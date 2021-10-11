Кто такие женщины-кайны: Почему они могли безнаказанно высмеивать мужчин и ценились на вес золота

Умение петь, играть на музыкальных инструментах, слагать стихи высоко ценилось во все времена. За придворных поэтов и певцов главы государств платили огромные деньги. Удивительно, но в странах Востока лучшими поэтами и музыкантами были женщины. В Японии – это знаменитые гейши, а в арабских странах – кайны. Между этими женщинами – разница во времени, когда они жили; в обычаях и воспитании, свойственных их странам; в положении в обществе – свободные женщины и рабыни. Но были у них и общие черты, которые делали известными самых талантливых из них: необычайная красота и острый ум, который позволял утереть нос мужчинам в искусстве стихосложения.

Кто такие кайны

Фредерик Артур Бриджман «Праздность».

Еще до того, как большинство арабских стран стали исповедовать ислам, у многих знатных людей, там, появились особые рабыни – кайны. Их привозили из своих победоносных походов войны арабы. Они захватывали в плен красивых девочек и девушек, обучали их искусству музыки, стихосложения, пения, танца. Кроме этого, кайны великолепно знали Коран, арабскую литературу, правила этикета, а некоторые из них разбирались в геометрии и астрономии, философии и логике, отлично владели искусством каллиграфии. Это были просвещенные, умнейшие женщины, к тому же обладающие редкой, удивительной красотой.

Многие из кайн были чернокожими, некоторые – мулатками, но были среди них и светлокожие.

Лучшие кайны жили при дворах правителей, а также у очень богатых людей. Ведь не каждый араб мог себе позволить рабыню, которая стоила более трех тысяч динаров, в то время, как годовая зарплата обычного рабочего составляла около 400 динаров. Были и особые кайны – бриллианты чистой воды, которые стоили несколько сотен тысяч динаров или огромных территорий.

Прекрасных, сообразительных девочек-рабынь с девяти лет обучали искусству сочинять стихи, танцевать и петь. Затем, самые талантливые обучались по долгу другим наукам в Медине, Мекке, Ираке. После этого, рабынь-кайн продавали богатым хозяевам. Там они становились хозяйками своеобразных литературных и музыкальных салонов того времени – маджлисов. Менее красивые и талантливые кайны жили при тавернах и у странствующих торговцев.

Кайны были необычайно красивыми.

На маджлисах кайны с открытым лицом пели и танцевали, создавали литературные и музыкальные импровизации, что особенно ценилось; поддерживали интеллектуальные беседы с посетителями маджлисов.

Не отказывали кайны посетителям и в утехах. Ведь, понравившись более богатому и влиятельному покровителю, кайна могла рассчитывать, что ее выкупят у ее теперешнего владельца, который ей не нравился и, может, дадут свободу или, хотя бы, она обретет более стабильный и уважаемый статус. Некоторым кайнам удавалось стать женами или наложницами хозяев – их уважали, с ними советовались, они становились матерями будущих влиятельных людей.

История самой нежной кайны

Картина Фрэнка Бернарда Дикси.

История сохранила имена знаменитых кайн, которые прославились сочинением острых изящных сатирических стихотворений, любовных газелей, трагических мартхий – элегий. Не менее интересной и захватывающей, чем их рифмованные творения, была и личная жизнь этих кайн.

Кроме красоты, а также умения поддерживать беседу и развлекать гостей, хорошая кайна должна была обладать талантом метко и остро высмеять своего оппонента в дискуссии или чьи-то стихи. Поэтесса без дерзости из вздорного характера считалась неинтересной, пресной.

Милой и нежной, созданной для любви пери, была кайна Сакан. Хозяином ее был известный философ Махмуд аль-Варрак. Он любил свою Сакан, как и она его, а посетители маджлисов восхищались ее красотой и совершенством ее поэзии, прекрасным пением.

Таланты кайны очень ценились.

Так случилось, что аль-Варрак разорился. Тогда, чтобы спасти любимого от унижения, Сакан написала письмо халифу Аль-Мутасиму, который часто посещал ее салоны, с просьбой выкупить ее. Халиф посмеялся над ней, сказав, что она совсем потеряла свою гордость и достоинство. С легкой руки Халифа, над Сакан стали издеваться, высмеивая ее в разговорах и стихах. Однако, известная поэтесса в ответ написала сложную и искусную поэму о казни главаря восстания против Халифа, в которой отстраненно, вопреки канонам стихосложения, воздавала положенную хвалу халифу. Это творение приобрело скандальную известность и спасло Сакан от унижения.

Тем временем, аль-Варрак, видя, что не в состоянии оплачивать даже еду и самое необходимое, посчитал, что Сакан недостойна такой ужасной жизни и решил продать ее. Был найден хороший покупатель, но когда он пришел с деньгами, Сакан сказала, что она готова разделить с любимым любые лишения и хочет остаться с аль-Варраком. Покупатель был тронут такой преданностью, оставил деньги и ушел. Аль-Варрак в этот же день, отпустил стакан на волю и сочетался с ней узами брака.

