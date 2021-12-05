Какой иконе молятся беременные женщины?

Беременность – это самое важное событие и в то же время нелегкое испытание для любой женщины. Роды для нее становятся кульминационным моментом всех мучений, на которые она была обречена из-за первородного греха праматери нашей Евы. Поэтому несколько самонадеянно, неблагоразумно и легкомысленно подходить к этому процессу без Господнего благословения, молитв и заступничества Пречистой святой Матери и всех святых покровителей.

Чудотворные иконы, молитвы беременных, покровители

Уже на протяжении многих веков православными христианами почитается Богородица, которая стала воплощением благоговейного уважения к любой женщине как будущей матери. Сам процесс деторождения проходил в высшей мере свято, его приравнивали к богослужению. Традиции, сопровождавшие беременность и роды, а затем и воспитание, передавались от дочки к матери. Беременная обязана была вести благочестивую и добропорядочную жизнь. Внутри нее в это время Бог творил новую человеческую душу и тело. Поэтому необходимо было заботиться в первую очередь о своем духовном состоянии, не допускающем пороков и грехов.

Икона беременной Богородицы - один из главных образов, перед которыми молятся в эти ответственные месяцы. Мама и ее малыш в самый решающий момент будут действовать, так сказать, дружно и сообща.

Молитва обязательно даст женщине успокоение, кротость, доброту, любовь и правдивость. Ведь теперь она отвечает не только за себя, но и за внутри нее постоянно развивающийся плод. Мысли и поступки ее должны быть чисты. Необходимо воздерживаться от гнева, раздражения, гордости, пустословия, зависти, страха и уныния.

Многие будущие мамочки задаются вопросом: икона для беременных существует ли, кому и как лучше всего молиться, дабы весь период вынашивания ребенка до рождения прошел благополучно? Чтобы ответить точно на эти вопросы, обратимся за помощью к книге, которая называется «Полный православный молитвослов на всякую потребу», которую желательно всегда иметь дома у себя под рукой.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Скоропослушница»

Итак, открываем главу, которая так и называется «Молитвы беременных женщин о благополучном разрешении и о рождении здоровых детей». И видим, перед какими иконами, какие молитвы читаются.

Почти сразу идут молитвы Пресвятой Богородице перед ее иконой, называемой «Скоропослушница». Древнейшая икона, первообраз которой сейчас хранится на Афоне, на Святой горе, в мужском монастыре Дохиаре. История ее уходит на тысячу лет назад (X век). По преданию, с благословения основателя монастыря преподобный Неофит написал эту икону. Предполагается, что она стала списком с чудотворного образа Богоматери, чтимого в городе Александрии.

А вот эти молитвы помогут уменьшить страдания беременной женщины (их читают также при нехватке у роженицы молока):

Тропарь, глас 4-й: «К Богородице притецем сущии в бедах…».

Кондак, глас 8-й: «В мори житейстем обуреваемии…».

Молитва: «Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице…».

Икона Пресвятой Богородице, именуемая «Целительница»

Следом в молитвослове идет образ Богоматери, известный как «Целительница». Это тоже икона для беременной женщины, перед которой нужно молиться.

История ее создания связана с чудотворением, которое произошло в конце XVIII столетия в Москве. Один из служителей церкви - Викентий Бульвенинский - при входе и выходе из церкви вставал на колени перед образом Божьей Матери. Однажды он сильно заболел. У него почернел язык, сильные боли стали доводить его до беспамятства. Он начал молиться Богородице, чтобы она помогла исцелиться. Вдруг к нему явился ангел, за ним и Сама Богородица спустилась с Небес и исцелила его. Совершенно здоровый Викентий сразу же отправился на службу, вся церковная братия изумилась этому чуду. И это стало поводом для написания прекрасной иконы.

Сейчас икону Богородицы «Целительница» можно увидеть во многих больничных храмах и часовнях. Молитвы, которые читаются перед нею, следующие:

Тропарь, глас 4-й: «Яко Пресветлая Звездо…».

Молитва: «Приими, о, Всеблагословенная и Всемощная Госпоже Владычице Богородице Дево…».

