Четыре «лика» первого русского царя: Иван Грозный

В 1533 году, 6 декабря, москвичи пребывали в недоумении и суеверном страхе. В Архангельском Соборе служили беспрерывную панихиду, пели псалмы по почившем 4 декабря великом князе Василии III. Одновременно в соседнем Успенском Соборе митрополит Даниил венчал на великое княжение малолетнего князя Иоанна.

Плач об упокоении души усопшего великого князя, радостный перезвон колоколов, голоса певчих, возглашающих «многая лета» младенцу Иоанну, породили шептание в народе о восшествии на княжеский престол «кровавого» князя. В тот день жизнь и смерть пересеклись на Соборной площади, – под погребальный перезвон, заупокойные молитвы, шапка Мономаха была возложена на голову будущего царя.

С того дня прошло почти 500 лет. Споры о личности Ивана IV не утихают. Противоречивыми были его восшествие на престол Московского государства, жизнь и события, ее наполнявшие, психологический портрет.

В Успенском Соборе митрополит Даниил венчал на великое княжение малолетнего князя Иоанна.

Царь-реформатор

О реформах, проводимых Избранной Радой под руководством Иоанна Васильевича, учебники сообщают:

1. Впервые в истории государства Российского созван Земский собор, представлявший совещательный орган т.н. сословного представительства.

Он состоял из служащих Боярской думы, высшего духовенства. Дата основания – 1549 год.

2. Составлен в 1550 г. Новый Судебник, внесший изменения в тогдашнее судопроизводство: ограничил власть наместников, установил единые государственные пошлины, отменил систему кормлений.

3. Военные реформы, начиная с 1550 г., определили единый порядок непосредственного прохождения воинской службы; началась организация стрелецкого войска.

Иван Грозный - первый царь реформатор.

4. Сформированы приказы – Посольский, Разбойный, а также Челобитный и Разрядный.

5. Проведена реформа налогообложения, введшая податную единицу «соха».

6. Церковная реформа ознаменовалась Церковным собором, созванным в 1551 г. Собор документально унифицировал общерусский пантеон святых, установил общие правила для потрясающей церковной живописи, ввел единый культ и обряды.

7. Образовательная реформа породила книжные училища в городах, частные двухгодичные школы.

Реформы усилили центральную власть, служилое дворянство, реорганизовали местное и центральное управления, укрепили государственную мощь, создали предпосылки для удачных военных операций:

покорение Казани в 1552 г.; присоединение Башкирии и Астрахани через четыре года после взятия Казани; разгром ливонского ордена в начале Ливонской войны, 1558-1583 гг.

Захват Астрахани подчинил народы Поволжья и Северного Кавказа Московскому государству. Россия, завоевав Волгу, вышла к Каспийскому морю, что облегчило торговлю с Персией.

Наряду с внешнеполитическими и экономическими успехами, Московское государство переживало культурный подъем. В литературе появляется публицистический жанр, официальный характер обретает летописание: «История о Казанском царстве» (1564-1566 гг.), «Никоновский свод», «Книга степенная царского родословия» (1561-1563 гг). Крупнейшим литературным произведением становится 12-томный труд Макария «Великие Четьи Минеи». Апогеем стала первое печатное издание «Апостол», произошедшее в 1564 г.

Террор

Громкие победы в Ливонской войне продолжались до 1561 г. Последующие поражения ученые связывают с внезапной кончиной жены царя, Анастасии Романовны, урожденной Захарьиной, умственным помешательством царя, введением опричнины.

Анастасия Романовна скоропостижно умерла в 1560 г., и помешательство Ивана IV, связываемое с кончиной любимой жены, безосновательно. В 1561 г. решался вопрос о сворачивании военных действий в Ливонии и перенесении театра военных действий в Крым. В том же году царь венчался с Марией Темрюковной, черкесской княжной. Продолжались реформы до 1564 г. включительно. Возникает противоречие: царю потребовалось почти 5 лет для лишения рассудка.

Кадр из фильма. Анастасия Захарьина - Юрьева, первая жена Ивана IV .

Опричнина официально существовала с 1565 по 1572 гг., ознаменовалась террором относительно приближенных к Иоанну Васильевичу. Распущена Избранная Рада, отправлено в ссылку, умерщвлено боярское сословие, составлявшее правящий класс. К власти пришли новые люди, уничтожавшие всех неугодных… кому? Сумасшедшему царю Иоанну Васильевичу или другому правителю, захватившему трон?

Последняя версия интересна изменением поведенческой психологии государя. Смелый, решительный, умный, грамотный правитель стал недальновидным, подозрительным, трусливым. Книгочей, владеющий богатейшей библиотекой мира, превратился в любителя жестоких забав. Православный царь стал убийцей священнослужителей, включая московского митрополита Филиппа. События, связанные с опричниками, времен Ивана IV позволяют провести аналогию с 1917-1939 гг., когда террор служил средством для укрепления незаконно захваченной власти.

Интересен факт – резиденцией русского царя стала Александровская слобода на весь период опричнины, которая закончилась благодаря крымским татарам, напавшим на Москву в 1571 г. Они сожгли город за три часа. Опричники дезертировали, их вожди были казнены.

Симеон Бекбулатович – царь Московский

Симеон Бекбулатович – царь Московский.

Десять месяцев, с октября 1575 по август 1576 гг., правил Московским государством крещеный татарин, хан Симеон касимовский. Иоанн Васильевич передал ему титул великого князя, отказавшись от престола. Царь удалился из Кремля, а на русской земле вновь начались репрессии. Им подверглись бывшие опричники.

Вернувшись в 1576 г. на царский трон, Иван IV издал указ о составлении поминального списка казненных. Монастырям и церквям предписывалось молиться за упокой их душ. Царь стал благочестивым, но остался бездарным, заключив позорный мир после неудачной Ливонской войны.

Царская семья

Лик государя Московского за 51 год правления четыре раза кардинально менялся. Менялась политика, внутренняя, внешняя. Ни одному человеку не удается изменять в течение жизни свой характер, привычки, состояние умственное, душевное, сферу деятельности, как удалось Ивану IV за годы его правления.

О том, что это мог быть не один человек, а четыре, говорит количество его женитьб. Царь был женат семь раз, притом, что православная церковь запрещала жениться более двух раз. Исключение было сделано для князя Московского Симеона Гордого, 1341-1353 гг., женившегося в третий раз на тверской княжне Марии. Такой шаг был вызван необходимостью рождения наследников, установления династии, последующей централизации власти московских князей.

Вот такая большая семья...

Необходимость продолжения династии после смерти Ивана IV отсутствовала. От первого брака у царя были два сына – Иван, Федор, Дмитрий. Последний умер в младенчестве. Возникает еще одно противоречие: последняя жена Мария Федоровна Нагая родила царю сына, названного Дмитрием. По давним традициям, основанным на суевериях, рожденных детей, не называли именем ранее умершего брата, сестры. Но у Московского государя оказались два сына, нареченных одинаково. Младший Дмитрий был убит в Угличе.

Православная церковь не могла благословить такое количество браков одному человеку. Следовательно, под именем Ивана Грозного женились разные люди.

Заключение

О том, что в период с 1533 по 1584 гг. под именем Ивана Грозного могли править четыре разных человека, указывают факты, не признанные официальной наукой. Равно, как официальная наука основывает свои доводы на трудах людей, не бывших современниками Ивана IV, например Н.М. Карамзина, родившегося через 182 года после смерти царя Иоанна Васильевича. Литературные памятники того времени не сохранились, уничтоженные московскими пожарами.

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