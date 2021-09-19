Как русские ювелиры в конце XIX века покорили Европу виртуозными эмалями

Россия никогда не переставала удивлять мир своими многочисленными художественными промыслами, имеющими многовековую историю своего существования. Сегодня речь пойдет о ювелирной технике русской эмали, драгоценной жемчужине мирового искусства, которая на рубеже XIX - ХХ века, возродившись, пережила свой «золотой век» и, которая не утратила своей актуальности и по сей день.



Эмальерное дело начиналось в Древнем Египте и Византии. В Европу же пришло через Германию к началу XII века. Однако из-за технологической трудоёмкости вскоре пришло в упадок, и лишь во второй половине XIX века, в эпоху господства стиля «модерн», расцвело и возродилось. Возродилось давно забытое искусство декоративной росписи по металлу и в России. И нужно отметить, что российские эмальеры своей виртуозной техникой затмили европейских конкурентов, считавшихся непревзойденными мастерами ювелирного искусства. Поэтому не зря тот период называют "золотым веком" русской эмали.

Золотой век русской эмали.

Немного из истории русской эмали



Художественная роспись по металлу - эмаль, или, как ее вплоть до XIX века, называли - финифть, знала еще Древняя Русь. К ней обращались ювелиры и всех последующих столетий. В этой технике украшались самые различные дорогостоящие изделия бытового и культового назначения - потиры, чаши, панагии, оклады икон и книг.

Также эмаль широко применялась для декорирования предметов дворцового и парадного обихода - государственных регалий, головных уборов, оружия, костюмов, драгоценных изделий. Встречалась она также и на более дешевых бытовых предметах - серьгах, кольцах, крестиках, шкатулочках, бытовавших в основном в крестьянской среде.Но, наиболее широко эмаль использовалась для оформления предметов декоративно-подарочного назначения - посуды и столовых приборов, брошей и заколок, ручек для тростей и портсигаров. И, как правило, такие ювелирные вещицы зачастую изготавливались по специальным заказам и преподносились состоятельными гражданами друг другу как эксклюзивные подарки к праздникам и прочим знаменательным датам.

Художественные русские эмали «золотого века».





А на рубеже XIX - ХХ века, пережив свое возрождение, эмальерное искусство достигло своего пика популярности. Именно в то время среди членов царской семьи и русской знати стал невероятно модным «русский стиль». Обращаясь к своим истокам, многие стали возводить дома в стиле средневековых боярских теремов, а также заказывать ювелирные изделия с ажурными цветными элементами и живописными сказочными сюжетами. В конце XIX века немало таких работ было выполнено поставщиками императорского двора - известными ювелирными фирмами Карла Фаберже, Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Федора Рюккерта, Братьями Грачевыми. Именно декоративные эмали принесли славу в веках этим мастерам ювелирного искусства, доведшим до совершенства художественный промысел.

Художественные русские эмали «золотого века».





Именно в этот период Петербург и Москва становятся законодателями моды на изделия из эмалей: крупные ювелирные фирмы открывают собственные эмальерные школы и выпускают изделия самых разнообразных стилей - от древнерусских образцов в фольклорном стиле до барокко и арт-нуво, поражая богатством красок и изысканностью узоров.



Большим любителем серебряных изделий с эмалями был император Николай II. В его коллекции было множество предметов, исполненных в этой ювелирной технике. К слову, в наше время это собрание иногда экспонируется в выставочных залах Эрмитажа.

Секреты русской эмали



Произведения эмальерного искусства во второй половине XIX века начали отличатся исключительным многообразием обработки материала и сложностью изготовления. Мастера стали использовать сложнейшие эмалевые техники, а именно - перегородчатую, выемчаую, светящуюся. Что любопытно, существуют экземпляры, при декорировании которых использовались все эти техники одновременно.

Художественные эмали.





Для справки: Эмаль - это стекловидная масса, которая окрашивается окисями металлов в различные цвета и оттенки. Художественная же роспись эмалью по металлу заключалась в специальной технологии нанесения на металлическую поверхность изделия различных рисунков, которые после обжига отшлифовывали и отполировывали до блеска. В зависимости от техники наложения и закрепления эмали на поверхности, она носит различные названия: эмаль выемчатая, по скани, перегородчатая, расписная, по рельефу, поливная, прозрачная и непрозрачная.