Икона Божьей Матери, названная «Феодоровская»

Следом идет икона, помогающая беременным, Богоматерь «Феодоровская». Известно, что эту икону написал евангелист Лука. А дальше неизвестно, как она попала в небольшой провинциальный город Городец, откуда пошли первые упоминания о ней. В 1239 году монголо-татары город превратили в пепел. Но этот святой образ каким-то таинственным образом исчез. Его обнаружил позже князь Василий Костромской - брат Александра Невского. Охотясь в лесу, он увидел икону на дереве, хотел было снять, но она повисла в воздухе.

В это же время жители Костромы видели какого-то воина, который шел и нес эту икону в руках. Поговаривали, что это был сам великомученик Феодор Стратилат, в честь которого был построен местный храм в Костроме.

Князь Василий рассказал духовной братии о случившемся с ним событии. Тогда они пошли на это место и принялись долго молиться на коленях. Только потом смогли снять эту икону. Со временем на этом месте была образована монастырская обитель.

На оборотной стороне образа находится святой лик мученицы Параскевы (Пятницы), которую на Руси почитали как покровительницу невест и материнства. Именно у нее девицы просят путёвого мужа, бесплодные - о женском здоровье и о зачатии.

Феодоровский образ Богородицы – древнейшая на Руси чудотворная икона для беременных, помощница в родах и воспитании детей. Ей молятся на образование благополучной семейной пары и рождение в ней здоровых малышей по следующим образцам:

Тропарь, глас 4-й: «Пришествием честныя Твоея иконы…».

Кондак 1-й: «Взбранней Воеводе, Пренепорочней Деве Богородице, Заступнице нашей…».

Молитва: «К кому воззову, Владычице…».

Есть еще одна великолепная молитва беременных женщин о благополучном разрешении. Начинается она со слов: «О, Преславная Матерь Божия, помилуй меня, рабу Твою…»

Икона Преподобной Мелании

В разделе молитв для беременных упоминается и имя святой Мелании (Римской, или Римляныне), которая родилась в конце IV века. Мелания должна была стать наследницей огромного состояния. В 14 лет ее насильно выдали за близкого родственника - Пиниана. После свадьбы она предложила своему супругу жить в воздержании, он согласился, но только перед этим попросил родить ему двух детей. Однако детям так и не суждено было жить на этом свете. Да и сама Мелания чуть не умерла после вторых преждевременных родов. Пиниан понял, что он - причина всех ее несчастий, и тогда взял на себя обет целомудрия. Когда он умер, то оставил жене огромное состояние. Мелания же, раздав бедным все свое имущество, начала строить монастыри и храмы по всей округе.

В Иерусалиме, рядом с Гробом Господним, есть пещера, где в свое время подвизалась св. Меланья. Там же хранились ее мощи. Но потом их вывезли крестоносцы, и теперь они находятся в Риме.

Молитвы ко святой Меланье:

Тропарь: «В тебе, Мати, известно спасеся…».

Кондак, глас 3-й: «Девства чистоты возлюбши…».

Это все, что касается молитвослова на тему о беременных. Однако православные женщины почитают и другие иконы.

Икона Богоматери «Взыграние Младенца»

В Византии этот образ Богородицы почитался как древняя чудотворная святыня. Икона «Взыграние Младенца» является одной из самых любимых в русском народе. Икона была приобретена в ноябре 1795 года Подмосковным Николо-Угрешским монастырем, созданным Димитрием Донским в связи с победой на Куликовом поле. Перед этим образом много людей получали исцеление и помощь. Женщины в основном молились об излечении от бесплодия, о благополучном протекании беременности или просили здоровья больному младенцу.

Во время разорения обители после революции в 1918 году она пропала. В 2003 году эту икону вернула одна благочестивая семья, купившая ее у коллекционера. Теперь она хранится в монастыре, в Спасо-Преображенском соборе, и является наиболее почитаемой. Существует несколько разновидностей образа иконы Божьей Матери «Взыграние», которые распространены на Афоне. Перед ней беременные перед родами читают молитву «Пресвятая Дево, Мати…».

