Екатерина Павловна: чем сестра Александра I разозлила Наполеона

Осенью 1807 года посол Швеции в России барон Курт Стединг сообщал в Стокгольм, что в Петербурге нарастает раздражение против императора Александра I. В особенности все недовольны Тильзитским миром, который он заключил с Наполеоном. Идут толки и слухи о грядущем дворцовом перевороте. Называлось и имя будущего монарха – Екатерина III.

Умнейшая из дочерей Павла I

Великая княжна Екатерина Павловна была четвертой дочерью Павла I. В 1807 году она была старшей из двух остававшихся незамужними сестер императора Александра Павловича.

Ее бабушка и тезка – императрица Екатерина II – постаралась дать внучке такое же утонченное и разностороннее образование и воспитание, как и Александру. Современники отмечали при этом большое сходство между братом и сестрой.

Екатерина Павловна производила обворожительное впечатление. Она была очень интересной собеседницей. За внешней мягкостью крылись большой ум, упрямый характер и железная воля. Александра за глаза называли «византийцем» и считали способным перехитрить любого за столом переговоров. Близко знавшие Екатерину Павловну полагали ее равной брату в этих качествах, если бы она вместо него сидела на троне. В пользу Екатерины говорило и ее имя, сливаясь у многих с образом ее знаменитой, любимой многими, царственной бабушки.

Тильзитский поворот

Подписание Тильзитского договора с Францией 26 июня (8 июля) 1807 года оказалось неожиданным для многих в России. Александр I не просто согласился на мир. Он круто развернул политику и заключил союз с Наполеоном против Англии. Это было невыносимо для сановников, полагавших смысл политики России в противостоянии «революции», по-прежнему олицетворявшейся для них Бонапартом.

Аристократическая оппозиция новому курсу Александра I приобрела отчетливо выраженный консервативный оттенок. В салонах и литературных произведениях Гавриил Державин, Иван Крылов, Александр Шишков, Николай Карамзин и другие властители дум прославляли верность русским традициям и принципу самодержавия, порицали дух «вольтерьянства» и «якобинства», подвергали критике любые нововведения, упражнялись в едкой сатире над Бонапартом и – очень осторожно – над самим государем императором Александром.

Консерваторы приобрели себе и покровительство в высших сферах. Выразительницей их настроений в царской семье стала великая княжна Екатерина.

Авторитет в царской семье

Екатерина, несмотря на свой юный возраст (она родилась в 1788 году), возложила на себя роль «духовной матери» консервативной оппозиции и усвоила в отношениях с братом стиль тактичной, но настойчивой советницы. Ей удалось найти правильный тон, который заставлял Александра внимательно прислушиваться к ее предупреждениям и рекомендациям. Она сумела заинтересовать брата в информации о тех придворных сферах, которые ее окружали.

Екатерина была вполне самостоятельной фигурой. Будучи младше Александра на 11 лет, она не позволяла ему быть фактическим главой царской семьи – по крайней мере, в отношении нее самой. Очень скоро это проявилось в деле о сватовстве Наполеона.

Во время саммита двух императоров в Эрфурте осенью 1808 года Наполеон довел до сведения Александра, что просит руки его сестры Екатерины. Династический брак двух сильнейших монарших домов был способен закрепить франко-русский союз и дать долгий мир всей Европе.

Александр, по всем признакам, очень хотел такого развития отношений с Наполеоном. Однако вмешался личный фактор. Сама Екатерина наотрез отказалась стать женой «корсиканского чудовища». Она предвидела неизбежность нового витка борьбы с Наполеоном и падения его эфемерной империи. Ей удалось отклонить все настояния брата и найти ей другую династическую партию. В следующем, 1809 году, она обвенчалась с Ольденбургским принцем Георгом.

В свете брачного предложения Наполеона это был прямой вызов французскому императору. Он немало способствовал дальнейшему ухудшению франко-русских отношений. Когда в 1810 году Наполеон аннексировал Ольденбургское герцогство, все восприняли это как выражение кровной обиды.

«Великая княгиня тверская»

Георг и Екатерина поселились в Твери. Александр I назначил принца Ольденбургского генерал-губернатором нескольких смежных губерний – Тверской, Ярославской и Новгородской. В Твери у супругов завелся своего рода небольшой монарший двор, при котором продолжали пестовать оппозиционные настроения. Именно в Твери Карамзин написал, по просьбе Екатерины Павловны, и прочел свою знаменитую «Записку о древней и новой России», ставшую манифестом русского консерватизма.

Во время Отечественной войны 1812 года Георг и Екатерина немало потрудились на ниве организации народного ополчения и госпитальной службы. Великая княгиня даже создала из своих удельных крестьян егерский батальон своего имени. Труды сильно пошатнули здоровье принца, который в декабре 1812 года умер, заразившись во время посещения госпиталей.

Военачальник в юбке

Екатерина сыграла значительную, возможно, решающую роль в политическую событиях 1812 года. Когда Наполеон вошел в Москву, петербургский двор пребывал в полной растерянности. Многие, особенно брат и наследник престола великий князь Константин, советовали Александру I срочно заключить мир с Наполеоном.

В этот момент Екатерина, не собираясь уезжать из Твери, слала брату нелицеприятные письма. Щадя его самолюбие, она точно рассчитанными фразами указывала на опасности, проистекающие для его царствования от отсутствия в нем твердости, на позор, который неминуемо падет на него в случае замирения с Наполеоном.

Позиция Екатерины оказала известное влияние на Александра. Он категорически отверг все попытки Наполеона завязать в этот момент мирные переговоры.

Почему переворот был невозможен

И все-таки государственный переворот, на который намекал шведский посол, вряд ли был возможен, что в 1807, что в 1812 году. У Екатерины не было ни малейших прав на престол. Согласно закону, изданному Павлом, российская корона не могла наследоваться по женской линии. В случае устранения Александра оставалось еще трое братьев, имевших право на трон: Константин, Николай, Михаил.

Сама либеральная атмосфера царствования Александра позволила легально проявляться оппозиции в придворных сферах. Эта оппозиция могла открыто критиковать действия монарха и поэтому не заводила тайных интриг и заговоров.

Екатерина довольствовалась возможностью оказывать на царственного брата большое личное влияние и не имела нужды в большем. Овдовев, она сопровождала Александра в заграничных поездках и продолжала быть его советницей, с мнением которой царь неизменно считался.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158423-ekaterina-pavlovna-chem...

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