Стоит также отметить, что наиболее сложной и трудоемкой в техническом исполнении является перегородчатая эмаль. Для ее изготовления брался, к примеру, предмет, изготовленный из тонкой серебряной, золотой или же медной пластины, на котором процарапывали, гравировали или же прорезали насквозь контур будущего изображения. Затем по этому контуру ювелирно напаивали скань или тонкую полоску из металла, получая рельефное изображение из разных по форме ячеек.

Художественные эмали.





Когда рисунок был нанесен полностью, каждую ячейку заполняли эмалями разных цветов и оттенков до самых краев перегородок. Затем изделие обжигали, после чего шлифовали и полировали, таким образом, чтобы эмаль и верх перегородок находились в одной плоскости. В итоге получалось разноцветное изображение из эмали, сияющее наподобие драгоценных камней, с четким контурным рисунком из металлических линий.

Овчинников Павел Акимович



Одним из самых известных ювелиров в России был Павел Акимович Овчинников (1830-1888) - серебряных дел мастер, который от рождения был крепостным князей Волконских. С малолетства проявляя немалые способности к рисованию, в восемь лет одаренный мальчуган был отдан в подмастерье в мастерскую золотых и серебряных дел, принадлежавшую его брату Андрею Афанасьевичу Овчинникову. Именно там будущий ювелир получил хорошую школу и стал отличным мастеровым.

Овчинников Павел Акимович.





Павел Овчинников в 20 лет получил вольную, а на 1000 рублей приданного жены завел собственное дело, которое в будущем станет одним из главных ювелирных предприятий Москвы. Однако пройдет целых 15 лет прежде чем мастер впервые продемонстрирует свои изделия на выставке мануфактурных произведений в столице. И эти работы насколько были хороши, что сразу же привлекли внимание публики высоким мастерством исполнения и хорошим художественным вкусом.

Художественные эмали Павла Овчинникова.





С того времени, ювелирное предприятие Овчинникова станет главенствующим среди участников как всероссийских, так и всемирных выставок. А изделия с клеймом его фирмы всегда будут вызывать восхищение современников, получать многочисленные награды за творческий подход к ювелирному искусству и охотно раскупаться потребителями. К слову сказать, если в 1853 году годовой оборот предприятия составлял – 250 тысяч рублей, то уже в 1854-м – 1,5 млн. рублей.



В 1867 году состоялось знаковое событие не только для ювелирной фирмы Овчинникова, но и для России. Мастер впервые решился представить свои изделия на суд мировой общественности и принять участие во Всемирной выставке в Париже, на которой были представлены работы ювелирных мастеров более 30 стран участниц. Павла Овчинникова ждал небывалый успех - в Москву он вернулся с Серебряной медалью.



После такого триумфа Павел Акимович получил право украшать свои изделия государственным гербом и открыть свой первый магазин в Москве — на престижном Кузнецком Мосту, а немногим позже и в Санкт-Петербурге. 1870–1880-е годы стали временем наивысшего расцвета предприятия. А еще наряду с ювелирным производством в 1871-м на фабрике была открыта специальная школа по обучению ремеслу талантливых мастеров.

Чайный сервиз. Художественные эмали Павла Овчинникова.





Заказов на то время у фирмы было очень много. Её клиентами были как аристократы, так и венценосные особы царской семьи, а также представители монарших дворов Европы. Во времена правления Александра III Овчинников получил статус «Поставщика Двора Его Императорского Величества». Дипломатические сувениры, изделия для коронации и других торжеств, подарки для членов императорской семьи на предприятии изготавливались эксклюзивно. Магазины же Овчинникова просто обожали заезжие богатые иностранцы.

Художественные эмали Павла Овчинникова.





К концу жизни Павел Акимович имел множество званий и регалий - купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин Москвы, мануфактур-советник, кавалер множества российских и иностранных наград, а еще о нем шла слава как о разумном и благодарном хозяине, оставившем о себе хорошую память среди своих рабочих. Основанной же им фирме было суждено пережить своего хозяина - дело Павла Акимовича с успехом продолжили его сыновья. Предприятие просуществовало вплоть до событий 1917 года.

