борца со злом и всякой нечистью, заступника всего человечества.

А молитва Архангелу Михаилу, начертанная на паперти Чудового монастыря в Кремле, способна оказать очень сильную защиту всякому, кто обратит к святому свою просьбу. Эту защитную молитву Церковь рекомендует читать при любой — реальной и потенциальной — опасности.

Как просить Архангела Михаила о защите: тексты молитв

Ежедневная сильнейшая молитва Архангелу Михаилу

Приведенная ниже молитва Архангелу Михаилу способна обеспечить мощную защиту как самому молящемуся человеку, так и всем его родным и близким. Этот текст относится к разряду ежедневных молитв, поэтому произносить его рекомендуется именно каждый день, в любое удобное время. Звучат слова следующим образом:

В отмеченных скобками местах молящемуся следует называть всех тех, кого он желает укрыть невидимым защитным крылом Святого Архангела Михаила. Чтобы случайно кого-то не пропустить, рекомендуется все имена заранее написать на листочке бумаги.

Молитва-защита от темных сил

Человек, взывающий к Архангелу Михаилу с ниже данной молитвой, всегда будет защищен от дурного влияния темных сил, от всякого колдовства и зла, от дьявольских козней и искушения, а также получит избавление от мук ада.

Текст следующий:

Искренняя просьба да услышана будет

Иногда заступничество Высших сил необходимо и тем, кто не знаком с православными молитвенными текстами. Обращаться в таком случае к Святому Архангелу Михаилу с просьбой о защите Церковь советует своими словами. Даже такая молитва обязательно будет услышана святым — при условии, что она исходит от чистого сердца и является искренней. Так, например, можно произнести:

“Услышь мою просьбу! Прошу, помоги (мне), (свое имя, либо назвать имя нуждающегося в помощи человека)!”

С помощью этой фразы можно просить оберег и для себя, и для дорогих сердцу людей. Лучше всего, если короткую эту сильнейшую молитву будете начинать с обращения к Михаилу. В качестве обращения подойдут:

“Господень Михаиле Архангеле”;“Великий Архангеле Михаиле”;“Чудный Михаиле Архангеле, Херувим и Серафим”.

Своими словами молиться можно также в любой день и в любое время. После этого обращения не возбраняется озвучить какую-либо конкретную свою просьбу — назвать то, в чем именно вам требуется помощь Святого Михаила Архангела.

Кто может обращаться к Архангелу Михаилу с молитвой?

Взывать к Святому Архангелу Михаилу о защите может абсолютно каждый человек (даже тот, кто причисляет себя к убежденным атеистам). Для Архистратига Михаила совершенно не имеют значения, какого пола молящийся, какой расы, вероисповедания и прочее. В минуты нужды он приходит всякому на помощь, дает свою поддержку.

В каких случаях можно молиться Михаилу Архангелу?

Жизненные ситуации, в которых может помочь и защитить Архистратиг Михаил, бывают разными. Наиболее распространенные примеры:

растерянность, необходимость выйти из запутанных обстоятельств;защита от трагических событий, бед, войны, смерти;защита от злых людей: врагов, обманщиков, грабителей, убийц и т.д.;защита от негативного колдовского влияния (порчи);просьба помочь в решении конкретной проблемы;просьба определиться с жизненным предназначением;просьба придать жизненные силы, терпение и выносливость;просьба избавить от терзающих душу тревог, сомнений и страхов.

Данный список может быть продолжен. Посланник Господа услышит каждого, кто к нему обращается. Единственное условие — просить искренне, с верой в положительный исход молитвы.

Кто такой Святой Михаил Архангел?

Святой Михаил является самым главным ангелом (архангелом, архистратигом — от древнегреческого “главнокомандующий”), приближенным к Господу. Значение его имени трактуется как “тот, кто равен Богу”. Это глава Господнего воинства, ангел, который сражается против темных сил, помогает всему людскому миру и защищает его. Даже на иконах он изображается всегда с длинным и острым мечом — с его помощью он побеждает зло, избавляет человечество от страхов, тревог, искушения, искореняет лживость и другие пороки.

Имя Михаила Архангела впервые упоминалось еще Ветхим Заветом. В частности, в нем описывается, как этот верховный ангел взял на себя руководство борьбой светлых сил с темными и отправил дьявола в ад. Вспоминая заступничество Михаила Архангела, люди молятся ему о защите от лукавого, от злых людей, заговоров и колдовства.

Памятные даты

Ежегодно 19 сентября Церковью празднуется Воспоминание чуда Архистратига Михаила — другими словами, день памяти святого. Это наиболее подходящий день для молитвы о защите, и верующие сполна пользуются данной возможностью.

Помимо этого, день Михаила отмечают и 21 ноября. В этот день молятся за усопших, отмаливают грехи всего своего рода, называя каждого его представителя по имени, данному при крещении. Молитвенная речь завершается путем добавления конечной фразы “и всех сродников по плоти до Адамова колена”.

В заключение

Молитва, адресованная Святому Михаилу Архангелу, проста, но невероятно чудодейственная. Слова её обладают сильнейшими защитными способностями. Доказательство тому — примеры многих глубоковерующих людей, которым Архангел Господний помог в самые тяжелые времена их жизни.

Источник

А вы знали об этом?

Иисус проклял смоковницу, а с ней и всё в Израиле Представьте, что вы идёте по улице и видите смоковницу. Почувствовав голод, вы приближаетесь к ней и обнаруживаете, что на дереве, несмотря на наличие листьев, нет плодов. Большинство людей пожмут плечами и двинутся дальше, но не Иисус (ох уж эти пророки!). Согласно тексту одного из самых странных мест в Евангелии, Иисус указал на смоковницу и сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». Дерево мгновенно увяло и погибло.

Можно подумать, что Иисус действовал, как капризный ребёнок, не получивший желанную игрушку — на первый взгляд. Но проклятие не было импульсивным жестом досады. Смоковница и её плоды являются символами, означающими народ Израиля и веру народа соответственно — смоковница (Израиль) не принесёт плодов (веры), хотя листья на ней указывали, что на ней могли бы быть смоквы, что символизирует возможность прихода Мессии. Поэтому когда Иисус, казалось бы, подчиняясь капризу, наложил проклятие на смоковницу, он продемонстрировал свою власть над Израилем. Народ Израиля стал бесполезным механизмом в священной схеме всех вещей и якобы достоин уничтожения, так же как и бесплодное иссохшее дерево достойно только лишь того, чтобы его срубили. Итак, из-за отсутствия веры при появлении Мессии Иерусалим был разрушен римлянами в 70-м году н. э

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Икона "Экономисса": о чем молятся https://otari.mirtesen.ru/blog/43109909409/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!