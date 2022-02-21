10 таинственных скрытых древних текстов, прочитанных при помощи современных технологий

Археологические находки буквально изобилуют сообщениями из прошлого.

Часто древние тексты находятся буквально «на глазах» у всех, но иногда они невидимы невооруженным глазом.

Современные технологии - рентгеновские лучи, компьютерная томография, мультиспектральные изображения, а также роботы - позволяют спустя века вновь увидеть эти давно утраченные произведения.

1. Кодекс Селден

Скрытый текст: Кодекс Селден.

В течение многих десятилетий исследователи были убеждены, что Кодекс Селден содержит в себе скрытые сообщения. Хранящаяся в течение почти 500 лет под слоем гипса и мела, эта мексиканская рукопись доколониальных времен сделана из кожаных полосок , покрытых гипсоподобным материалом. В 2016 году благодаря методу гиперспектральных изображений исследователи наконец смогли обнаружить скрытый текст на поверхности миштекской рукописи, а также изображения на ее нижней части.

Подобный метод работает путем съемки изображений с высоким разрешением по всему спектру длин волн. Процесс сканирования рукописи продолжается до сих пор. До тех пор, пока он не будет завершен, исследователи не хотят комментировать скрытое содержание.

2. Сообщение в часах Линкольна

Скрытый текст: сообщение в часах Линкольна.

13 апреля 1861 года ирландский иммигрант и часовщик Джонатан Диллон гравировал скрытое сообщение на карманных часах Авраама Линкольна. Его наняла компания MW Galt & Co из Вашингтоне для ремонта часов президента как раз в тот день, когда Федеральные силы обстреляли форт Самтер, что привело к началу гражданской войны в США. Его послание оставалось скрытым, пока не было обнаружено специалистами Смитсоновского института в 2009 году.

Надпись Диллона, которую он гравировал на часах, гласила: «Прозвучал первый выстрел. Рабство умерло. Слава Богу, что у нас есть президент, который, по крайней мере попытается». Диллон никогда не встречался с президентом, и Линкольн никогда не видел сообщение, скрытое в его хронометре.

3. Серебряный свиток

Скрытый текст: магический язык серебряного свитка.

В 2014 году археологи обнаружили небольшой амулет во время раскопок города Джераш в Иордании. Это место когда-то было домом для греков, римлян, а затем арабов. Тем не менее, разрушительное землетрясение в 749 г. н.э. уничтожило поселение. Этот амулет представлял собой серебряный свиток длиной 5 сантиметров. После снятия коррозии на внешней стороне изящно свернутой серебряной пластины, оказалось, что внутри ее есть какой-то текст, но поскольку пластина была очень хрупкая и толщиной всего 0,01 сантиметра, развернуть ее не представлялось возможным.

В 2015 году исследователи использовали технологию компьютерной томографии, чтобы прочесть свиток. Они нашли 17 строк текста, каждая из которых содержит пять букв. Первая строка содержала часть заклинания, написанного на греческом языке. Последующие строчки расшифровать не удалось. Лингвисты считают, что они написаны на «псевдо-арабском» или каком-то «тайном магическом языке».

4. Новгородский кодекс

Скрытый текст: Новгородский кодекс.

В 2000 году археологи, проводящие раскопки в российском Новгороде, обнаружили самую раннюю известную книгу Руси. Изготовленный из трех покрытых воском деревянных дощечек, Новгородский кодекс содержит столько скрытого текста, что был назван гипер-палимпсестом (палимпсест - это рукопись, с которой соскабливают текст для повторного использования). Датируемый XI веком текст представлял собой два псалма.

Когда с кодекса сняли воск для сохранения, реставраторы поняли, что древесина сохранила следы более раннего текста, в том числе ряд ранее неизвестных славянских летописей. Воссоздать эти скрытые тексты удивительно сложно. Часто еле сохранившиеся следы текста неотличимы от трещин и других неровностей древесины. Кодекс был также повторно использован несколько раз и на нем есть множество слоев скрытого текста.

5. Послание Муссолини

Скрытый текст: послание Муссолини для будущих поколений.

