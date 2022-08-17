А вы знали об этом?(Статья 20) 

1.

Огюст Шарпантьё. Портрет Жорж Санд. 1838 год.

Аврора Дюпен прибыла в Париж 4 января 1831 года. 27-летняя женщина, проведшая детство под строгим контролем суровой бабушки-аристократки в провинциальной коммуне Ноан-Вик, стремилась во что бы то ни стало добиться самостоятельности, научиться самой зарабатывать деньги на жизнь. Как и любой другой начинающий писатель, Аврора собиралась показать свое творение признанному авторитету - писателю де Кератри. Но девушку ждало разочарование.

Прочтя "Эме", де Кератри посоветовал Авроре прекратить марать бумагу, ибо талант у нее полностью отсутствует. Упрямая девица не хотела отказываться от своей мечты и, по рекомендации писателя Анри де Латуша согласилась писать статьи и заметки для "Фигаро" . Статьи госпожи Дюпен не пользовались особой популярностью - журналистика давалась Авроре хуже, чем писательство. Однако настойчивость Авроры принесла плоды. Правда, первые две успешные книги - романы «Комиссионер» и «Роз и Бланш» - она написала вместе со своим любовником, Жюлем Сандо.

Лишь третья книгу, роман "Индиана", Аврора написала полностью самостоятельно. Для публикации она выбрала мужской псевдоним - Жорж Санд. Писательница прекрасно понимала, что так у нее гораздо больше шансов добиться успеха - женщин в те годы практически не печатали. "Индиана" имела шумный успех. Критики сравнивали роман с произведениями Бальзака, да и сам мастер Оноре восторженно отозвался о книге молодого автора.

Став знаменитой, Жорж Санд быстро стала главной "звездой" литературных салонов Парижа. Здесь она познакомилась со многими известными личностями своего , среди которых был венгерский композитор Ференц Лист, в которого она влюбилась .Однако Лист дал предпочтение не Жорж Санд, а ее подруге и писательнице графине Мари д'Агу. Ференц и Мари влюбились друг в друга. Графиня немедленно сообщила своему мужу, что уходит от него. Казалось, счастью влюбленных не может быть преград, но внезапно мадам Жорж Санд в порыве ревности повздорила с Мари , которая вызывала ее на дуэль .

Жорж Санд обладала отличным чувством юмора, и, вероятно, не отнеслась к вызову серьезно. Разве она могла ожидать, что графиня бросится на нее с острыми, как ножики, ногтями? Мари вцепилась сопернице в волосы, женщины упали и покатились по полу. Жорж Санд, с детства отличавшаяся физической крепостью, отчаянно сопротивлялась, но графиня все же была сильнее - ее острые когти неумолимо подбирались прямо к глазам автора "Индианы".

Понимая, что поединок проигран, Жорж Санд взмолилась о пощаде. К счастью, злость в груди графини уже утихла, и та немедленно отпустила соперницу. Не сказав ни слова, Жорж Санд ушла, а Мари д'Агу отправилась успокаивать Листа: композитор, напуганный страшным шумом, заперся в своем кабинете и наотрез отказывался выходить.Вскоре о "дуэли на ногтях" говорил весь Париж. Над Листом, Жорж Санд и графиней д'Агу потешались все, кому не лень.Победившая в схватке Мари отправилась со своим возлюбленным в Швейцарию, где родила ему троих детей, а Жорж Санд продолжила литературную карьеру, написав множество выдающихся произведений.

2.

Кремлевская кухня — закрытое от случайных личностей пространство. По словам Анатолия Галкина, кремлевского повара, который начал свою карьеру еще при Брежневе, работал личным поваром у Горбачева и Ельцина, буквально все — вплоть до емкостей с водой — команда поваров первых лиц государства в иностранных визитах возит с собой. Что касается приемов с фуршетами, то здесь заранее оговаривается не только меню, но и порядок выноса блюд, промежутки между ними, маршрут официантов по залу и т. д. Торжественный банкет с участием руководителей государств — это не просто дорогое застолье, а хорошо отрепетированный спектакль, в котором у каждого своя строго отведенная роль.

В одном из интервью Анатолий Галкин рассказывал: «Михаил Сергеевич пробовал все везде. Ему было это интересно. Раиса Максимовна [Горбачева], скажу честно, никогда не ела лягушек, змей, прочей экзотики». Вот именно на этот случай среди продуктов у повара и имелась вареная курица, которую первая леди СССР очень любила.Задачей же Галкина было ловко подменить экзотическую зверушку на более привычную русскому человеку пищу.Вообще , угодить первой леди было непросто и удавалось далеко не всегда. Даже кофе для нее варили по особому «восточному» рецепту, трижды снимая пенку и укладывая ее в чашку, куда аккуратно по бортику наливали готовый напиток.

3.

Британский химик Александр Флеминг был чудовищным неряхой. В своей лаборатории он изучал природу бактериальной инфекции инфлюэнцы (так в те времена называли грипп). И лабораторные чашки с посевами бактерий, которые уже были не нужны, он не мыл, а просто небрежно отодвигал на край стола. Вскоре у него в лаборатории скопилось несколько десятков таких чашек. Однажды Флеминг уехал по делам в другую часть страны. За это время погода на улице потеплела, а потом снова грянули холода. Температура в лаборатории ученого то повышалась, то понижалась, что было идеальным условием для развития плесени. И когда Флеминг вернулся обратно, то с удивлением заметил, что в некоторых чашках с посевами бактерий их совершенно не оказалось – все "съела" необычная плесень. Она и стала впоследствии пенициллином – предтечей современных антибиотиков.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Страшный суд: что ожидает человечество в конце времен https://otari.mirtesen.ru/blog/43536835239/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!