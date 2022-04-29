Выдумки о Второй мировой войне, появившиеся после развала Советского Союза

Самым трагическим событием ХХ века мы считаем Великую Отечественную войну. Только самопожертвованием, сплоченностью и героической борьбой нам удалось завоевать победу.

Однако за последние два десятка лет в СМИ появилось много текстов и даже высказываний некоторых людей, которые стремились дискредитировать Победу. А в некоторые из этих наветов мы верили и верим до сих пор.

Ложь №1. Советский Союз вел борьбу лишь с фашистами

Во-первых, не с фашистами, а с нацистами. И потом, мы воевали со многими европейскими странами, в том числе и Италией, где как раз-таки процветал фашизм.

Во-вторых, говорили, что остальные страны Европы были вынуждены принимать участие в войне, так как их заставил Гитлер. И это не так. Лидеры многих стран заключали соглашение с немцами, желая обогатиться за счет войны, вволю награбить и насладиться властью над мирным населением.

Владельцы промышленных предприятий получали огромные прибыли, выполняя военные заказы немцев, и те, кто работал на таких заводах – радовались, что шла война. Например, Чехия поставляла гитлеровцам танки. Только они составили целых четыре танковых дивизии. Без них не состоялось бы нападение на СССР.

Добровольцы, которые пошли воевать на стороне Гитлера против Советского Союза – их было 2 миллиона!

Цивилизованные люди, понимавшие, что нацизм – это зло! Так вот только голландцы составляли целых две дивизии Вермахта. А норвежцы, численностью более 2 тысяч человек, вошли в легион, так и названный «Норвегией».

Ложь №2 Сталину было все равно, сколько потерь понесет его народ

После развала СССР стремились опорочить Советскую армию и солдат, воевавших на фронте. В частности, говорили, что Победа была одержана из-за того, что вождь народов кидал на немцев все новое и новое «мясо», заваливая их не умением сражаться, а численностью погибших солдат, лежащих на пути нацистской армии.

С подачи некоторых либеральных историков выходило, что за каждого немца мы платили десятками своих солдат. Но на самом деле есть архивные записи и подсчеты, в частности труды генерал-полковника Кривошеева, где он пишет, что потери составляли примерно 1:2.1 с учетом не только солдат-красноармейцев, но и числа погибших мирных граждан.

По данным военных потерь соотношение примерно одинаковое. Германские войска потеряли в сражениях на Восточном фронте больше 8.8 млн. человек. Плюс потери их союзников – это еще около 1.5 млн., итого – 10.3 миллиона. А войска Советской Армии потеряли около 11.4 миллиона. Но никак не вдвое больше, чем гитлеровцы.

Ложь 3 В битве за Москву выиграла не армия, а лютый холод России

Многие, наверное, слышали, что немцы не пошли дальше на Москву из-за наступления холодов. И красноармейцы смогли отстоять город только благодаря морозам.

На самом деле Гитлер собирался взять Советский Союз с помощью молниеносного плана «Барбаросса» за пару месяцев. Он просто не рассчитывал, что советские люди начнут так яростно сопротивляться, даже будучи неподготовленными к войне.

Но борьба затянулась надолго. Ни за два месяца, ни осенью немцы до Москвы не смогли добраться. Благодаря Красной армии удалось задержать их надолго. Они не думали, что окажутся в пределах русской столицы уже зимой, и поэтому никто не заботился о том, чтобы снабдить войска теплым обмундированием.

Не надо забывать, что красноармейцы тоже страдали от холода. В те бедные годы мало кто мог похвалиться добротной одеждой, и поставленные на военные рельсы предприятия тоже все сделать не успевали. Весной же настала распутица, а как известно, на российских дорогах проблемы бывают у всех, как у русских, так и у иномарок.

Ложь №4 Сталин не хотел победы – но народ победил немцев вопреки ему

Сейчас многие «пересматривают» историю, выставляя тех, кто им не очень «нравится» в невыгодном свете. К примеру, пишут, что царь был безупречный, а Ленин – плохой и т.п. Сталина так вообще называют кровавым репрессором, погубившим миллионы людей. Мы не будем обсуждать это здесь. Но вот миф о том, что Сталин хотел поражения в войне – глупость.

