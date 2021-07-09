За что на Руси казнили колокол, или Звон, провозгласивший начало Смутного времени

В конце 16 века в русском городе Углич произошло весьма и весьма странное событие.

На городскую площадь вытащили огромный набатный колокол. Специально вызванный кузнец при всём честном народе отсёк колоколу «язык» (внутренний язычок) и отрезал его «уши» (приспособления, за которые он подвешивается).

После этого его бичевали и сослали в Сибирь вместе с частью угличан. За что казнили колокол?

«Бориску на царство?»

Когда Иван Грозный умер в 1584 году, у него осталось только двое сыновей. Ни один из них не подходил на роль царя. Старший сын, Фёдор Иванович, был застенчивым, робким, болезненным и очень набожным. Он мог часами молиться и размышлять. Фёдор был полной противоположностью своего отца. Младший сын, Дмитрий был годовалым младенцем. Не имея достойного наследника престола, Иван Грозный был вынужден назначить Бориса Годунова регентом Фёдора. Так и стал он править от его имени. Фёдор царствовал, Борис управлял — это знали все и на Руси, и за границей. Дмитрий же с матерью был отправлен в Углич «княжить».

Так прошло семь лет. Потом произошло событие, которое изменило весь ход истории Руси. Дмитрий Иванович был найден мёртвым с перерезанным горлом. Подозрения естественным образом пали на Бориса Годунова и его сторонников.

За этим последовал жестокий бунт в Угличе. В результате которого был произведён самосуд над пятнадцатью предполагаемыми убийцами мальчика. Годунов немедленно послал войска, и беспорядки были быстро подавлены, а бунтовщики арестованы. Не пощадили даже колокола.

Смерть царевича Дмитрия.

Что значили колокола

В русской православной вере считается, что у каждого колокола есть душа. Они на самом деле живые и очень похожи на людей. Церковный колокол считался полноправным жителем деревни или города в те времена. У них были имена, похожие на человеческие, а частям тела колокола были даны имена в честь частей человеческого тела. У русского колокола были голова, поясница, губа, язык и уши.

На Руси издавна верили, что у колокола есть душа.

В русской истории и культуре церковные колокола занимают загадочно важное место. Отец Роман сказал мне, что их звон, как известно, приводит к покаянию скупых или жестокосердных людей и отговаривает потенциальных убийц и самоубийц. В «Преступлении и наказании» Раскольников впадает в лихорадку вины, слыша звон воскресных церковных колоколов; он выдаёт себя, вернувшись на место преступления и навязчиво позвонив в дверь жертвы убийства. В «Войне и мире» Кремлёвские колокола звонят во время вторжения Наполеона, вызывая беспокойство у Grande Armée. Колокола, которые в русском фольклоре считаются одушевлёнными существами, обладают огромной властью над человечеством - силой, которая лежала мертвой или бездействующей большую часть двадцатого века.

The New Yorker, апрель 2009 г.

Звонница в Новгороде.

У антропоморфизма церковных колоколов есть один недостаток. Снова и снова они подвергались пыткам и наказаниям как человеческие преступники, за то, что они звонили в неподходящее время или за неправильного человека.

Казнь угличского колокола

За подстрекательства к бунту Годунов приказал снять набатный колокол Углича и перетащить на городскую площадь. Там кузнец вырвал колоколу язык и отсёк уши. Также он был подвергнут бичеванию плетьми. Затем он был сослан в Сибирь вместе с бунтовщиками. Около 60 семей из Углича потратили год, чтобы тащить невероятно тяжёлый колокол в Тобольск.

Ссыльный колокол Углича.

Когда колокол прибыл на место, местные власти заперли его в остроге и сделали на нём надпись: «Первый неодушевлённый ссыльный из Углича». Спустя годы колокол установили в Софийском соборе, где его использовали для отметки времени и пожарной сигнализации.

В 1892 году по велению императора Александра III в ознаменование 300-летия ссылки колокол был «помилован». Делегация угличан отвезла колокол в Углич, где он и хранился до сих пор.

Москва, СССР. Реставраторы проводят ремонтные работы на звоннице Спасской башни.

Дмитрия убили?

Хотя события, развернувшиеся вокруг угличского колокола выглядят странно, ещё более странной выглядит смерть царевича Дмитрия. На первый взгляд, всё просто. Фактическим правителем был Борис Годунов, а устранение конкурента было ему на руку. Подобные истории в борьбе за престол не удивляют, наверное, никого. У этой теории есть лишь одно слабое место. Царевич Димитрий не мог претендовать на престол. Он был сыном Ивана от пятой жены (или, возможно, седьмой), что делало его незаконнорожденным по каноническому праву, поскольку Русская православная церковь разрешала максимум три брака. Убив Дмитрия, Годунов не получил бы ничего. А вот страна поплатилась за это десятилетиями кровавого хаоса, называемыми Смутным временем.

Историки склоняются к мысли о том, что Борису Годунову совсем не была выгодна смерть царевича Дмитрия.

Это даёт место другой теории, какой бы маловероятной она бы ни казалась: смерть Дмитрия была случайной. Но как царевич мог случайно ударить себя ножом в горло? Исторические данные говорят о том, что мальчик страдал эпилепсией. Современные историки теперь считают, что Дмитрий играл с ножом, когда у него случился эпилептический припадок. В результате и произошла эта трагедия. Скорее всего, мальчик играл в свайку, игру с метанием ножа, в которой нож держат так, чтобы лезвие было направлено в сторону тела. Таким образом Дмитрий мог нанести себе рану в агонии страшного припадка.

Другие колокола, которые подверглись наказанию

Казнь угличского колокола не была в истории единичным случаем. Как уже упоминалось, на Руси с колоколами обращались как с личностями, подвергали судебным процессам и казням. Колокола часто снимали с их башен после захвата города. В 1327 году, подавив восстание против монголо-татарских сборщиков податей, московский князь Иван Данилович Калита (1288-1340) сжёг город и завладел колоколом. Его перевезли в Москву и переплавили.

Снятие новгородского вечевого колокола.

Такая же участь постигла колокол новгородского вече. В 1478 году, после завоевания Новгорода Иваном III Московским, он приказал снять вечевой колокол с колокольни. Вече было высшим законодательным и судебным органом республики, а его колокол - символом республиканского суверенитета и независимости. Взятие контроля над городом не было бы окончательным без захвата оного.

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