Почему воинам Чингисхана запрещалось стирать одежду и мыть посуду

Основатель и великий хан Монгольской империи создал целый свод законов, большинство из которых были запретительного характера. Так, Чингисхан запретил своим воинам мыть посуду и стирать одежду. Наказание за нарушение этого правила было весьма жестоким, вплоть до смертной казни. По крайней мере, так утверждает автор книги «Журавли и карлики», Леонид Юзефович.

Запреты и наказания

На самом деле среди монголов бытовало множество самых разнообразных предрассудков, причем, как во времена завоеваний, так и позднее. В этом можно убедиться, открыв книгу Андрея Грибова «Великая Яса (Джасак) Чингисхана». В данном издании собраны основные законы, которые были приняты Тэмуджином в 1206 году, то есть тогда, когда он провозгласил себя великим ханом. Яса была утверждена вовсе не для устрашения подданных. По крайней мере, в книге «О составе Великой Ясы Чингисхана» Георгия Вернадского говорится о том, что главной целью нового законодательства являлось обеспечение безопасности и спокойствия: «…чтобы каждый в пределах его господства мог нести на голове золото без всякой опасности (быть ограбленным) так, как люди носят простые горшки».

Именно для обеспечения безопасности граждан, как думал Чингисхан, большинство правил носили запретительный характер. Так, согласно Ясе, всем без исключения запрещалось перешагивать через огонь, на котором готовилась пища, а также мочиться в открытую воду или на пепел костра. За последние «преступления», если верить автору книги «Золотая Орда. Монголы на Руси. 1223-1502» Бертольду Шпулеру, полагалась смертная казнь. Под страхом смерти запрещалось также мыть посуду и стирать одежду в воде.

Отношение к стихиям

Подобные запреты, касавшиеся огня и воды, были обусловлены отношением Чингисхана и его подданных к этим стихиям. Наталья Басовская, автор издания «Все герои мировой истории», пишет о том, что осквернение огня или воды считалось одним из самых страшных грехов. Жители Монгольской империи свято верили в то, что боги накажут их за неподобающее отношение к воде, например, выраженное в полоскании в ней грязных предметов гардероба или кухонной утвари. Что говорить, если даже новорожденных детей мыли всего 4 раза в течение первых 28 дней после появления на свет. А потом – никакого мытья. За купание, особенно в проточной воде виновный приговаривался к смертной казни.

Феликс Кривин в своей работе «Всемирная история в анекдотах» утверждает, что воины Чингисхана обязаны были носить одежду до тех пор, пока она попросту не сгниет на их телах, а что касается посуды, то ее вытирали с помощью травы или коровьего навоза. На первом месте у татар стояло вовсе не внешнее, телесное очищение, а внутреннее. С этой задачей, по их мнению, отлично «справлялся» огонь. Недаром, как пишет в своей книге Сергей Соловьев «История России с древнейших времен», иноземных послов неизменно пропускали между двумя кострами. Считалось, что огонь не даст чужакам причинить зло хану.

Гроза и чума как кара

Примечательно, что молния, которая тоже имеет непосредственное отношение к огненной стихии, в глазах подданных Чингисхана очищающими способностями не обладала вовсе. Напротив, монголы очень боялись грозы. Гэри Дженингс, написавший книгу «Путешественник», утверждает, что по мнению воинов Чингисхана, стирка одежды в проточной воде могла запросто вызвать грозу. Да и над человеком, погибшим от удара молнии, а также над его жилищем совершались определенные очищающие ритуалы, причем, тоже с помощью огня.

Все перечисленные выше предписания были обязательны к выполнению. Впрочем, в связи с суровостью наказания нарушали их нечасто. Вот только подобное послушание сыграло с монголами злую шутку. Поэтому некоторые из принятых прежде законов пришлось отменить. Как сообщают авторы издания «Психоэкономика», Николай и Елена Конюховы, причиной такого поворота событий послужила эпидемия чумы в Средней Азии. Заразу разносили многочисленные паразиты: вши и блохи, которые прекрасно себя чувствовали и размножались в меховой одежде монголов в условиях теплого климата.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/156554-pochemu-voinam-chingisk...

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