Этот человек был мудрым вождем и действовал правильно. На самом деле мы бы не выиграли войны без его руководства. Ведь победу делали не только на фронте, но и в тылах. Наши бабушки отстреливались из гаубиц, пока их смены на заводах делали детали для танков, а потом смены менялись – те, кто работал, шли отстреливаться, а другие – поспать часок и снова на завод.

Кроме того, нужно было обеспечивать Красную Армию не только танками, но и топливом, боеприпасами, продовольствием и одеждой. Все это создавалось в тылу, и кто-то должен был это организовать и отрегулировать. Не стоит забывать, что Победе мы обязаны не только солдатам, но и труженикам тыла.

Стоит вспомнить, что почти все советские предприятия были эвакуированы в глубокий тыл, а потом в считанные недели возобновили свою работу. Никогда за всю историю ни одна страна не смогла сделать подобное! Нужно учесть, что на новых местах уже ждали заводы, подготовив площадки и коммуникации к ним. Разве все это можно было бы осуществить без руководства и вопреки приказам Сталина?

Вождь контролировал все разработки оружия, тщательно изучал все военные операции, был в курсе дел и интересовался каждым донесением спецслужб. Уже во время войны были начаты первые разработки атомного проекта.

И весь народ был за Сталина и всячески поддерживал его политику, так как нужно было защищать родную страну. Вождь и народ вместе встали на защиту огромной страны, встали рядом, на смертный, священный бой!



Вы знаете еще какие-либо другие мифы о войне? Просим поделиться в комментариях! Нам важно мнение каждого!



Спасибо за то, что дочитали до конца!

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогой ты мой автор этой мифической статьи! Хватит вешать лапшу на уши и без того облопошенным людям, которых лживые коммуняки и так развели как лохов! О какой победе можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага.Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится три и даже четыре советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Во время Великой Отечественной войны немецкие пулемётчики, очередь за очередью выкашивая тысячами бойцов Красной Армии, порой сходили с ума от такого зрелища.Например, по оценке немецкого генерала Хорста Гроссмана,только в боях подо Ржевом русские потеряли убитыми 2,5 миллиона человек(«ржевская мясорубка»).Наступать красноармейцам приходилось буквально по разлагающимся трупам, которые не успевали хоронить из-за непрекращающейся стрельбы.

Разве можно без сожаления слушать рассказ офицера противотанкового расчета Готтлоба Бидермана, воевавший в Крыму в ноябре 1941 года, о потерявшем контроль над собой немецким пулемётчиком . Однажды ранним утром в окрестностях Севастополя русские предприняли мощную контратаку на Маккензиевы горы. Через некоторое время в грохоте снарядов Бидерман услышал вопль пулемётчика: «Я просто не могу все время убивать!» Помимо психического сказалось и физическое напряжение – пальцы рук стрелка, крепко вцепившегося в пулемёт, буквально перестали разгибаться. Примечательно, что в немецком расчёте в тот день никто не был убит. Счёт же погибших русских шёл на тысяча !

А может напомнить неадекватным сталинистам , почему советские воины не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из--за дефицита валенок, палач народов Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей цифры,становится абсурдным лживый миф о якобы 20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Как не парадоксально , но Сталин лично запретил даже песню на музыку Матвея Блатнера и слова Михаила Исаковского «Вpaги coжгли poдную хaту», которую в 1946 г впервые спел певец Владимир Нечаев ! Фopмулиpoвка, пo кoтopой ee зaпpeтили, ceгoдня пoкaжетcя дикой и даже смешной и звучала тaк: «Зa пoтaкaниe нapoднoму гopю».Согласитесь, что подобное мог сделать только величайший авантюрист в истории человечества!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» !

В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !

Безусловно, необходимо согласиться с мемуарами Никулина и однозначно считать победу во Второй мировой войне «Пировой победой»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Безусловно, необходимо согласиться с мемуарами Никулина и однозначно считать победу во Второй мировой войне «Пировой победой»!

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