Икона беременной Богородицы

Эта икона относится к разряду самых редких, но не единственных. Такой тип иконописи характерен в основном для Афона и Грузии. Именно на афонской или грузинской иконе младенца Иисуса мы не видим. Иконописца, к сожалению, никто не знает. Икона, где Богородица беременная, находится в Греции, в небольшой церквушке Рафаила в Рахесе, в месте с целебными источниками.

В православной иконописи встречается достаточно редко. Но суть не в этом. Дело в том, что икона беременной Божьей Матери изображается с младенцем Иисусом. Главной особенностью этого иконографического образа является и то, что в ней все внимание акцентировано на материнское начало и ожидание прихода Мессии.

Икона беременной Божьей Матери была обнаружена в одном из монастырей в Западной Грузии. Когда проходил ремонт, подняли пол и там нашли целое хранилище редких великолепных икон. Среди них была и икона Марии с Христом во чреве.

Этот нежный образ Святой Марии помогает всем будущим матерям с потомством во чреве благополучно проходить весь период и дождаться своевременных родов. А тем, кто не имеет детей, наконец-то обрести радость материнства.

Однако это еще не последний ответ на вопрос о том, какой иконе молятся беременные. Существует много таких образов, только мало кто о них знает.

Икона Божьей Матери, называемая «Помощница в родах»

Сегодня в некоторых благочестивых семействах можно увидеть удивительный образ Богоматери, называемый «Помощница в родах» (это тоже икона для беременных). На ней Святая Мария изображена в рост, руки ее застыли в молитвенном жесте над лоном Предвечного Младенца Христа.

В минуты жесточайших страданий рождения младенца смерть становится очень близкой, и поэтому женщина с горячей молитвой прибегает к Спасителю и Его Пречистой Матери такими словами:

Тропарь, глас 4-й: «К Богородице прилежно…».

Кондак, глас 6-й: «Предстательство христиан…».

И Величание: «Величаем, тя, Пресвятая Дево…».

Есть очень похожий на этот образ - икона Богородицы «Помогательница женам чада рождати». Только здесь у Святой Марии открытая голова и распущенные волосы.

Любая такая икона для беременных - их помощница и покровительница. Доброе и умиротворенное лицо Матери Божьей придаст и будущей маме спокойствие и радость, а молитва станет более чистой, уверенной и искренней.

В нашей статье на тему «Икона для беременных» стоит упомянуть и другие, не менее важные для момента беременности и родов иконы.

Икона праведных Иоакима и Анны

Будущие родители Пресвятой Марии - святые праотцы Иоаким и Анна, в конце жизни, состарившись, уже не имели никакой надежды на рождение своего собственного ребенка. И только после Божьего благословения у них родилась дочь Мария. Однако перед этим событием им пришлось перенести насмешки и презрение, так как в то время бесчадие было настоящим позором для семейной пары.

Они жили в Назарете Галилейском. О своем горе они не роптали, уповали на волю Господа и усердно молились. Однажды во время праздника праведный старец Иоаким принес в Иерусалим дары Богу, но священник не взял с бездетного мужа эту недостойную жертву Богу. Иоаким не выдержал. Считая себя не угодным для Господа человеком, он не стал возвращаться домой, а решил поселиться в пустынном уединении. Праведная Анна, узнав об унижении, которому подвергся ее муж, стала скорбно молиться, находясь в постоянном посте. Беспрестанно молился и праведный Иоаким. И Бог наконец услышал их и послал им ангела, который принес им благую весточку о том, что у них скоро родится Дочь, которая станет благословением всего человеческого рода. После того как они отвели свою Марию в храм, оба родителя прожили недолго. Когда они умерли, святому Иоакиму было 80 лет, а святой Анне 70 лет.

Вот так появилась эта замечательная икона. Молиться беременным перед ней необходимо для того, чтобы Бог дал сил и благословил на счастливое деторождение.

Тропарь, глас 1-й: «Иже в законней…».

Кондак, глас 2-й: «Радуется ныне Анна…».

Молитва: «О, приснославнии Христовы…».

