Советские юани: почему китайские деньги печатала Советская армия

Вплоть до мая 1946 года в Маньчжурии циркулировали денежные знаки, выпускаемые для нее Советским Союзом. Почему Москва помогала Китаю, и в каких еще государствах использовались советские деньги?

Советские юани

По итогам Ялтинской конференции, финальную точку во Второй мировой войне должен был поставить СССР, проведя наступательную операцию в Маньчжурии. Она разрабатывалась для борьбы с Квантунской армией Японии, чьи действия несли угрозу для советского Дальнего Востока, Сибири и Монголии. Удачное проведение операции привело бы к полной капитуляции Японской империи, а также выполнению Москвой своих обязанностей перед Большой Тройкой, — пишет Дж.М.Бернс в биографии «Франклин Рузвельт. Человек и политик».

После освобождения территории от японских захватчиков Китай начал восстанавливать города и деревни Маньчжурии, налаживать промышленность и продовольственное снабжение. Так как активную помощь в благоустройстве государства оказывали вооруженные силы Советского Союза, необходимо было решить вопрос их финансового обеспечения. Кроме того, из-за длительного авторитарного правления партии Гоминьдан, многочисленных иностранных монополий, растративших средства страны, колоссальных военных расходов Китай балансировал на грани финансовой катастрофы.

В перспективе ситуацию мог бы исправить выпуск местной валюты, но из-за преобладания сельскохозяйственных районов с малограмотным населением и слабой покупательной способностью реформа могла иметь эффект лишь после воссоединения освобожденных районов, — объясняет известный китаевед Михаил Сладковский в работе «Китай – основные проблемы истории, экономики, идеологии».

Все эти факторы привели к тому, что советскому командованию была разрешена эмиссия денежных знаков для обеспечения собственных воинских частей. Для этих нужд в обиход были запущены купюры в 1, 5, 10 и 100 юаней на цветных билетах с китайскими иероглифами и латинской нумерацией, не имевшие даты выпуска и печатавшиеся в СССР.

Эмиссия советских денег производилась вплоть до вывода войск в 1946 году, когда Маньчжурия существенно укрепила свое политическое и экономическое положение. В стране начал функционировать национальный банк, выпускавший новые юани, которые были в обращении до 1951 года. С 1948 году был образован Народный банк Китая, и постепенно все денежные знаки были обменяны на единую валюту КНР – юани женьминьби.



Валюта в других странах

В исследовании Б.В.Сенилова «Военные деньги Второй мировой войны» приведены примеры валютной политики послевоенных лет. Первой на пути победоносного шествия советских войск оказалась Румыния, где военным частям необходимо было закупать продукты питания и оплачивать услуги местного населения. Советскому правительству пришлось выпускать для применения на освобожденной территории военные денежные знаки в румынских леях. В официально выпущенном Соглашении регламентировались выплаты советским военнослужащим необходимых сумм в румынской валюте с последующим ее изъятием и безвозмездным возвращением Советскому Союзу.

Напечатанные ограниченным тиражом банкноты с надписью «командование Красной Армии» на румынском языке принадлежат к числу редких коллекционных денежных знаков военных лет. К концу февраля 1945 года от гитлеровской армии была освобождена Венгрия, чей банковский эмиссионный механизм оказался полностью разрушенным. И снова советское правительство по соглашению с венгерской контрольной комиссией создает советский банк для выпуска военных банкнот в национальной валюте — пенгё.

Именно этими деньгами венгерское правительство расплачивалось с советскими воинскими подразделениями, а также использовало их для нужд союзных государств. Впоследствии военная валюта аналогичным образом безвозмездно возвращалась СССР. Решение о выпуске советским командованием военных денежных знаков помогло ряду дружественных стран преодолеть острую неплатежеспособность и покрыть экстренные военные и гражданские расходы.

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