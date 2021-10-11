Кто такие женщины-кайны: Почему они могли безнаказанно высмеивать мужчин и ценились на вес золота

Умение петь, играть на музыкальных инструментах, слагать стихи высоко ценилось во все времена. За придворных поэтов и певцов главы государств платили огромные деньги. Удивительно, но в странах Востока лучшими поэтами и музыкантами были женщины. В Японии – это знаменитые гейши, а в арабских странах – кайны. Между этими женщинами – разница во времени, когда они жили; в обычаях и воспитании, свойственных их странам; в положении в обществе – свободные женщины и рабыни. Но были у них и общие черты, которые делали известными самых талантливых из них: необычайная красота и острый ум, который позволял утереть нос мужчинам в искусстве стихосложения.
Кто такие кайны
Еще до того, как большинство арабских стран стали исповедовать ислам, у многих знатных людей, там, появились особые рабыни – кайны. Их привозили из своих победоносных походов войны арабы. Они захватывали в плен красивых девочек и девушек, обучали их искусству музыки, стихосложения, пения, танца. Кроме этого, кайны великолепно знали Коран, арабскую литературу, правила этикета, а некоторые из них разбирались в геометрии и астрономии, философии и логике, отлично владели искусством каллиграфии. Это были просвещенные, умнейшие женщины, к тому же обладающие редкой, удивительной красотой.Многие из кайн были чернокожими, некоторые – мулатками, но были среди них и светлокожие.
Лучшие кайны жили при дворах правителей, а также у очень богатых людей. Ведь не каждый араб мог себе позволить рабыню, которая стоила более трех тысяч динаров, в то время, как годовая зарплата обычного рабочего составляла около 400 динаров. Были и особые кайны – бриллианты чистой воды, которые стоили несколько сотен тысяч динаров или огромных территорий.
Прекрасных, сообразительных девочек-рабынь с девяти лет обучали искусству сочинять стихи, танцевать и петь. Затем, самые талантливые обучались по долгу другим наукам в Медине, Мекке, Ираке. После этого, рабынь-кайн продавали богатым хозяевам. Там они становились хозяйками своеобразных литературных и музыкальных салонов того времени – маджлисов. Менее красивые и талантливые кайны жили при тавернах и у странствующих торговцев.
На маджлисах кайны с открытым лицом пели и танцевали, создавали литературные и музыкальные импровизации, что особенно ценилось; поддерживали интеллектуальные беседы с посетителями маджлисов.
Не отказывали кайны посетителям и в утехах. Ведь, понравившись более богатому и влиятельному покровителю, кайна могла рассчитывать, что ее выкупят у ее теперешнего владельца, который ей не нравился и, может, дадут свободу или, хотя бы, она обретет более стабильный и уважаемый статус. Некоторым кайнам удавалось стать женами или наложницами хозяев – их уважали, с ними советовались, они становились матерями будущих влиятельных людей.
История самой нежной кайны
История сохранила имена знаменитых кайн, которые прославились сочинением острых изящных сатирических стихотворений, любовных газелей, трагических мартхий – элегий. Не менее интересной и захватывающей, чем их рифмованные творения, была и личная жизнь этих кайн.
Кроме красоты, а также умения поддерживать беседу и развлекать гостей, хорошая кайна должна была обладать талантом метко и остро высмеять своего оппонента в дискуссии или чьи-то стихи. Поэтесса без дерзости из вздорного характера считалась неинтересной, пресной.
Милой и нежной, созданной для любви пери, была кайна Сакан. Хозяином ее был известный философ Махмуд аль-Варрак. Он любил свою Сакан, как и она его, а посетители маджлисов восхищались ее красотой и совершенством ее поэзии, прекрасным пением.
Так случилось, что аль-Варрак разорился. Тогда, чтобы спасти любимого от унижения, Сакан написала письмо халифу Аль-Мутасиму, который часто посещал ее салоны, с просьбой выкупить ее. Халиф посмеялся над ней, сказав, что она совсем потеряла свою гордость и достоинство. С легкой руки Халифа, над Сакан стали издеваться, высмеивая ее в разговорах и стихах. Однако, известная поэтесса в ответ написала сложную и искусную поэму о казни главаря восстания против Халифа, в которой отстраненно, вопреки канонам стихосложения, воздавала положенную хвалу халифу. Это творение приобрело скандальную известность и спасло Сакан от унижения.
Тем временем, аль-Варрак, видя, что не в состоянии оплачивать даже еду и самое необходимое, посчитал, что Сакан недостойна такой ужасной жизни и решил продать ее. Был найден хороший покупатель, но когда он пришел с деньгами, Сакан сказала, что она готова разделить с любимым любые лишения и хочет остаться с аль-Варраком. Покупатель был тронут такой преданностью, оставил деньги и ушел. Аль-Варрак в этот же день, отпустил стакан на волю и сочетался с ней узами брака.
