Детективная головоломка «Дело о пропаже в сувенирном магазине»

Правильное логическое мышление и наблюдательность пригодятся абсолютно каждому человеку. Именно поэтому их необходимо тренировать каждый день, а помочь в этом могут интересные головоломки.

Мы нашли для читателя невероятно увлекательную головоломку с детективным уклоном!

Знакомый владелец сувенирного магазина попросил детектива расследовать похищение его товаров. Сыщик взялся за дело и отправился в магазин под видом покупателя.

Там он купил маленькую безделушку и вышел на улицу, чтобы понаблюдать за посетителями. Через какое-то время из магазина вышел посетитель в очках и шляпе.

Ещё через несколько минут детектив заметил, что в сувенирную лавку зашёл новый посетитель в шарфе и берете. Детектив остался на улице, решив, что потом проследит за ним. Но покупатель всё не выходил из дверей, и сыщик направился в магазин. Никого там не обнаружив, детектив понял, что же происходит в магазине. Так что же случилось?

Ответ

Продавец сам совершал кражи. В начале он вышел из магазина в очках и пальто, держа в руке портфель, в котором было спрятано похищенное. А потом он переоделся и вернулся в магазин, но совершил оплошность, оставив берет на видном месте. Его-то и заметил детектив, вернувшись в магазин.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2374229718036908570/

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