История самой строптивой кайны

Кайны имеющие острый ум и смелость особенно ценились у халифов.

Если кайна Сакан была милая и нежная, то Инан – была полной ее противоположностью. Испанская кровь, бурлящая в ее жилах, предала ее характеру своенравность, огромное чувство собственного достоинства и гордость. Ее хозяин часто наказывал розгами за строптивость, но вынужден был ее терпеть, так как маджлисы, где она была звездой, собирали огромное количество ее почитателей, среди которых были халифы, визири, знаменитые поэты и другие влиятельные люди. В историю вошли ее горячие стихотворные перепалки с известным поэтом того времени Абу Нувасом, в которых ни Инан, ни поэт не стеснялись в выражениях.

Кроме невероятного остроумия и поэтического дара, кайна была восхитительно красивой, и у нее было много поклонников, которые мечтали провести с ней хотя бы одну ночь. Правда, это было небезопасно для репутации. Если любовник не понравился Инан, она едко прилюдно высмеивала его в своих стихотворных эпиграммах. Выкупить Инан хотел известный халиф Гарун аль Рашид, о щедрости которого ходили легенды, но на деле он не слишком легко расставался с деньгами.

Кайны были рабынями и их могли продать в любой момент.

Кайна благоволила халифу и мечтала, наконец, освободиться от надоевшего ей прежнего хозяина. Однако, халиф считал цену, которую просили за Инан, слишком высокой. Но все решилось само собой – хозяин кайны отошел в мир иной, а халиф получил Инан за его долги. Халиф решил преподать своенравной кайне урок и отправил ее на рынок рабов. В самый последний момент, когда поэтессу уже готовы были купить, Гарун аль Рашид предложил намного больше и приобрел ее за 225 тысяч дихрамов. С тех пор, халиф не расставался с Инан – он взял ее в наложницы, и она даже родила от него двоих детей.

История кайны благородного происхождения

Некоторые кайны становились советчиками своих хозяев.

Удивительную жизнь прожила кайна Ариб, дожившая до преклонного возраста – 96 лет. С раннего детства, обладающая независимым характером, воспитанная христианкой, Ариб не считала себя рабыней. Ее отцом был визирь при дворе Гаруна аль Рашида Джафар ибн Яхья, а матерью – рабыня. Девочку обучали игре на музыкальных инструментах, каллиграфии, поэзии, сочинительству музыки и стихов, верховой езде, игре в шахматы и нарды. Кроме этого, Ариб изучала философию, астрономию, естественные науки. Это было чрезвычайно талантливая, умная и эрудированная женщина. Тем не менее, она была рабыней, которую отец продал чужому человеку.

Ее хозяин очень любил Ариб, позволял вести себя как свободная женщина. Однажды, кайна влюбилась и сбежала от хозяина с любимым. Вскоре Ариб разочаровалась в своем увлечении, ушла от него, была поймана и возвращена бывшему хозяину. Талантливая кайна продолжала вести маджлисы, сочинять поэмы. В нее были влюблены и мечтали купить семь халифов. Последний ее хозяин – правитель аль-Мутасим выкупил Ариб за баснословные деньги и дал свободу.

За кайну могли запросить целое состояние.

Кайна продолжала вести привычную ей жизнь, став свободной женщиной. Она собирала маджлисы, меняла мужчин чуть ли не ежедневно, у нее были богатые покровители. Арабский мир, уважая Ариб и преклоняясь перед ее талантом и умом, даже простил ей связь с другой поэтессой.

Закат эры кайн

Некоторые кайны смогли получить свободу.

Расцвет известности кайн пришелся на VIII-XII века, когда правила династия Аббасидов. Особенно ценились хорошие кайны в Мекке, Медине, Багдаде, Басре. Эти города, в разное время, были культурными центрами мусульманского мира.

Талантливые певицы и поэтессы на равных соперничали с известными поэтами мужчинами. Их ум ценили правители, спрашивая совета в государственных делах. Некоторые кайны стали свободными, занимались искусством, имели хорошее состояние, владели рабами. A кайна Шаджар ад-Дурр, стала женой египетского султана, сама правила страной и стояла у истоков династии Мамлюков.

С усилением влияния Турции, культурные салоны изжили себя. Кайны стали преподавать этикет, музыку, вокал; выступали на праздниках как певицы. Некоторые кайны уехали в Испанию, Тунис, Египет. В настоящее время кайны существуют только в качестве геннаят или шихат – наемных ведущих праздников, которые развлекают своим искусством гостей. Во многих странах женщины превосходили мужчин в искусстве, например известные японские художницы.

Источник : https://kulturologia.ru/blogs/020921/50868/

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