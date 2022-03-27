Какой чемодан искали чекисты на квартире Жукова? И что им удалось обнаружить?

В 1946 г. по инициативе В.С. Абакумова (министр государственной безопасности СССР) и И. Сталина было начато так называемое "Трофейное дело" - кампания, направленная на выявление злоупотреблений среди высшего генералитета после Великой Отечественной войны.

Скорее всего все эти мероприятия были начаты Сталиным для того, чтобы уменьшить влияние военных в Советском Союзе, в частности, высших чинов, особенно поднявшихся в годы войны. Под "каток репрессий" попал и герой войны, Маршал СССР, Г.К. Жуков.

Маршал СССР Г.К. Жуков (1896-1974). Источник фото: Войсковые части РФ ( https://clck.ru/YZENy ).

В ходе "Трофейного дела" в 1947-1948 гг. сотрудниками спецслужб было арестовано 10 генералов, которые так или иначе были приближены к Жукову. Однако еще до этих арестов, в августе 1946 г. на имя Сталина была подана записка Николая Булганина о задержке 7 вагонов, в которых находилась вывезенная из Германии мебель, принадлежащая по документам Жукову.

На фоне всего этого, были арестованы два адъютанта Г. Жукова - Сёмочкин и Курганский. Так вот если Курганский отказался доносить на Маршала, получив за это 7 лет тюрьмы, то Сёмочкин стал активно "сотрудничать со следствием".

Жуков (1896-1974). Источник фото: Официальный портал органов власти Калужской области ( Маршал СССР Г.К.Жуков (1896-1974). Источник фото: Официальный портал органов власти Калужской области ( https://clck.ru/YZFtQ ).

В общем и целом, Сёмочкин указал МГБ на то, что у Жукова на квартире есть небольшой чемодан, в котором хранятся драгоценности, вывезенные из Германии. Когда Жуков со своей женой отправляются в дальние поездки, этот чемодан они всегда берут с собой. Источник: записка Абакумова от 10 января 1948 г. о проведенном обыске на квартире у Жукова.

Сталин не поверил показаниям адъютанта и отказался от прямого допроса маршала, на чём настаивал Абакумов. Пока Жуков находился в Одессе, командуя военным округом, в январе 1948 г. Абакумовым и Сталиным был инициирован негласный обыск МГБ на московской квартире Георгия Константиновича. Что же удалось обнаружить чекистам?

). Виктор Семёнович Абакумов (1908-1954 гг.) - министр гос. безопасности СССР. Источник фото: Газета.ру ().

Из докладной записки Абакумова следует, что никакого чемодана, о котором говорил Сёмочкин, на квартире нет. Однако была обнаружена шкатулка, в которой хранились: "часов - 24 штуки; золотых кулонов и колец - 15 штук; золотой брелок с большим количеством драгоценных камней; другие золотые изделия (портсигар, цепочки и браслеты, серьги с драгоценными камнями пр.)". На даче у Жукова также обнаружили огромное количество мехов, посуды, ковров, ценных картин, бронзовых и фарфоровых ваз.

Абакумов в эмоциях даже заявил, что он как будто находится не в Москве, а в Германии. Уж сильно была дача Жукова "завалена" антикварными предметами, вывезенными из Германии.

Однако 10 января 1948 г. Жуков вернулся на московскую квартиру вместе со своей женой. И, как оказалось, чемоданчик вновь появился в поле зрения чекистов.

Дабы снять с себя все подозрения, Жуков 12 января написал объяснительную записку в ЦК партии на имя А. Жданова. Как заявил Маршал, найденное в ходе обысков имущество в значительной степени было ему подарено, а всё остальное - было куплено за собственные деньги. Показания Сёмочкина он считал клеветой, хотя и не отрицал, что "совершил глупость".

А.А. Жданов (1896-1948 гг.) - член Политбюро ЦК ВКП(б). Источник фото: Российская газета ( https://clck.ru/YZJJj ).

Как итог, Жукова из партии не исключили, в запас не уволили, однако ему пришлось находиться в "политической опале" вплоть до смерти Сталина, командуя то Одесским, то Уральским военными округами.

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