Арно Хидирбегишвили: Танк начал «стрелять», или о чём молчат российские дипломаты в Тбилиси

Рассказанная мной вчера история про испоганенный «неизвестными» танк на братском Кукийском кладбище в Тбилиси не только вызвала негодование глубоко возмущённых граждан, но и неожиданно получила продолжение. Оказывается, «неизвестные», которые наверняка зафиксированы на видеокамерах находящегося в двух шагах райотдела полиции, замазали белой краской надписи «За Сталина!», «За Родину СССР!» и красные пятиконечные звёзды недавно, после начала спецоперации на Украине (очевидно - в знак солидарности с «братской» страной, отозвавшей из Грузии посла и обзывающей грузинскую власть на чём свет стоит). А в канун Дня Победы - 9 мая - сотрудники Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии устроили на Кукийском кладбище субботник.

«Аккредитованные в Грузии российские дипломаты, в Тбилиси, на Кукийском кладбище (одно из самых больших в Грузии братских кладбищ времён Великой Отечественной) провели работы по очистке. В рамках т.н. субботника, российские дипломаты привели в порядок могилы бойцов Красной армии и площадь перед Мемориалом Воинской Славы и Великой Отечественной войны», - сообщает информагентство «NEWS FROT». А это значит, что российские дипломаты - НИЗКИЙ ИМ ПОКЛОН ЗА ЭТУ ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ! - не могли не увидеть испоганенный белой краской танк с забитым мусором дулом, рядом с которым они сфотографировались на память. Тем более, что 9 мая прошлого, 2021 года эти же российские дипломаты возложили венки к Мемориалу на Кукийской кладбище и поэтому не могли не помнить, что на танке были красные надписи, с которыми он успешно дошёл до Берлина. Но российские дипломаты - народ скромный и об этом нигде не обмолвились, не сказал ни слова даже российским СМИ.

По своей скромности российские дипломаты, когда пошли чистить кладбище своими руками, не сообщили об этом ни ГРУЗИНФОРМ, ни одной грузинской телекомпании или газете. Российские дипломаты дипломатично не попрекнули грузин, что ухаживать за могилами героев на грузинской земле должны граждане Грузии, а не они, гости! И вряд ли неболтливые российские дипломаты кому-то расскажут - почему Координационный Совет организации российских соотечественников в Грузии (КСОРСГ) при Секции интересов уже не получает десятки тысяч долларов из Москвы на уход за воинскими захоронениями участников ВОВ, как в прошлые годы. Российские дипломаты может и не знают, что эти деньги прикарманивались и поэтому сегодня Кукийские кладбище, которое они чистили от мусора и бурьяна, как и другие братские кладбища в Грузии, находятся в таком плачевном состоянии…

На этом я поставлю точку, хотя что-то мне подсказывает, что эта история получит очередное продолжение и танк «выстрелит» опять…

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

10 мая 2022 года

Грузия, Тбилиси

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

"Путин — величайший политический деятель современности, очищающий сегодня Украину от бандеровской хунты" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43309075785/)

Историческая неприязнь украинцев к русским https://otari.mirtesen.ru/blog/43123640144/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!