Интересные факты об альбиносах

Что же такое альбинизм? Слово образовалось от латинского «albus» – то есть «белый». Это врождённое заболевание, которое характеризуется отсутствием особого пигмента в коже, волосах, радужной и пигментной оболочках глаз.





Этих людей не без шутки можно назвать «белыми воронами». Они привлекают внимание, выделяются. Для кого-то это дар, а для кого-то – проклятье! Тем не менее, альбиносы — это ещё одна реалия нашей жизни, которая требует особого внимания, а главное — отношения!

1.

Статистика





Статистика говорит нам о необычных вещах! Альбиносы вовсе не редкость у народностей европейских стран, их приходится примерно 1 на 20 000 жителей. Что самое удивительное, у негроидной расы такие люди встречаются чаще всего. Если посмотреть на это явление в мировом масштабе, то альбиносы составляют 1% от всего населения Земли, а это уж, поверьте, немало!

Благодаря исследованиям генетиков, на сегодняшний день мы можем сказать, что сам по себе ген альбинизма у человека на самом деле – не редкость, просто он не активен, так как находится в рецессивной позиции. По подсчётам, примерно каждый 70-й является его скрытым носителем.

2.

Здоровье





Как уже упоминалось, причиной депигментации является полная или частичная блокада тирозиназы – фермента, необходимого для синтеза меланина, отвечающего за цвет в тканях организма.

3.

Причина такой блокады пока неизвестна.Депигментацию можно разделить на два вида – первичную и вторичную. Первичная, или врождённая, и вторичная – приобретённая. Как вы уже догадались, первый вид проявляется с рождения, а вот второй представляет собой полную или частичную депигментацию. Если вас вдохновляет внешность альбиносов, то второй вариант может показаться вам, отличным шансом выделиться, однако, добиться высветления кожи можно только из-за чрезмерного воздействия солнечной радиации.Тяжёлым случаем для человека является полный, тотальный, альбинизм. Для него характерно полное отсутствие пигментации. Из-за этого человек всю жизнь страдает от светобоязни, заболеваний глаз (косоглазие, снижение остроты зрения, катаракта), чувствительности и сухости кожи, которая подвержена ожогам. Неполный альбинизм представляет собой по большей части лишь косметическую проблему. На коже могут образоваться белые пятна, в волосах – седые пряди, бесцветные ресницы.

Дети луны





Альбиносы всегда привлекали внимание, их часто демонстрировали в качестве «диковинок» в цирках. Однако, в небольших этнических группах альбинизм был распространён из-за частых родственных браков. Люди с таким заболеванием наблюдались в 700 родословных семьях.

Так, были выявлены очаги альбинизма в Северной Ирландии. В Южной Панаме среди племени Карибе-куна были обнаружены сотни альбиносов. Из-за тропического солнца, негативно влияющего на состояние здоровья альбиносов, им приходилось вести ночной образ жизни, поэтому их прозвали «детьми луны».

4.

Легенды о вампирах





Неслучайно данная статья содержит этот пункт. Альбиносы выглядят весьма специфично, ещё более странным кажется их поведение. Сто лет назад они вызывали бурную реакцию — от преследований, до поклонения. Их постепенно окружали суеверия и своеобразные легенды.

Альбиносов сравнивали с вампирами. Действительно, считалось, что их глаза светятся зловещим красным светом. На самом деле у большинства, к которым относятся пятнистые альбиносы, светло-голубой или сероватый цвет глаз. Если красноватость и присутствовала, то только из-за крайне слабо окрашенной пигментом радужной оболочки глаза альбиноса, которая пропускает лучи света. Отражённые от сетчатки, обильно пронизанной кровеносными сосудами, лучи света создают красноватый оттенок.

Альбиносы также не выносят прямого солнечного света, из-за риска заболеть раком или сильной чувствительности к нему. Несомненно, для обычных людей это выглядело странно и подозрительно.

5.