Икона пророка Захария и праведной Елисаветы

Как тут не вспомнить и благочестивую пару Захария и Елисаветы, которым Бог подарил Иоанна Предтечу? Ведь они тоже, как и родители Богородицы, долго молили Господа о том, чтобы Он даровал им ребенка. И вот во время очередного богослужения святой ангел принес весть Захарию, что его жена скоро родит сына и он будет велик перед Господом. Захария усомнился в этих словах, так как мало верил в то, что его престарелая жена может еще родить. За это он был наказан немотою до того момента, пока не родился Иоанн Предтеча.

Пред этой иконой читают такие молитвы:

Тропарь: «Священства одеждою…».

Кондак: «Пророк днесь…».

Молитва: «О, святи угодницы Божии, пророче…».

В период беременности надо знать определенные молитвы Господу и Богородице. И лучше читать их каждый день. Это следует делать, даже если беременность протекает благополучно, так как нет гарантии легкого и безболезненного рождения здорового, умного и симпатичного малыша, благословенного Господом.

Рождение ребенка - это ли не чудо?! Господь не каждому дарует такую радость. А ведь чудеса для тех и существуют, кто в них верит. Ведь очень важно знать о том, что, кто в душе веру в Господа Всемогущего имеет, у того и умножится, а у кого ее нет - у того отнимется и последнее. Молясь искренне и беззаветно, нужно верить в то, что Бог милостив и всемогущ и нет для Него ничего такого, чего бы Он не смог сотворить.

Икона св. блаженной Ксении

Не станем заново описывать благочестивый путь этой великой святой, однако одно событие, связанное с чудотворицей, покажется очень любопытным.

После кончины своего мужа Андрея Федоровича блаженная Ксения Петербургская все свое имущество отдала бедным. А свой дом отписала Антоновой Параскеве - женщине, снимавшей у нее комнату. Сама же Ксения стала юродивой во имя Христа. Вскоре люди начали замечать, что после встречи с ней дела их налаживались, а больные получали исцеление. Родители стали спешить к ней с больными детьми, так как с ее благословения они действительно выздоравливали.

Однажды св. Ксения спасла еще не родившегося ребенка. Как-то раз она вдруг пришла домой к той самой женщине, Антоновой Параскеве, и закричала: «Ты что сидишь, чулки штопаешь и совсем не знаешь, что тебе сына Господь послал! Скорее отправляйся на Смоленское кладбище». Женщина послушалась свою блаженную покровительницу, вся взволнованная и в недоумении выбежала она из дома и быстро направилась к кладбищу. Вдруг увидела она, что образовалась толпа людей. Как оказалось, извозчик случайно сбил беременную женщину, у которой потом родился мальчик, а сама бедная скончалась на месте. Найти ее родственников никому не удалось, поэтому Параскева забрала младенца жить к себе и усыновила, так как увидела в этом промысел Божий. Она воспитала его по-христиански, и вырос достойный и воспитанный человек, который заботился о своей неродной матери с большой душевной теплотой и любовью до самых последних ее дней на земле.

Теперь образу св. Блаженной Ксении молятся мамочки, которые хотят, чтобы их ребенок родился и вырос благоразумным и послушным. Как тот сын, которого послал Бог бездетной Параскеве. Вот эти молитвы:

Тропарь, глас 7-й: «Нищету Христову…».

Кондак, глас 3-й: «Днесь светло ликует…».

Молитва: «О, святая всеблаженная...».

Заключение

Названий икон, где изображена Богородица, много. И на самом деле не важно, как называется икона. Беременных женщин этот факт может взволновать. Но они должны выбрать свою икону сердцем, чтобы полностью довериться ей, выбрать ту, которая будет по душе и перед которой они смогут спокойно и благоговейно молиться.

Беременность и роды считаются событием, показывающим божественное величие жизни. Перед родами необходимо взять благословение у священника и отслужить молебны и акафисты в честь святых икон.

Как яблоня украшена своими плодами, так и женщина - детьми. В эти мгновения она сама становится как святая икона. Беременных (фото показывают, что в этот период они превращаются в самых красивых, милых и нежных женщин) чуть позже ждет встреча с их младенцем. Это ли не чудо, это ли не радость? Путь такое счастье никогда не обходит ваш дом!

Источник : https://religiya.temaretik.com/2360405060255484055/

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