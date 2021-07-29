Кто воплощал в жизнь проклятие тамплиеров

По отношению к тамплиерам король Франции Филипп IV Красивый из династии Капетингов совершил не просто несправедливость. Это было предательство. Когда во Франции начались народные волнения из-за непосильных налогов и решения короля об уменьшении веса золотых и серебряных монет, монарх нашел убежище в городе-крепости Тампль, которую воздвиг орден тамплиеров для своего высшего руководства в центре Парижа.

Великий магистр Жак де Моле радушно встретил Филиппа IV и не утаил от него ничего, раскрыв секреты оборонительной системы крепости и тайну ее подземных кладовых, набитых сокровищами, собранными тамплиерами за два века. Великий магистр не учел того, что быть богаче короля — смертельный риск. Он был крестным дочери Филиппа IV и считал, что монарх благоволит ему. Однако тот, увидев воочию легендарные сокровища тамплиеров, твердо решил завладеть ими.

Зависть короля

12 октября 1307 года в Париже состоялись похороны внезапно скончавшейся невестки Филиппа Красивого. Великий магистр на похоронах был удостоен почести — нести погребальное покрывало.

Усыпляя его бдительность, король тайно готовился нанести ордену разящий удар. И нанес его уже на следующий день. В пятницу, 13 октября по приказу Филиппа Красивого начались массовые аресты тамплиеров. Вскоре в темнице оказались 15 тысяч членов ордена, в том числе 60 его руководителей во главе с Великим магистром.

Однако короля ждало разочарование богатств в Тампле не нашли. Они были спрятаны или вывезены, и их местонахождение до сих пор остается загадкой. Чтобы выпытать у тамплиеров тайну сокровищ, их несколько лет подвергали изощренным пыткам. Один из тамплиеров, представ перед папской комиссией, в качестве доказательства перенесенных им пыток продемонстрировал свои пяточные кости, обнажившиеся после поджаривания на жаровне. Он сказал, что десятки его товарищей скончались при пытках.

А потом тамплиеров и вовсе начали жечь на кострах. 12 апреля 1310 года в Санской епархии были казнены путем сожжения сразу 54 члена ордена. А вскоре костры заполыхали по всей Франции. Расправы достигли своего апогея 18 марта 1314 года, когда Великий магистр ордена Жак де Моле был сожжен заживо на медленном огне вместе с тремя товарищами. И во время казни он исторг свое знаменитое проклятие:

Существует Священный суд, решения которого справедливы и неотвратимы. Я хочу видеть тебя, папа римский, перед этим судом! Пройдет сорок дней, и ты предстанешь перед Богом! О Филипп! О мой король! Перед этим же Небесным судом я буду ждать тебя в течение одного года! И да будет проклято потомство твое до тринадцатого колена!

Пророчество сбывается

А потом началось нечто непонятное. Пророчество Жака де Моле начало сбываться с неотвратимостью рока. Не прошло и месяца, как умер папа Климент V. В качестве Божьей кары выступила дизентерия, которая свела в мог илу главу церкви. Затем настал черед Капетингов. Причем смерть их была не величественно-рыцарской на поле боя с мечом в руке, а какой-то нелепой и недостойной монархов.

Филипп IV вскоре после казни Великого магистра начал страдать изнурительной болезнью, которую никак не могли распознать врачи. 29 ноября 1314 года он скончался в чудовищных муках. А дальше настал черед его потомков. Было у него три сына. Старший, Людовик X, процарствовал всего два года и в 26-летнем возрасте умер в судорогах от лихорадки. Средний сын, Филипп V, правил дольше — шесть лет, но тоже умер молодым от пресловутой дизентерии.

По одной из версий, он подхватил ее, напившись из реки, отравленной тамплиерами. Дизентерия мучила короля так, что две недели перед смертью он кричал в голос. Младший сын Филиппа Красивого, Карл V, царствовал тоже шесть лет. Ребенок мужского пола был только у Людовика X. Его сын Иоанн I появился на свет через пять месяцев после смерти отца, но прожил и, соответственно, процарствовал всего пять дней.

