Война в Южной Осетии 2008 года: зачем на самом деле её начала Грузия

Августовская война 2008 года с Грузией стала одним из самых заметных событий президентства Дмитрия Медведева. Согласно официальной российской версии, поводом к конфликту стало нападение Грузии на Южную Осетию. Грузинские же военные сразу после начала операции заявляли, что хотят «прекратить стрельбу», ведущуюся со стороны Цхинвала по грузинским селам. Что же на самом деле спровоцировало войну?

Агрессивные планы Грузии

Согласно российской версии, целью правительства Михаила Саакашвили было полностью уничтожить непризнанные республики на бывшей территории Грузинской ССР, воспользовавшись тем, что внимание мирового сообщества приковано к Олимпийским играм в Пекине. Дело могло дойти до этнической чистки, о чем, в частности, заявлял президент Южной Осетии Эдуард Кокойты.

Вторжение 58-й армии РФ, начавшееся после убийства российских миротворцев, фактически спасло осетин от геноцида, или, по крайней мере, от утраты независимости. По словам же представителей Абхазии, грузины планировали десантироваться в Сухуми, одновременно начав продвижение к городу через Кодорское ущелье, предварительно уничтожив абхазские формирования. По данным журнала Spiegel, утром 7 августа грузины, сосредоточили на рубежах непризнанной республики Южная Осетия группировку из 12 тыс. человек и 75 танков.

Если власти Грузии действительно планировали такие действия, то они опирались на удачный исторический прецедент — операции «Молния» и «Буря» в бывшей Югославии. В 1995 году Хорватия ликвидировала на своей территории республику Сербская Краина, существовавшую уже 4 года. Военные действия закончились исходом сербов из Хорватии.

Российский сценарий

Согласно альтернативной группе версий, война была целенаправленной акцией России, готовившейся, возможно, не один год. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что вслед за нарушением режима прекращения огня со стороны осетинских сил должно было сразу же последовать вторжение российских войск. В 2009 году власти в Тбилиси даже представили рассекреченные данные радиоперехватов, свидетельствующие о том, что российская бронетехника вошла в Рокский тоннель еще утром 7 августа. Это вызвало замешательство у южноосетинских пограничников, которые после консультаций с начальством не стали мешать русским военным.

Михаил Саакашвили начинал отсчет «российской агрессии» с того момента, когда корабли ВМС России вышли с базы в Севастополе и направились на юго-восток — это произошло за 6 дней до войны. Целью русских, как утверждают сторонники данной версии, был полный захват Грузии, свержение правительства в Тбилиси, пришедшего к власти в результате «революции роз», а также расчленение страны и недопущение ее в блок НАТО.

Впрочем, в первые часы конфликта грузины не упоминали ни о каком российском вмешательстве. Командующий грузинскими миротворцами генерал Мамука Курашвили утверждал в эфире телеканала «Рустави-2», что «грузинские силовые структуры» после провала переговоров решили восстановить «конституционный порядок» в Цхинвальском регионе. Это заявление российские СМИ транслировали с раннего утра 8 августа. Кроме того, на момент начала столкновений Курашвили сохранял связь с российскими миротворцами, которых предостерег от вмешательства в ситуацию. Примечательно, что впоследствии генерал за свои слова получил выговор от высшего руководства Грузии.

Американский сценарий

Наконец, еще одна версия, озвученная, в частности, бывшим спикером российской Госдумы Борисом Грызловым, сводится к тому, что Грузию подначивали на агрессию неоконсерваторы из американской республиканской партии во главе с вице-президентом Диком Чейни. Их целью было начать «холодную войну» с Россией в медиапространстве, чтобы тем самым добавить очков в предвыборной гонке своему кандидату — сенатору Джону Маккейну, который в итоге в ноябре 2008 года проиграл Бараку Обаме. Отметим, что Южная Осетия и Абхазия, в отличие от Крыма, не вошли в состав России, а их политическое будущее остается неопределенным.



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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши бедным людям , которых лживая пропаганда и без того развела как лохов ! В этом отношении поучителен конфликт в Южной Осетии между Грузией и Россией в 2008 году, когда США пообещали защитить и помочь Грузии, однако кроме гуманитарной помощи памперсами (видимо для слабонервных) ничем не помогли! Кстати, в этом противостоянии Россия ,на мой взгляд, повела себя не совсем адекватно, поскольку в Южной Осетии была разыграна фактически кровавая инсценировка войны для перераспределения сфер влияний между США и Россией!Об этом наглядно свидетельствуют дружелюбные переговоры соратников Саакашвили с русскими генералами и самое главное, что русские войска не вошли в уже незащищенный Тбилиси, где их ,кстати, с цветами ждали многие мои соотечественники,чтобы освободиться от западной колониальной экспансии!

Кроме того, неужели можно верить в то,что трусливый Саакашвили,от страха жующий свой галстук и прячущийся в кустах от бомбежки российского самолета, хоть и был неадекватным руководителем и настоящей шестеркой как Путина(отец сыну не сделает столько , сколько Саакашвили Путину, передав России основные энергетические объекты!) ,так и Буша, но он же не был врагом самому себе, чтобы объявлять войну России, тем более что американцы публично предупредили его этого не делать! Вместе с тем политики как в Грузии , так и на Украине, должны ,накнонец-то, понять простую истину, что Россия, как Великая Держава, никогда не позволит, чтобы территории этих постсоветских стран под предлогом сотрудничества с НАТО использовали враги России для военного противостояния с ней. Именно это стало основной причиной потери территорий как в Грузии, так и в некоторых постсоветских республиках, на которых российские власти любыми способами были вынуждены разместить военные базы , чтобы создать барьер для размещения в этих странах баз НАТО. Безусловно, так поступила бы любая мировая держава, поскольку в современном мире доминируют только геополитические интересы (это давно уже не секрет для здравомыслящих людей). Всё предельно просто! В современном мире идёт обыкновенная борьба за сферы влияния, ничего общего не имеющая с борьбой за торжество демократии. Именно поэтому некоторым странам следовало бы учесть, что небезопасно пытаться обеспечивать собственную безопасность за счёт угрозы безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава! Дорогие мои россияне!Запомните, пожалуйста,что ни один руководитель нынешних постсоветских стран не был так предан Путину, как Саакашвили, который своей антирусской риторикой просто пытается скрыть свою преданность российскому руководству ! С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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