В 2016 году историки реконструировали скрытое сообщение под основанием Обелиска Муссолини в Риме. Текст на пергаменте, который ведет хронику прихода фашизма к власти и «подвигов» Муссолини, был захоронен, когда обелиск был установлен в 1932 году, а в течение следующих десятилетий о нем просто забыли. Несмотря на то, что оригинал документа все еще погребен под 300-тонным памятником, «Кодекс Фори Муссолини» был реконструирован из трех малоизвестных источников из библиотеках из окрестностей Рима. По мнению исследователей, этот текст был предназначен для людей в далеком будущем.

6. Закинфский кодекс

Скрытый текст: закинфский кодекс.

В 1861 году исследователи впервые обнаружен скрытый текст в Закинфском кодексе. Этот кодекс представляет собой палимпсест (вторично использованная рукопись, с которой был зачищен предыдущий текст). Закинфский кодекс первоначально содержал большую часть Евангелия от Луки, датируемую седьмым веком. В XIII ранний текст был удален, чтобы освободить место для «Evangeliarium», сборника евангельских отрывков.

В 1984 году Кембриджский университет разместило таинственную работу. Сейчас кодекс выкупил за £ 1,1 млн Кембриджский университет, который собирается использовать мультиспектральный анализ для расшифровки скрытого текста на всех 176 пергаментных страницах.

7. Робот-исследователь

Скрытый текст: робот-исследователь.

В 2011 году археологи использовали робота «Джеди», чтобы получить изображения древних скрытых сообщений в Великой Пирамиде Гизы, которые не замечали в течение 4500 лет. Робот вернулся с изображениями неизвестных ранее иероглифов красного цвета. Исследователи полагают, что эти скрытые сообщения могут пролить свет на таинственные узкие коридоры-лазы в Великой Пирамиде. Впервые два подобных тоннеля были обнаружены в 1872 году и вели они из Камеры Царя наружу, на открытый воздух. Тем не менее, другие такие лазы ведут из Камеры Царицы и исчезают в глубине пирамиды.

Рудольф Гантенбринк был первым, кто исследовал несколько туннелей с помощью роботов в 1993 году. Девять лет спустя вторая команда вернулась с роботами, чтобы исследовать южные «шахты». Обе экспедиции закончились, когда робот достиг таинственных плит с медными штифтами, которые перекрывали проход. Во время последней экспедиции робот сумел «продвинуть» микрокамеру через небольшое отверстие в плите, за которой оказалось скрытое помещение. Что находится дальше — неизвестно.

8. Тексты Еврипида

Скрытый текст: тексты Еврипида.

Команда исследователей из университетов Болоньи и Геттингена обнаружила скрытый текст (греческую драму V века до нашей эры) на страницах пророческой книги Ветхого Завета (XIII век). Эта работа приписывается Еврипиду, одному из самых выдающихся драматургов Афин, который за свою жизнь написал более 92 спектаклей, но из них сохранились только 19. Работы Еврипида стали краеугольным камнем образования в эллинистическую эпоху, а его влияние на современную драму просто огромно. Скрытый текст был обнаружен с помощью технологии мультиспектральных изображений в 2013 году. Текст с древней драмой был смыт со страниц, а поверху написан другой. Что интересно, рукопись содержит не только работу Еврипида, но и множество древних аннотаций.

9. 2000-летнее еврейское граффити

Скрытый текст: 2000-летнее еврейское граффити.

В 2015 году строители выявили древнее скрытое граффити эпохи Второго Храма в Иерусалиме. Оно было обнаружено в микве (резервуаре для омовения), найденном в пещере под современной школой. Скрытые надписи были написаны на арамейском языке грязью и пеплом, поэтому они очень трудно читаемы. Хотя надписи пока не были расшифрованы, некоторые ученые предполагают, что это чьи-то имена. Также помимо надписей, на граффити можно найти десятки изображений деревьев, лодки и меноры.

10. Средневековая библиотека

Скрытый текст: средневековая библиотека.

С появлением печатного станка в XV веке рукописные манускрипты утратили свою востребованность. Переплетчики стали уничтожать или повторно использовать эти ранние рукописи. Они часто использовали древнюю бумагу для создания обложек более современных печатных книг. Метод макрорентгенофлуоресцентной спектрометрии позволил исследователям найти эти средневековые фрагменты текста без необходимости полностью уничтожать переплеты. Это не только сделало скрытые сообщения видимыми, но и предоставило возможность их прочесть. Многие из скрытых фрагментов датируются XIV и XV веками. Тем не менее, исследователи надеются найти средневековую Библию.

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