Казалось, что пророчество Великого магистра исполнилось и династии Капетингов на французском престоле пришел конец. И дело даже не дошло до тринадцатого колена этого семейства. На трон Франции взошла новая династия. 29 мая 1328 года в соборе Реймса был коронован представитель рода Валуа Филипп VI. Новый король приходился племянником Филиппу Красивому, и вскоре оказалось, что проклятие тамплиеров перекинулось на Валуа.

Царствовал Филипп VI довольно долго — 22 года, но его правление было омрачено эпидемией чумы, которая выкосила почти половину населения Франции. А его личной неудачей стало начало Столетней войны с Англией и сокрушительное поражение при Кресси. Так что рок, суливший несчастья королям, нес их и для всей Франции. Следующий монарх, Иоанн II, и вовсе довел свою страну до ручки. Он потерпел еще более позорное фиаско в битве при Пуатье и угодил к англичанам в плен. Находясь в Англии, он заболел «неизвестной болезнью» и умер.

Сменивший его на троне Карл V страдал от неимоверного количества хронических болезней, среди которых называют лимфостаз, туберкулезный аденит и подагру, вызывавшую появление свищей. Эти болезни и свели его в могилу. Карл женился на своей родственнице Жанне де Бурбон, внучке Карла Валуа, и, возможно, близкое родство супругов стало причиной безумия наследника трона Карла VI. Более 40 лет на французском троне сидел безумный король. Следствием этого стали гражданская война во Франции и возобновление Столетней войны.

Фактически страну от развала спасла Жанна дАрк. И благодаря ей сын Карла VI, Карл VII, смог стать королем. Но кончина его стала печальной. На закате жизни у Карла возникла маниакальная идея, что его отравят по приказу сына. Под действием болезни он сошел с ума. А в довершение напастей у него казнь храмовников образовалась опухоль, не позволявшая ему принимать пищу, и король умер от голода. Следующий монарх, Людовик XI, опасаясь за свою безопасность, при жизни фактически замуровал себя в уединенном замке Плесси-ле-Тур, где жил как в тюрьме, никому не доверяя.

Смерти по инерции

Вскоре стало казаться, что кому-то там, наверху, кто воплощал в жизнь проклятие тамплиеров, стало скучно морить французских королей болезнями, и он начал изощряться. Верхом нелепости стала гибель короля Карла VIII в 1498 году. Чтобы сократить путь, он решил пройти через галерею королевского дворца, которая служила уборной. Там монарх поскользнулся и с размаху ударился головой о притолоку, после чего впал в кому и вскоре скончался.

В 1559 году обломок копья в руке капитана королевской гвардии Монтгомери стал неким «копьем судьбы». Иначе просто трудно объяснить нелепость ситуации, когда на рыцарском турнире король Генрих II умудрился напороться глазом на обломок древка копья противника. Рана оказалась смертельной. Ни до, ни после об аналогичных ситуациях на турнирах не было слышно. Сыновья Генриха II и Екатерины Медичи — Франциск II, Карл IX и Генрих III — так же, как сыновья Филиппа Красивого, поочередно становились королями, но столь же быстро оставляли этот мир.

Наконец, 2 августа 1589 года проклятие тамплиеров настигло 13-го короля (если не считать младенца Иоанна I) в роду Капетингов и Валуа. Генриха III заколол монах Жак Клеман. Династия Капетингов и Валуа прервалась, а французский престол заняли Бурбоны.

Казалось бы, душа Великого магистра может успокоиться. Его проклятие сбылось полностью. Однако злой рок по инерции достал и первого короля из династии Бурбонов. Генрих IV, как и его предшественник на троне, тоже был сражен убийцей-фанатиком.

Впрочем, возможно, эта гибель стала уже следствием совсем другого проклятия. Известно, что Генриха IV Бурбона проклял папа Сикст V.

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