История самой строптивой кайны
Если кайна Сакан была милая и нежная, то Инан – была полной ее противоположностью. Испанская кровь, бурлящая в ее жилах, предала ее характеру своенравность, огромное чувство собственного достоинства и гордость. Ее хозяин часто наказывал розгами за строптивость, но вынужден был ее терпеть, так как маджлисы, где она была звездой, собирали огромное количество ее почитателей, среди которых были халифы, визири, знаменитые поэты и другие влиятельные люди. В историю вошли ее горячие стихотворные перепалки с известным поэтом того времени Абу Нувасом, в которых ни Инан, ни поэт не стеснялись в выражениях.
Кроме невероятного остроумия и поэтического дара, кайна была восхитительно красивой, и у нее было много поклонников, которые мечтали провести с ней хотя бы одну ночь. Правда, это было небезопасно для репутации. Если любовник не понравился Инан, она едко прилюдно высмеивала его в своих стихотворных эпиграммах. Выкупить Инан хотел известный халиф Гарун аль Рашид, о щедрости которого ходили легенды, но на деле он не слишком легко расставался с деньгами.
Кайна благоволила халифу и мечтала, наконец, освободиться от надоевшего ей прежнего хозяина. Однако, халиф считал цену, которую просили за Инан, слишком высокой. Но все решилось само собой – хозяин кайны отошел в мир иной, а халиф получил Инан за его долги. Халиф решил преподать своенравной кайне урок и отправил ее на рынок рабов. В самый последний момент, когда поэтессу уже готовы были купить, Гарун аль Рашид предложил намного больше и приобрел ее за 225 тысяч дихрамов. С тех пор, халиф не расставался с Инан – он взял ее в наложницы, и она даже родила от него двоих детей.
История кайны благородного происхождения
Удивительную жизнь прожила кайна Ариб, дожившая до преклонного возраста – 96 лет. С раннего детства, обладающая независимым характером, воспитанная христианкой, Ариб не считала себя рабыней. Ее отцом был визирь при дворе Гаруна аль Рашида Джафар ибн Яхья, а матерью – рабыня. Девочку обучали игре на музыкальных инструментах, каллиграфии, поэзии, сочинительству музыки и стихов, верховой езде, игре в шахматы и нарды. Кроме этого, Ариб изучала философию, астрономию, естественные науки. Это было чрезвычайно талантливая, умная и эрудированная женщина. Тем не менее, она была рабыней, которую отец продал чужому человеку.
Ее хозяин очень любил Ариб, позволял вести себя как свободная женщина. Однажды, кайна влюбилась и сбежала от хозяина с любимым. Вскоре Ариб разочаровалась в своем увлечении, ушла от него, была поймана и возвращена бывшему хозяину. Талантливая кайна продолжала вести маджлисы, сочинять поэмы. В нее были влюблены и мечтали купить семь халифов. Последний ее хозяин – правитель аль-Мутасим выкупил Ариб за баснословные деньги и дал свободу.
Кайна продолжала вести привычную ей жизнь, став свободной женщиной. Она собирала маджлисы, меняла мужчин чуть ли не ежедневно, у нее были богатые покровители. Арабский мир, уважая Ариб и преклоняясь перед ее талантом и умом, даже простил ей связь с другой поэтессой.
Закат эры кайн
Расцвет известности кайн пришелся на VIII-XII века, когда правила династия Аббасидов. Особенно ценились хорошие кайны в Мекке, Медине, Багдаде, Басре. Эти города, в разное время, были культурными центрами мусульманского мира.
Талантливые певицы и поэтессы на равных соперничали с известными поэтами мужчинами. Их ум ценили правители, спрашивая совета в государственных делах. Некоторые кайны стали свободными, занимались искусством, имели хорошее состояние, владели рабами. A кайна Шаджар ад-Дурр, стала женой египетского султана, сама правила страной и стояла у истоков династии Мамлюков.
С усилением влияния Турции, культурные салоны изжили себя. Кайны стали преподавать этикет, музыку, вокал; выступали на праздниках как певицы. Некоторые кайны уехали в Испанию, Тунис, Египет. В настоящее время кайны существуют только в качестве геннаят или шихат – наемных ведущих праздников, которые развлекают своим искусством гостей. Во многих странах женщины превосходили мужчин в искусстве, например известные японские художницы.
Источник : https://kulturologia.ru/blogs/020921/50868/
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