Всё о драгоценных камнях

Определить время, когда люди решили, что какие-то камни представляют собой большую ценность, а какие-то практически не имеют стоимости, не представляется возможным. Еще первобытные люди имели амулеты из различных камней, которые согласно верованиям защищали от бед и болезней, приносили удачу на охоте.

В Библии (Ветхом Завете) можно встретить описание нательной пластины служителя храма Аарона, которая имела в качестве украшения 12 драгоценных камней.

Драгоценные камни.

Какие камни относятся к драгоценным?

Итак, в число драгоценных камней включаются исключительно следующие минералы — природные алмазы, рубины, сапфиры, изумруды, александриты. В этот список входит еще обработанный или сырой природный жемчуг. Еще к драгоценным камням приравниваются янтарь уникального вида. Никаких иных драгоценных камней не существует.

Все иные камни — агат, яшма, аквамарин и другие, относятся к категориям полудрагоценных или поделочных камней.

Почему некоторые камни стали считаться драгоценными?

Для начала следует отметить, что в далеком прошлом драгоценные камни (самоцветы) различались исключительно по окраске. Если камень имел красный цвет, то он автоматически считался рубином, все синие камни зачислялись в категорию сапфиров, ну а зеленые являлись изумрудами.



Рубины, сапфиры и изумруды.



Сама ценность камней определялась двумя важнейшими факторами — красотой и редкостью минерала. Даже самый красивый камень не будет драгоценным, если он встречается в каждом карьере будто булыжник. Такой камень максимум может стать поделочным. С другой стороны, даже редкий камень не имеющий красоты вряд ли вызовет особый интерес у кого-нибудь кроме ученых мужей. А у этой категории деньги редкость, так что камню драгоценным не стать. Ведь ценность любой вещи определяется ценой, которую готов уплатить покупатель. А еще в цену на полном автомате укладываются трудозатраты по добыче природного материала.

Свойства драгоценных камней

После того как люди обратили внимание на красоту и редкость минералов, которые стали называть драгоценными камнями, они стали изучать свойства поконкретнее. Выяснилось, что самоцветы отличаются завидной долговечностью и большой прочностью. Большинство камней со временем разрушаются под действием воды и ветра, драгоценные камни могут просуществовать сотни тысяч лет в неизменном виде.



Алмаз.

Алмазы считаются самыми дорогими камнями не только из-за своей редкости и красоты (после огранки), но и в силу собственной исключительной прочности. Это самый твердый в природе материал, и долгое время поцарапать алмаз можно было лишь другим таким же камнем. Только в 20 веке были созданы синтетическим путем материалы превосходящие алмазы по твердости.

Состав драгоценных камней

Хотя драгоценные камни и имеют ряд общих свойств, это совершенно различные между собой минералы.

Алмаз



Алмазы.



По химической формуле алмаз оказывается самым простым. Это не более чем углерод в чистом виде, самым близким родственником алмаза является графит, который служит стержнем чертежных карандашей. Правда алмазы формируются при огромных температурах и давлениях.

Сапфир





Сапфиры.



Сапфиры представляют собой разновидность корунда, химическая формула Al2O3, то есть представляет собой оксид алюминия. Привычный синий цвет обуславливается примесями в основной матрице железа и титана.

Рубин





Рубин.



Рубин также разновидность корунда, чья химическая формула совпадает с формулой сапфира. Разница в окрасе минералов объясняется различием в примесях. Красный цвет рубина обеспечивается наличием в нем хрома в небольших количествах. В средневековой Руси сапфиры и рубины именовали одним словом яхонт.

Изумруд



Изумруд.



Изумруд относится к минералам берилловой группы и имеет сложную химическую формулу Be3Al2Si6O18. Его травянисто-зеленый цвет обусловливается оксидом хрома или же оксидом ванадия. Иногда кроме этих примесей в изумрудах имеется небольшое количество оксида железа.

Александрит



Александрит.



Александрит как и изумруд относится к берилловой, вернее хризоберилловой группе. Поэтому и найден был первый александрит в изумрудном месторождении Урала. Химическая формула александрита BeAl2O4. Минерал обладает интересным свойством менять цвет в зависимости от освещения. При дневном свете александрит имеет различные оттенки зеленого цвета, а при искусственном он приобретает всевозможные оттенки красного цвета.

Источник : https://mistika.temaretik.com/1704471288103307618/vsyo-o-dra...

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