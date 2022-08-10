Герой Гражданской войны, который лошадям предпочитал роскошные автомобили

Советская история и литература богата на мифы. Один из них является миф о Василии Чапаеве, который создал в 1923 году Дмитрий Фурманов. Современники и потомки знают не столько реального Чапаева, сколько народный миф о нем.Мы помним Чапаева по книгам, фильмам и рассказываемым о нем анекдотам, но реальная жизнь красного комдива была не менее интересна.

Книга "Чапаев", написанная комиссаром Фурмановым, и одноименный фильм братьев Васильевых не во всем отражали реальную жизнь комдива. К тому же, такая яркая фигура не могла не обрасти народными домыслами. Любопытно, что даже биография Чапаева и эволюция представлений о нем – пример того, как пропаганда искажает образ яркого и противоречивого исторического героя. Мало кто знает, что у Чапаева за участие в Первой мировой войне было 3 Георгиевских креста и Георгиевская медаль. Когда случилась революция, Чапаев не сразу стал большевиком – сначала он примкнул к эсерам, потом к анархистам, и только после попросил записать себя в партию большевиков.

Жизнь Чапаева окружена ореолом вымысла и легенд, которые нередко поощрял сам герой. Например, он уверял комиссара Дмитрия Фурманова, что он внебрачный сын артиста-цыгана и дочери казанского генерал-губернатора.

Зачем ему понадобился этот вымысел, не ясно, поскольку Василий Чапаев родился в бедной крестьянской семье в деревне Будайки Чебоксарского уезда Казанской губернии. Из девяти детей его родителей выжили пятеро. Чапаев работал в семейной артели, женился вопреки воле родителей на дочери священника Пелагеи Метлиной. За пять лет у молодой семьи появились трое детей, но ждать мужа с фронта Пелагея не стала – ушла к соседу..

Василий Иванович тяжело переживал ее поступок, но нашел вторую спутницу ,причем, опять с именем Пелагея. Она была вдовой боевого товарища Чапаева, которому комдив пообещал позаботиться о его семье. Сначала он отсылал ей пособия, потом решили съехаться. Но история повторилась – во время отсутствия мужа, Пелагея закрутила роман с неким Георгием Живоложиновым и «наставила рога» герою Гражданской войны!. Когда Чапаев застал их вместе, он чуть не отправил любовника своей жены на тот свет. Когда страсти поутихли, жена попросила прощения, но Василий Иванович не простил измены. Существует версия, что, затаив обиду, именно жена отомстила Чапаеву, выдав белым местонахождение красноармейских войск и данные об их численности.

Самым щекотливым фактом в биографии героя стал его конфликт с Д. А. Фурмановым, который около четырех месяцев был комиссаром в 25-й стрелковой дивизии под командованием Чапаева. Дружеские отношения сменились враждой из-за ухаживаний Василия Ивановича за гражданской женой Фурманова – Анной Никитичной Стешенко. Конфликт на почве ревности привел к серьезным последствиям. Перед тщательно готовящимся наступлением на Уральск Фурманов докладывал М. В. Фрунзе: " …я уже не питаю к нему [Чапаеву] больше того доверия, которое питал прежде… слишком многое прощал…". Комиссар называл Чапаева "авантюристом и карьеристом" и рекомендовал отстранить его от командования дивизией.

Командование выяснило причину неприязни и приняло меры. Фурманов вместе с женой был переведен в политотдел Туркестанского фронта. Это, вероятно, спасло будущему писателю жизнь и позволило ему обессмертить имя своего "соперника". Спустя месяц после перевода Фурманова штаб 25-й дивизии был разгромлен казаками. В ходе этого диверсионного рейда Чапаев погиб.

Чапаевым Василий Иванович стал уже в литературе и кинематографе. Сам же он всегда подписывался как Чепаев. Вместе с тем считается, что семья Василия Ивановича носила фамилию Гавриловых. «Чапаев» или «Чепай» было прозвищем, которое получил дед комдива – Степан Гаврилович. То ли в 1882, то ли в 1883 грузили они с товарищами бревна, а Степан, как старший, постоянно командовал – «Чепай, чепай!», что означало: «бери, бери». Так и прилипло к нему – Чепай, а прозвище потом превратилось в фамилию. Говорят, первоначальный «Чепай» стал «Чапаевым» с легкой руки Дмитрия Фурманова, автора знаменитого романа, который решил, что «так лучше звучит.

Вопреки всеобщему мнению, образование Чапаева, не ограничилось двумя годами приходской школы. В 1918 году он был зачислен в военную академию РККА, куда «согнали» многих бойцов для повышения их общей грамотности и обучению стратегии. Сохранилось даже история, когда на экзамене по географии в ответ на вопрос старого генерала о значении реки Неман, Чапаев спросил профессора – знает ли он о значении реки Солянка, где он воевал с казаками?

Все мы представляем Чапаева мужественным бойцом с пушистыми усами, обнаженной шашкой и скачущем на лихом коне. Такой образ создал народный актер Борис Бабочкин. Однако в жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили, поскольку еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой. Так Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину ,причем, «железных» коней он выбирал очень придирчиво. Первый – американский «Стевер», он забраковал из-за сильной тряски, от красного «Паккарда», пришедшего ему на смену, тоже пришлось отказаться – он не подходил для военных действий в степи. А вот "Форд", который выжимал 70 верст по бездорожью, красному командиру пришелся по душе. Водителей Чапаев подбирал тоже лучших. Одного из них, Николая Иванова, практически силой вывезли в Москву и поставили личным шофером сестры Ленина – Анны Ульяновой-Елизаровой.

Прославившаяся не только благодаря ленте Васильевых, но и за счет сотен и тысяч анекдотов, троица Петька – Анка – Василий Иванович никакого отношения к реальности не имеет. Важно отметить, что образ Анки-пулеметчицы был создан по личному распоряжению Иосифа Сталина, которому изначальная версия картины не понравилась, и он порекомендовал ввести новых персонажей. Прототипом Анки стала медсестра Мария Попова, а Анкой ее назвали в честь жены Фурманова. Петька же – Петр Семенович Исаев – был не простым порученцем Василия Чапаева, а успешным и образованным офицером.

Особо прославился Чапаев зверствами в отношении уральского казачества, приказывая убивать всех поголовно - женщин, стариков, детей! Как известно, легендарный командир красноармейцев Василий Чапаев погиб 5 сентября 1919 года. По самой распространенной версии, комдив утонул, переплывая реку Урал. Однако точные обстоятельства его гибели до сих пор окутаны тайной, как и другие аспекты жизни. "Врешь! Не возьмешь!" - скандировал переплывающий Урал Чапаев, пытаясь уйти от стрелявших в него белогвардейцев. Именно так показал гибель Василия Ивановича фильм 1934 года с Борисом Бабочкиным в главной роли. Версия утонувшего Чапаева укрепилась в народных умах, однако более правдоподобной считают другую: комдив скончался от ранений, когда на плоту через Урал его перевозили соратники. Существует также версия о том, что Чапаев выжил и, потеряв память, вплоть до 60-х годов работал в Казахстане плотником.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница" !

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