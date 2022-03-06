Когда лучше рожать второго ребенка

В каком возрасте женщине лучше всего задуматься о рождении второго ребенка.

Замечательно, если в семье растет не один ребенок, чудесно, когда у малыша есть братик или сестричка!

А вот что касается возраста мамы? Важно ли, сколько прошло времени после рождения первого ребенка? Как скажется на ее здоровье вторая беременность? Итак, обо всем по порядку.

Как определить лучший возраст для рождения второго ребенка

Как известно, беременность – замечательный и счастливый период в жизни женщины, но также и очень ответственный. Подумать только, сколько энергетических затрат несет ее организм, и все только для того, чтобы будущий малыш родился крепким и здоровым. А затем предстоит еще и грудное вскармливание, требующее не меньших усилий. Так сколько же времени требуется женскому организму для полного восстановления?

По мнению докторов, оптимальное время для зачатия второго ребенка – это, как минимум, три года спустя после рождения первого. Считается, что за этот период организм молодой мамы полностью адаптируется после вынашивания, родов и кормления, отдохнет и будет готов к дальнейшему продолжению рода.

Нет смысла говорить о конкретном возрасте мамы: слишком многое зависит от частностей: здесь важна и генетика, и наследственность, и здоровье обоих родителей, и социальные условия жизни.

Дети-погодки: преимущества малой разницы в возрасте

Можно в двадцать лет родить третьего ребенка, но с таким же успехом в наши дни впервые становятся мамами и после сорока лет. Поэтому уделим сегодня пристальное внимание еще и другому аспекту – детской психологии: плюсы и минусы возрастной разницы между детьми.

Считается, что дети, рожденные один вслед за другим, более близки, у них одинаковые возрастные интересы, им нравятся одни и те же игрушки, у них одинаковый режим дня. И они в этом похожи на близнецов: почти нет разницы в возрасте и нет старшинства. Но здесь есть минус для мамы. Во-первых, декретный отпуск «перекочевывает» один в другой, а если женщина заинтересована в своей работе и у нее есть желание работать в конкретной, избранной ею сфере, то как-то не совсем правильно отрываться от производства, что называется, на достаточно длительный срок.

Детские болезни и работа

Следующий нюанс: если дети болеют, то это, как правило, затрагивает обоих малышей одновременно. Разумеется, непросто управляться с капризничающим ребенком, не желающим глотать невкусное лекарство. Тем более, если их двое, ведь вдвоем сопротивляться гораздо интереснее, чем поодиночке. А еще работающей маме надо быть готовой к тому, что больничные по уходу за детьми могут стать головной болью у ее начальства. Увы, но от правды жизни никуда не денешься, поэтому придется научиться совмещать заботу о детях с работой. И очень хорошо, если на помощь готовы прийти бабушки и дедушки.

Как разделить внимание и любовь поровну

Самим родителям нужно быть внимательными по отношению к обоим детям.

В случае если старший ребенок существенно взрослее младшего, то вполне можно воспользоваться его помощью в воспитании брата или сестры. Очень важно, что он будет чувствовать доверие родителей к себе, ощутит свою значимость, научится быть ответственным по отношению к другим людям.

Младший ни в коем случае не должен чувствовать себя зависимым и подчиненным, его индивидуальность должна быть подчеркнута и выделена родителями, он должен понимать, что его мнение всегда будет выслушано и учтено. Ну, а старшего заблаговременно надо подготовить к тому, что он уже не будет единственным ребенком в семье, всецело и единолично пользующимся родительским вниманием и любовью. Тем не менее, этой любви меньше не станет, такое совершенно невозможно. Скорее наоборот, появится еще один человечек, который тоже станет его очень сильно любить.

Оптимальная разница в возрасте между детьми

Как утверждают психологи, самая оптимальная разница в возрасте между старшим и младшим ребенком составляет от 4-х до 8-ми лет. Все дело в том, что старший, например, пятилетний ребенок днем ходит в детский сад, в то время как мама спокойно занимается малышом дома, ведь забот младенец требует гораздо больше. Хорошо и то, что таким образом минимизируется риск возникновения ревности у старшего чада, потому как он не вынужден постоянно наблюдать, как мама хлопочет у маленькой колыбельки. А в 6-7 лет старший уже отправится в школу.

А вот если разница между детьми 3-4 года, то такую ситуацию психологи называют «золотой серединой». Во-первых, мамин организм успевает полностью адаптироваться после первых родов, во-вторых, еще свежи ее воспоминания обо всех особенностях периода новорожденности и накоплен собственный опыт по уходу за младенцем.

Плюсы небольшой разницы в возрасте для детей

Кроме того, небольшая разница в ворасте детей дает им возможность вместе играть, они быстро находят общий язык друг с другом и становятся близки эмоционально. Замечено также, что развитие младшего ребенка происходит ускоренными темпами, поскольку он имеет возможность наблюдать за старшим и повторять за ним его действия.

Это же касается и последующего обучения в школе: старший может помогать младшему делать уроки, одновременно подкрепляя собственные знания повторением. И самое главное, что постепенно дети начинают жить в одном режиме дня, ложась спать и просыпаясь в одно и то же время, вместе есть, играть, делать уроки и гулять. А это существенно облегчит жизнь родителям.

В конце концов, главное, чтобы новый человек появился на свет. А то, будут ли уже у него братья и сестры или они появятся позже, не важно. Самое главное, чтобы все дети были желанными, а мир, который встретит их, был добрым и великодушным. А это в огромной степени зависит от их любящих и заботливых родителей!

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