Охота





Из-за суеверий, блуждающих в народе, альбиносы часто становятся жертвами «охотников», которые продают части их тела адептам чёрной магии, либо тем, кто по какой-то причине считает их некой панацеей от болезней обычных людей. Естественно, в развитых странах такого беспорядка не наблюдается, по крайней мере, открыто, но кто знает, что продают на чёрном рынке…

Талисманами могут стать руки и ноги белоснежных людей. Например, конечность альбиноса в Танзании, почти что равна или превышает стоимости сорока среднегодовых доходов. Эта цифра может достигать 75 тыс. долл.

6.

Знаменитые альбиносы





Постепенно альбиносы, становятся предметом массовой культуры. Они необычны, выразительны, и это вполне может послужить неким пропуском в мир моды.Так, первой моделью-альбиносом стала китаянка Конни Чиу, даже несмотря на то, что она страдала несильным косоглазием. Свою карьеру она начала в 25 лет, но вовсе не в качестве модели, а на реалити-шоу, где ей удалось «засветиться».

Двое других моделей вышли из афроамериканской среды. Это Диандра Форрест и Шон Росс, первый мужчина-альбинос, ставший профессиональной моделью. Оба всё детство терпели насмешки от своих сверстников, получали обидные прозвища.

В России тоже есть свои модели! Допустим, одной из популярных является Анастасия Жидкова, фото которой вы видите выше.

7.

Союз бесцветных





В мире существуют разнообразные союзы-объединения. Союз лысых, рыжих и т. д. а также Союз бесцветных, где собираются люди альбиносы. Помимо этого, во всём мире начинают возникать разнообразные организации, отстаивающие права таких «меньшинств». Например, альбиносы Малави после двухлетней борьбы добились государственной регистрации своей организации Albino Association of Malawi (AAM). Причиной стала дискриминация из-за очень светлой кожи, которая выделяется на фоне большинства. Члены организации намерены привлечь внимание государства к своим проблемам.

Активные члены общества африканских альбиносов говорят о создании сети клиник, которые помимо оказания медицинской помощи взрослым, будут также давать консультации родителям детей-альбиносов.

8.

Лекарства





Люди, страдающие альбинизмом, не умирают рано. Более того, заболевание не сказывается на росте и интеллектуальном развитии детей-альбиносов, не ухудшает их соматическое здоровье. Нередко альбинизм, может сопровождаться умственной отсталостью, но это, скорее всего, совпадение.

К проблемам со здоровьем, с которыми сталкиваются альбиносы, можно отнести нарушение зрения, светочувствительность кожи, повышенный риск рака кожи, нарушение свёртываемости крови (легко развиваются кровотечения и появляются гематомы). Со всем этим можно справиться. Нужно всего лишь стараться избегать солнечных лучей или использовать солнцезащитные и светозащитные средства, носить специальные очки.

К сожалению, противоядия от альбинизма пока что не найдено. Учёные современности могут, конечно, попытаться исправить или заменить дефектный участок гена на нормальный, но такие операции пока что нельзя проводить на людях. Ведь гены, как правило, тесно взаимодействуют друг с другом, их изменение может повредить всю цепочку.

9.

Животные альбиносы





Да, альбинизм распространён и среди животных. Это делает их невероятно обворожительными, но страдают они не меньше!

Так, бедной жертве станет сложно убежать от хищника, ведь его шубка будет явно бросаться в глаза на фоне остальных сородичей. Хищники тоже становятся заметными, вследствие чего охота для них проходит крайне тяжело. Вспомним и то, что самки выбирают самых ярких и уж точно не монотонных самцов.

Кстати, есть также у животных такое явление, как меланизм, обратный альбинизму — это чрезвычайно высокий уровень тёмного пигмента.

10.

Аниме





Естественно, данная внешность нашла своё отражение в разнообразных мультфильмах, особенно в таком жанре, как аниме! Герои либо уже представлены альбиносами, либо каким-то образом приобретают такую окраску по ходу сюжета. Обычно они играют те же роли, какие занимают в суевериях: вампиров, немощных людей и т. д. В любом случае, их охватывает завеса тайны, они хранят секреты, о которых никто не знает.

Многие поклонники аниме наверняка вспомнят некоторых своих кумиров! Однако, мультик остаётся мультиком, ведь физические проблемы, с которыми вынуждены жить люди в реальности явно упускаются авторами сюжетов.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2396724937284389073/

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