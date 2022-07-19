10 признаков маменькиного сынка

Разве не умилительно наблюдать, как мужчина заботится о своей матери? Она – первая женщина в его жизни. И то, как он с ней общается, найдет отражение и в отношениях с другими особами прекрасного пола. Но маменькин сынок – отдельная (грустная) история. Вот 10 признаков, что перед вами именно он.

Разоблачаем того, кто поставил свою мать на пьедестал и даже не подумает ее оттуда потеснить.

1. Он часто цитирует ее слова

“Моя мама считает, что…” Маменькин сынок не порадует вас афоризмом из книги или кино. Зато он будет пересказывать мысли своей родительницы, причем к месту и не к месту. А все потому, что “она знает лучше всех”.

2. Ее имя всегда первое в списке телефонных звонков

Психологи утверждают, что мужчины, которые поддерживают с матерью теплые отношения, проявляют большее уважение и понимание к остальным женщинам. Дружба матери и сына не несет в себе ничего плохого. Вот только если она находится в пределах нормы.

Ваш избранник постоянно болтает по телефону? И в большинстве случаев на другом конце провода — его мать? Звучит громкий тревожный звонок! Матери таких мужчин испытывают необходимость знать о каждом шаге сына. В дальнейшем таков порядок дел может стать источником раздражения.

3. Она знает о ваших отношениях ВСЕ и даже больше

У любой пары есть свои секреты и сугубо интимные моменты. Ссоры и проблемы начинаются, когда дает о себе знать третья сторона – мать. Сынок все ей рассказывает: и о романтике, и о проблемах в постели. В начале отношений такие вещи не ощущаются. Но они медленно разрушают ваш союз.

4. Даже его нижнее белье – ее компетенция

Маменькины сынки не взрослеют и даже не хотят этого. Они полагаются на то, что мать решит проблемы, постирает вещи и купит новые. Такие и пальцем не пошевелят по дому.

Женщинам, которые в свое время не разобрались в сущности избранника, можно лишь посочувствовать. При желании остаться с таким придется очень стараться и много пахать.

5. Он всегда на ее стороне

Не ждите, что когда-то наступит день вашего восхождения на пьедестал. Нет. Выбирая между вами и матерью, он выберет ее. И аргументирует словами: “Она же моя мать”.

Даже осознавая, что родительница совсем не права, он все равно займет ее сторону. При этом пожертвует вашими чувствами. Здравым умом не понять.

6. Он без конца вас обеих сравнивает

“А вот моя мама готовит по-другому” или “Моя мама стирает эту футболку вручную, а ты в машинке”. Слышали подобное?

Знайте, вам ни за что ее не переплюнуть. С его точки зрения, она во всем лучше.

7. Ее решение – закон для него

Маменькин сынок наплюет на совместные планы, если вдруг его внимание потребуется родительнице. Все ее просьбы он выполнит молниеносно, решительно отодвинув вас в сторонку.

8. Он уходит от конфликтов и сложных ситуаций

Сынок боится конфликтов и любой ценой пытается их избежать. Когда вы сядете решать проблему, он прикинется ребенком, который нашкодил, а теперь кается.

Он всегда избегал конфронтации с матерью. За всю жизнь эта мужская порода так привыкает не злить мать, что благоразумно молчит во время любой размолвки.

9. Принять решение – проблема

В здоровых отношениях сын может сказать свое твердое “нет”. Если же партнер безоговорочно следует советам родительницы, потому что “она лучше знает”, перед вами классический маменькин сынок. Он психологически незрелый человек, который не принимает решения и даже по пустякам торопится посоветоваться.

10. Он и в 30 лет зависит от нее финансово

Еще “лучше” – живет с ней под одной крышей. А если отдельно, то в нескольких десятках метров от ее дома.

Он просто не понимает, что уже вырос. Не хочет становиться независимым. Вероятнее всего, не работает, потому что ждет, когда же подвернется идеальная должность. Например, директорское кресло, ведь мама считает, что оно – то, что нужно.

Заметили эти признаки? Бежать или остаться – решение за вами. Но примите как данность: потеснить мать не удастся.

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А вы знали об этом?

Профессор университета Калькутты, Ракош Кафади, теоретически и практически доказывающий, что в давние времена произошло разделение на людей водоплавающих и людей сухопутных, в 1991 году выбрал «надёжным союзником» семидесятилетнего йога, гуру Равинда Мишда, согласившегося под прицелом видеокамер, без каких-либо дыхательных приспособлений провести на озёрном дне максимально длительный срок. Рекорд — 144 часа 16 минут 22 секунды — потряс.

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