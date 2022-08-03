Зачем в русской речи XIX века часто добавляли окончание -с?

В рассказах классиков русской литературы, в фильмах о дореволюционных временах можно обратить внимание, что в конце слова люди часто добавляли –с.
Например, вместо да или извольте человек говорил да-с, извольте-с.
Добавление этой буквы в конце слова называлось словоерсом.
А зачем они были нужны?
Почему добавлялась именно буква с?
Что означал словоерс?
Как менялось отношение к использованию словоерсов в России с течением истории?
Откуда взялись словоерсы?
В России до революции было принято почтительное обращение друг к другу. Люди при этом обозначить статус человека и его положение на социальной лестнице. К дворянину, офицеру или чиновнику следовало обращаться — ваше благородие. К более высоким чинам и титулам — ваше превосходительство, ваше сиятельство. К представителям высших слоев, интеллигенции и верхушке городских жителей было принято иное обращение — сударь или сударыня.
Изначально оно образовалось как сокращение от господарь, то есть правитель, барин, владелец земель. Сударыня — соответственно от господарыня.
Однокоренными с господарь являются господь, государь и господин.
Постепенно старорусское слово сократилось до сударь и сударыня.
До начала XIX века использование этих слов носило исключительно уважительный характер. Так обращались нижестоящие к более высокопоставленным. Или — равные к равным, но с подчеркнутым почтением.
Но постепенно и постоянно добавлять после каждого выражения сударь или сударыня тоже стало неудобно для беглой разговорной речи.
Тогда слова сударь и сударыня еще сильнее сократили и свели к одной букве — с.
Словоерс расшифровывается как составляющая из трех частей — слово, ер или ерик и с.
Ер или ерик — это знак ъ, когда-то добавлявшийся в конце каждого существительного. В результате получается, что словоерс — это буква с, заменяющая собой целое слово — сударь/сударыня, и добавляющаяся в конце другого слова.
Не скажет да-с
Если изначально в традиции использование словоерса было знаком почтения и уважения, то в XIX веке отношение к нему изменилось.
После восстания декабристов в кругу молодежи и более демократично настроенной интеллигенции стало принято обращаться на равных. В этих слоях добавление словоерса стало подчеркнуто игнорироваться.
Например, на это указывает Пушкин, который пишет, что соседи обижались на Онегина, не добавляющего в конце слов –с. С их точки зрения Евгений тем самым проявлял неуважение.
А вот Молчалин у Грибоедова выводится как отрицательный персонаж, готовый льстить и демонстрировать свое почитание окружающим. Поэтому автор подчеркивает, что Молчалин постоянно использует словоерсы.
К началу XX века словоерс стал признаком подчеркнуто льстивого обращения нижестоящих. Так, например, мог говорить приказчик в лавке по отношению к богатому покупателю, мелкий служащий — начальнику или важному посетителю.
Но в качестве демонстрации приверженности старинным обычаям -с продолжали использовать также в кругу академической интеллигенции. Словоерсы могли быть в ходу у учителей в гимназии, профессуры в знак очень уважительного отношения к своим коллегам.
Господа-товарищи!
После победы большевиков в 1917 году все обращения, подчеркивающие неравенство, были запрещены. Назвать человека сударем, господином или добавлять словоерсы уже было нельзя. Ко всем требовалось равное обращение — товарищ. Но некоторое время в кругах интеллигенции еще можно было услышать словоерсы как устаревшие, архаичные формы. В произведениях советской эпохи использование словоерса героем подчеркивало, что он — человек устаревших взглядов, несовременный.
А вы знали об этом?
В Индии суеверные люди соблюдают расписание, если они хотят, к примеру, помыться. Так как считается плохой приметой, если вы помыли голову или постриглись в четверг или субботу. А если вы хотите постричь ногти, то убедитесь, что сегодня не вторник или воскресенье, так как это тоже плохая примета. Ах да, и не делайте этого вечером. Старайтесь совершить свой туалет до захода солнца.
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