Победа или «договорняк»? Речь Путина на «Валдае» не внесла ясности

«Помощь Донбассу»? И только?!

«Россия и Запад – не враги…» А кто тогда?

Увы, положа руку на сердце, следует признать, что ясности относительно самых главных, наиболее значимых моментов, касающихся СВО, Владимир Владимирович не внес. Так, на адресованный президенту прямой вопрос ведущего Валдайского форума, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова: «Какой план СВО? Общество не очень понимает, какой план?» последовал предельно лаконичный ответ: «Помощь Донбассу». И всё… Ни о какой денацификации Украины, её демилитаризации или нейтральном статусе не прозвучало даже полуслова. Как это следует понимать – бог весть. С одной стороны, данную фразу можно трактовать и таким образом, что с учетом нынешней предельно упертой позиции представителей киевского режима, без устали твердящего о «деоккупации» не только Донбасса, но и Крыма, к Кремлю пришло наконец понимание, что безопасность Донбасса (да и России, частью которой таковой, кстати, уже является де-юре) категорически невозможна без принуждения Киева к полной и безоговорочной капитуляции и смены там власти на как минимум вменяемую и договороспособную.А в идеале – дружественную, а то и прямо подконтрольную Москве. Хотелось бы в это верить, но…Из уст Владимира Путина в очередной раз прозвучали слова о том, что Россия «готова к мирным переговорам с Украиной, но Киев решил их не продолжать». При этом президент также порекомендовал США «дать сигнал в Киев, чтобы Украина решала проблемы мирным путем». Довольно странная сентенция в глазах политика, во всем мире считающегося символом реалистичности и прагматизма. Все поведение официального Вашингтона, вся его риторика и конкретные действия показывают, что конфликт на Украине там твердо намерены продолжать и раздувать ровно настолько, насколько это будет возможно. Рекомендации, озвученные Владимиром Владимировичем, могут прозвучать из США разве что тогда, когда российские войска снова, как весной, будут стоять в считаных километрах от украинской столицы. Да и то не факт… Сам же режим Зеленского доказал свое нежелание и неспособность договариваться уже столько раз, что каждое новое заявление о «мирном урегулировании», звучащее из Москвы, вызывает как минимум недоумение. В особенности на фоне нового упоминания президента о том, что «русские и украинцы – это один народ» и идущий сейчас конфликт – это «отчасти гражданская война». Право же, вопросов такие вот сложные смысловые комбинации оставляют куда больше, чем дают ответов.Впрочем, в речи Владимира Путина однозначного разъяснения не получила и куда более широкая тема, неразрывно связанная с СВО, – того системного и глобального противостояния России с Западом, апофеозом которого стали события на Украине. Нет, президент говорил об этом более чем достаточно – подробно, конкретно и весьма обстоятельно. «Коллективному Западу» им был выставлен более чем внушительный список обвинений и претензий. Так, Владимир Владимирович открыто сказал, что «Запад затеял кровавую и опасную игру, на кон в которой поставлена власть над миром, а его представители «предприняли ряд шагов на обострение», среди которых российский лидер назвал «раздувание войны на Украине», «создание продовольственного кризиса» и атаки на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Поведение наших оппонентов на мировой арене он назвал откровенно «хамским», уделил внимание «культуре отмены», в рамках которой представители Запада «считают весь мир, кроме себя, людьми второго сорта» и «претендуют на все ресурсы человечества», а также прочим подобным вещам, являющимся «неприемлемыми и недопустимыми». Однако после всего этого Владимир Владимирович подчеркнул, что Россия тем не менее «не является врагом Запада» и – внимание! – «не бросает вызов его элитам». А также «не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью, доминирование Запада – доминированием Востока, Севера или Юга — это неизбежно привело бы к новому тупику…»И вот это уже непонятно совсем. Если после всего, что делалось и делается в отношении России, мы с Западом не враги, то кто тогда? Снова «партнеры»?! Или претенденты на это «высокое» звание? И как преодолеть, сломить и прекратить охватившую весь западный мир тотальную и невиданную русофобию без обуздания и вразумления тамошних «элит», усиленно и неустанно продуцирующих таковую? И чем все-таки должна быть заменена та самая пресловутая «однополярность», где властелинами мира себя мнят США и их союзники, в настоящий момент совершенно открыто говорящие о лишении России государственности, ее расчленении и покорении как о собственной главной цели? Или ее и вовсе никто не собирается ни на что менять, а лишь намереваются привести в некие «цивилизованные» рамки (что невозможно в принципе)? И, наконец, кому же в таком случае противостоит Россия, если не «коллективному Западу» и его «элитам», которые вроде как и «не враги»? Некоему абстрактному «космополитизму, выступающему орудием либеральных элит»? Простите, но это изрядно смахивает на схватку с ветряными мельницами…Предельно глупо было бы ожидать от президента великой державы и ее Верховного главнокомандующего, что он, выйдя на публику, примется раскрывать потаенные стратегические планы и глобальные замыслы. Тем не менее крайне сложно отделаться от ощущения, что в Кремле никак не могут определиться с рядом фундаментальных моментов, все время пытаясь найти какие-то компромиссные решения.Закончить позволю себе вот чем: в тот же самый день украинский президент Владимир Зеленский также выступил с публичной речью. Посвящена она была, что интересно, Дню освобождения Украины от нацистов в Великой Отечественной войне, которую там нынче именуют исключительно Второй мировой. Не буду даже вкратце передавать содержание этого спича – ибо он предельно отвратителен. Упомяну лишь о том, что, обращаясь к соотечественникам, Зеленский полностью отождествил Россию с нацистской Германией, а нынешние события – со вторжением и оккупацией 1941-1942 годов. Проведя при этом совершенно шизофренические «исторические параллели» и пообещав Украине «блистательную победу». Это – по поводу готовности Киева к каким-либо переговорам и урегулированиям. Опять же, в тот день стало известно о том, что США решили ускорить размещение модернизированных тактических ядерных бомб B61-12 в Европе. Они должны быть доставлены на базы НАТО на континенте уже в декабре, а не весной 2023 года. В Пентагоне заявляют, что это «совершенно никак не связано с событиями на Украине». Ну да – ведь мы же «не враги»…«По ту сторону», судя по всему, имеются абсолютно полная ясность и определенность. Пора бы их обрести и России.