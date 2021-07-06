Почему реформы первого президента Турции вызвали народные волнения: «Шляпная революция»

Если театр начинается с вешалки, то почему бы не начать реформы в стране, переодев в новые костюмы, ни много ни мало, все местное население? Примерно это произошло около ста лет назад в Турции – кстати, и знатокам отечественной истории, безусловно, вспомнится нечто похожее, но имевшее место еще на два столетия раньше.

Так или иначе, а бывшим подданным Османской империи было обещано счастливое будущее, заплатить же за его наступление следовало отказом от давних традиций, немалое место среди которых отводилось головным уборам.

Мустафа Кемаль и курс на вестернизацию страны

С капитуляцией Османской империи и упразднением султаната после Первой мировой войны закончилась целая эпоха в истории этого государства. Начиналась новая –стране требовалось становиться на путь реформирования. Программа, к счастью, была, как был и человек, готовый стать новым национальным лидером и повести соотечественников к прогрессу и процветанию. Им стал Гази Мустафа Кемаль-паша, который позже, после упразднения титулов и введения фамилий, получит имя Ататюрк – то есть «отец турков».

Мустафа Кемаль Ататюрк

Но произойдет это лишь в 1934 году, когда его родина уже будет Турецкой республикой. Родился же Мустафа Кемаль в стране, которая называлась Османской империей, в 1881 году, причем точная дата его появления на свет так и не установлена, она и Ататюрку известна не была.

Сам он впоследствии выбрал в качестве дня своего рождения 19 мая – день начала войны за независимость Турции. Прямолинейный, упорный, независимый, Мустафа получал образование в военной школе, затем в военном колледже, а после его окончания поступил в академию генштаба. В 1905 году он создал революционную организацию под названием «Ватан», то есть «Родина», побывал под арестом, но продолжал военную карьеру.

Последний султан Османской империи Мехмед VI покидает Стамбул

После поражения Османской империи в Первой мировой войне и оккупации страны иностранными войсками Мустафа Кемаль стал во главе созванного парламента и возглавил правительство, после чего сосредоточил усилия на борьбе за территориальную независимость Турции. Война окончилась в 1923 году подписанием Лозаннского мирного договора. Было провозглашено создание Турецкой республики во главе с первым президентом – Мустафой Кемалем.

Европейский костюм и до реформ Ататюрка понемногу проникал в жизнь турецкого населения

Османский халифат был ликвидирован, предстояло пересмотреть всю систему общественного устройства. Ататюрк взялся за дело. Всего за пару десятков лет лидер Турции полностью изменит облик страны и жизненный уклад ее жителей, но начнет он, в лучших традициях Петра I, с национального костюма. В новую жизнь граждане республики должны были вступить в новой одежде и в непривычных головных уборах.

«Встречают по одежке»

Традиционным головным убором мужчин в Османской империи был тюрбан или феска – красный колпак с черной кисточкой. Феска была введена султаном Мехмедом II в 1826 году как головной убор чиновников и солдат. Сам Ататюрк уже неоднократно примерял европейский костюм – например, в 1910 году во время проведения военных маневров в Пикардии.

Мустафа Кемаль вместе с османскими наблюдателями на военных маневрах в Пикардии, 1910 г.

25 ноября 1925 года началась реформа одежды и головных уборов в Турции. Был введен новый обязательный дресс-код для государственных служащих: им полагалось быть одетыми в костюм западного образца, носить галстук, на голову было необходимо надевать шляпу с полями. Для остальных граждан смена гардероба была пока лишь настойчиво рекомендована. Сам Мустафа Кемаль, приезжая в города с выступлениями, демонстрировал облик гражданина новой Турецкой республики, и, воодушевленные его словами и речами, горожане после окончания выступления сами прощались со своими фесками и спешили в магазин за шляпой.

«Ататюрк и гражданин»

Торговцы не успевали обеспечивать спрос на новые головные уборы - на такие перемены турки откликнулись с готовностью. Но, правда, не везде. Если в Стамбуле росли очереди за шляпами, то на севере и востоке Анатолии начались протесты.

Шляпа с полями там воспринималась как символ «франков» - так называли европейцев. А что могли франки понимать в мусульманских традициях? Ежедневный пятикратный намаз невозможно было выполнить по всем правилам – поля шляпы мешали прикоснуться лбом к полу во время молитвы, а значит, и поклониться Аллаху. Возражая против новой моды, население анатолийских городов отвергало и другие перемены. Разумеется, к протестантам, подрывавшим реформы и авторитет правительства, были применены суровые меры.

Магазин шляп в Турецкой республике

Протесты и их подавление на пути к новым реформам

Атиф Ходжа из города Искилип, исламский богослов, двумя годами ранее написавший трактат против подражания европейцам, был схвачен жандармами и отправлен под суд за критику новых правил. 4 февраля 1926 года Атиф Ходжа и его «сообщник» Али Риза были казнены. Говорили, что властям просто-напросто понадобился козел отпущения, чтобы усмирить волнения в стране. Утверждается, что во время беспорядков, вызванных протестами турков против нового дресс-кода, погибло около пятидесяти человек.

Ататюрк в парламенте

В 1934 году меры по внедрению европейской одежды стали жестче: был принят закон, по которому за ношение фески вместо шляпы с полями грозило лишение свободы на срок от двух до шести месяцев. Этот закон о запрещенных предметах одежды, принятый на время проведения реформ, формально действовал вплоть до 2014 года, хотя по сути, давно игнорировался.

Мустафа Кемаль. Фото 1925 года

В двадцатые годы прошлого века радикальным образом изменился облик турчанок: Ататюрк «открыл» женские лица и фигуры, до этого веками скрываемые от посторонних глаз за разного рода покрывалами. «Наши женщины чувствуют и мыслят, как и мы», - утверждал президент. В Турции раньше, чем во многих других странах, в том числе и европейских, было реализовано право женщин голосовать и быть избранными в парламент – это произошло уже в 1934 году. Кстати, вслед за все тем же Петром Великим Ататюрк приучал стеснительных соотечественниц посещать балы и танцевать на них.

На свадьбе приемной дочери Ататюрка Небиле, 1929 г.

За очень короткий срок Турция была не просто «переодета»; жизненный уклад и мировоззрение жителей страны стали другими. Земли, на которых на протяжении столетий все определялось требованиями ислама, превратились в территорию светского государства – с иными, новыми – западными ценностями и приоритетами.

За короткий промежуток времени Турция изменилась до неузнаваемости: помимо одежды, перемены коснулись практически всех сторон жизни общества

Сам Ататюрк – по сути, диктатор, но использовавший свою власть не в корыстных целях, а для эффективного реформирования общества, - стал по-настоящему исторической фигурой. С другой же стороны, сама история вела Османскую империю к переменам, и первый президент новой республики стал в каком-то смысле лишь орудием в ее руках. А получилось бы убедить население следовать по новому пути, предварительно не научив его носить новую одежду и новые головные уборы, – вопрос, остающийся открытым.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, развел большевиков во главе с Лениным как обыкновенных лохов, пообещав им за экономическую и военную помощь стать социалистическим государством, а после укрепления своей власти утопил в море всех облапошенных советской лживой пропагандой турецких коммуняк!

И палач народов Ленин поверил авантюристу Ататюрку и ,несмотря на гражданскую войну и голод собственного населения, алчное большевистское правительство, мечтающее о мировой революции , передало "турецким коммунякам" большое количество золота и вооружения !

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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