Иван Петрович Хлебников

Иван Петрович Хлебников.





Во второй половине XIX века Иван Петрович Хлебников (1819-1881) имел почетное звание «Поставщик Двора Его Императорского Величества» и занимал ведущее место среди мастеров московской ювелирной школы.

Художественные эмали Ивана Хлебникова.





Его ювелирная компания «И. П. Хлебников, Сыновья и Ко» создавала изделия из серебра, которые и до ныне составляют не только гордость российского ювелирного искусства, но и мировой культуры. Производство Хлебникова выпускало продукцию для всех слоев общества: от столовых приборов и посуды, рассчитанных на массового покупателя, до роскошных серебряных аксессуаров, преподносившихся императорской семье в честь торжественных и знаковых событий.

Художественные эмали Ивана Хлебникова.





Ассортимент был весьма разнообразен: все виды серебряной чайной и столовой посуды, письменные приборы, уникальные изделия по специальным заказам для оформления интерьера соборов Московского Кремля. Вся продукция выпускались в русском историческом стиле и стиле модерн.



В 1917 году фабрика закрылась, а в 1918 году основанное Хлебниковым предприятие было преобразовано в Московский платиновый завод.

Густав Клингерт

Клингерт Густав Густавович (1836-1921).





В эту плеяду входит также выдающийся ювелир Густав Клингерт, немец по происхождению, проживший в российской столице всю жизнь. Его отец, ювелир по профессии, переехал в Россию вначале XIX века и, обосновавшись в Москве, открыл собственное предприятие. Густав с детских лет был привлечен к семейному делу. В 1865 году он открыл собственную фабрику, на которой производили в основном столовые приборы из серебра, иногда эффектно сочетая серебро со стеклом или хрусталем. Продукция фабрики пользовалась большим успехом, ее отмечали медалями на международных выставках в Лондоне, Париже, Чикаго, Антверпене.

Часть чайного или кофейного сервиза 1896–1908 годов. Клингерт Густав.

Перегородчатые эмали Федора Рюккерта

Федор Иванович Рюккерт.





Признанным мастером русской эмали был и Федор Иванович Рюккерт, который отдавал предпочтение сложнейше технике перегородчатой эмали и художественной живописной росписи. Родился Рюккерт во французской провинции Эльзас-Лотарингия в 1840 году, а в возрасте 14 лет приехал в Россию, где и прожил до конца своих дней.



В 1886 году Федор Иванович открыл собственную мастерскую серебряных изделий.И уже через год заключил договор с фирмой Фаберже. Из мастерской Рюккерта выходило до 80% всех изделий с клеймом «Фаберже».

Серебряный ковш. Федор Рюккерт. 1908-1917 гг.





Впоследствии он выполнял заказы и для других ювелирных фирм. Знаменитая мастерская прославилась своей удивительной эмалевой живописью, запечатлевшей красоту и обаяние русской старины. Он мастерски воспроизводил сюжеты картин великих русских мастеров своей эпохи, от Виктора Васнецова до Константина Маковского.

Серебряная позолоченная шкатулка, украшенная драгоценными камнями и живописной эмалью с изображением боярского свадебного пира по мотивам картины К. Маковского. Федор Рюккерт, Москва, 1889-1908 гг.





Особая гамма, скань, как будто перечеркнутая поперечной нарочито небрежной штриховкой, или закрученная в тугие золоченые клубочки – все это создавало особый рюккертовский стиль, его легко узнаваемый художнический почерк.

Серебряные позолоченные шкатулки с перегородчатой и живописной эмалью. Федор Рюккерт. 1908-1917 гг.

Серебряные позолоченные шкатулки с перегородчатой и живописной эмалью. Федор Рюккерт. 1908-1917 гг.





В заключение хотелось бы сказать, что русские эмали до настоящего времени пользуются огромным спросом на антикварном рынке и мгновенно уходят с аукционных торгов в любой точке мира за баснословные деньги. Еще бы - такое диво-дивное мало кого оставляет равнодушным.



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