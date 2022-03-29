Как дочь Петра I жестко поставила Францию на место

Во времена Елизаветы Петровны французское правительство считало Россию страной варварской, недоразвитой, темной и отношение к ней было соответствующим.

Французы считали, что Россией можно управлять извне, сообразно своим государственным интересам, манипулировать ей. Достаточно дать несколько взяток и можно вертеть этой варварской страной как угодно, считал министр иностранных дел Франции Рене Луи де Войе де Польми маркиз д'Аржансон. Особенно ему желалось отодвинуть Россию от сближения с извечным французским неприятелем, Англией. Но вскоре, министр и прочее правительство королевской Франции получили весьма ощутимый щелчок по носу.

Источник: gallerix.ru

К слову сказать, многие европейские правительства в то время не принимали молодую Россию за серьезное государство. Европейские монархи и политики долго не могли поверить, что еще при Петре I из боярской лапотной Руси вдруг каким-то образом выклевалось молодое, амбициозное и самостоятельное государство, обладающее могучей силой.

Послы еще помнили пляшущих на цепях русских медведей. Россию даже не признавали империей в Европе, кроме Пруссии, Голландии, Швеции, Дании и Турции. Все остальные государства продолжали именовать Россию в документах царством, принижая ее достоинство.

В декабре 1740 года в Европе разгорелась война. Стороны делили наследство Священной римской империи и ее почившего государя Карла VI. Император не оставил наследников по мужской линии и на его трон должна была взойти дочь Карла, Мария Терезия.

Однако, на могущественный трон объявилось сразу несколько претендентов: курфюрст Баварский Карл-Альберт, курфюрст Саксонский, король Польский Август III и король Сардинии Карл Эммануил III. На сторону Марии Терезии встала Англия и Голландия. На сторону курфюста Баварского — Франция, еще один альтернативный вариант Франции — усадить на австрийский трон Августа III.

А король Прусский Фридрих II и вовсе не стал вступать в прения, его армия просто вторглась в Австрию. Прусский король решил добиться престола силой штыков и пушек.

Источник: oko-planet.su

Началась грызня Европы за австрийское наследство, которая должна была перекроить континент и сферы влияния. И тут внезапно выяснилось, что все зависит от России. Именно она может обеспечить перевес сил той или иной стороне.

Дело в том, что допрежь Россия имела союзы одновременно с обеими воюющими державами: с Австрией и с Пруссией. Эти договоры были заключены еще при жизни Анны Иоановны. Кроме того, Россия воевала со Швецией и ей было не до участия в этой сваре. Но Анна Иоановна скончалась, и вскоре гвардейцы преподнесли российский престол дочери Петра. И теперь уже Елизавета Петровна должна была определиться, чью сторону государству российскому надлежит принять.

Елизавета Петровна. Источник: monetnik.ru

Австрия просила у России помощи, а за ней стояла Англия. Воинственный Фридрих II помощи не просил, он решил, что справится с Австрией сам. А Франция считала, что России и вовсе надлежит не вмешиваться и стать лишь ничего не значащим посредником между воюющими сторонами.

Таким образом, французы рассчитывали испортить дружеские отношения России и Англии. И Франция считала, что Елизавета Петровна обязана ей восхождением на русский трон.

Ведь именно французы в свое время спонсировали русских сподвижников дочери Петра, так как Анна Иоановна (подталкиваемая вице-канцлером Остерманом) тяготела больше к австрийцам. Не известно, доходили эти деньги до Елизаветы или оседали в карманах фаворитов. Скорее всего, оседали.

Французы почему-то решили, что 50 тысяч рублей решат в русском царстве любой вопрос. Французский посол маркиз д'Алион милостиво преподнес в дар Елизавете Петровне дорогое бюро для безделушек, а секретарю канцлера и его жене передал мешочки с золотыми монетами, для вспоможения решения вопроса.

Но Елизавета Петровна почему-то отказалась от роли посредника, сочтя ее "несходным" для своего императорского достоинства. Россия не посредничает, Россия — решает. Императрица Российская считала, что России следует вмешаться в войну и блюсти свои интересы.

Источник: sergej-manit.livejournal.com

С этих пор Франция решила прекратить спонсировать русский двор, так как это не приносило полезного результата. А посол Франции д'Алион писал в июне 1745 года в Париж следующее:

"Итак, в настоящее время о союзе и толковать нечего, и я должен стараться об одном: препятствовать, чтобы Россия не давала помощи нашим неприятелям, в чем и надеюсь преуспеть, не истративши ничего из королевских денег.

До сих пор и другие иностранные министры не больше моего преуспели, с той только разницей, что они деньгами сыплют, а я деньги королевские сберег."

Но французы не понимали, почему Россия не желает принимать их сторону.

А дело в том, что посланник России во Франции Гендрих Гросс прислал канцлеру Бестужеву-Рюмину шифровку, в которой сообщал, что глава французской дипломатии не лестно и весьма уничижительно отзывался о русской императрице и ее способностях, канцлере и о России в целом. При этом министр иностранных дел Франции не скрывал, что его беспокоит возможный военный поход русских в Европу.

Русский посол из Берлина, в своей секретной депеше, также сообщал о неблаговидных отзывах французов и их друзей о роли России в европейской дипломатии. А если же Россию пытаются унизить, то она примет меры для достойного ответа.

Посол Франции маркиз д'Алион был вызван к канцлеру Бестужеву-Рюмину для объяснений по поводу грязных инсинуаций со стороны французского МИД. Француз ответил, что русский посланник Гросс все врет и пригрозил перекрыть доступ российскому посланнику к королю Франции.

Россия ответила жестко, но достойно. Дочь Петра Великого написала французам: "Весьма непристойно, что чужестранному министру (российскому посланнику Гроссу) в глаза столь предерзостные выговоры и нарекания чинят".

Источник: wolshebniza100.blogspot.com

И в декабре 1745 года императрица российская повелела всем российским послам пресекать любые злобные выпады против России: "не терпеть грубых нареканий, ибо чужестранным указаниям и устрашениям у нас место иметь отнюдь допустить не намерены".

Более того, императрица определилась с внешнем курсом России и решила поддерживать Австрию. Зимой 1748 года с австрийцами был подписан новый договор, и русские войска двинулись в сторону Рейна (а Англия и Голландия взяли на себя содержание русских солдат на европейской земле). Франция тут же прекратила все боевые действия и согласилась на мир.

К тому времени, Австрия признала императорский титул Елизаветы Петровны (в 1742 году), в 1744 году его признала Франция, Испания (1759г.) и Речь Посполитая (в 1764г.).

Европейские державы осознали, что Российская империя теперь такой же полноправный член европейской дипломатии и сильная мировая держава, способная своими штыками разрешить любой конфликт.

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