Хелен Дункан – последняя осужденная ведьма Британии

Хелен Дункан – шотландка, вошедшая в историю как ясновидящая и медиум. В 1944 году ее осудили по Закону о колдовстве. Вокруг нее шло немало споров. Кто она: шарлатанка или величайший медиум? Это неизвестно, как и то, почему ее осудили на самом деле.

Закон о колдовстве

В 1735 году в Великобритании приняли Закон о колдовстве. С тех пор стало незаконным обвинять кого-либо в колдовстве, потому что его не существует. Так закончился период процессов над ведьмами.



Этот значило, что колдовство уже не считалось преступным актом, но расценивалось как оскорбление, наносимое просвещенному государству. Максимальное наказание, которое вводил закон – год тюрьмы. Единственным, кто выступил против, был Джеймс Эрскин, входивший в Палату лордов. Он был искренне убежден, что колдовство существует, и оно в крови у шотландцев, является сердцем их культуры. Его доводы были восприняты как слова безумного.

Детство и юность Хелен Дункан



Хелен Дункан появилась на свет в 1897 году в маленьком городе Каллендер. Семья мебельщика, в которой она родилась, была небогатой, но всё же обладала определенным достатком.

За подвижность и бойкость девочку прозвали Адской (Хелл по-английски означает ад). Когда ей исполнилось семь, она открыла для себя мир духов.

Замужество

Девочка стала рассказывать, что может общаться с мертвыми. Девочка вдруг начинала выдавать пророчества, чем всех пугала. Мать пыталась уговорить ее не рассказывать про эти способности другим людям.

Когда Хелен исполнилось 16, она стала страдать от туберкулеза. Из-за него она поехала лечиться в санаторий. Там судьба подготовила ей встречу с будущим мужем. Им стал Генри Дункан, приехавший туда же из-за ревматизма, полученного на военной службе. В 1916 году они вступили в брак. Они любили друг друга. Хелен родила мужу 6 детей. Увы, здоровье Дункана было сильно подорвано армией. Когда у него случился инфаркт, он перестал работать и занялся своим хобби – спиритическими книгами. Муж внес большой вклад в карьеру Хелен, которая стала медиумом.



Генри фактически был инвалидом, и многое было на плечах Хелен. И тогда она занялась спиритизмом. У нее была помощница Пегги. Так Хелен называла девочку, которая передавала ей послания от мертвых.



Тогда все располагало к такому заработку. После ужасающих войн у всех были погибшие родственники. И все хотели получить от них весточку. На фоне этого появилось немало шарлатанов, уверяющих, что видят и слышат мертвых.



Ходили слухи, что у Хелен на ее сеансах изо рта появлялась эктоплазма, которая формировалась в разные фигуры. В 1920-30-х Хелен Дункан была невероятно популярной. Она попала в число самых известных медиумов.



Среди ее фанатов был Винсент Вудсток. Он утверждал, что благодаря ее помощи неоднократно говорил с умершей женой и был крайне доволен результатом сеансов. На одном из них его жена пришла и позвала одну дальнюю родственницу. Когда ее привели, она сняла его кольцо и надела ей, соединила их руки и благословила на брак. Они вступили через год в брак, и на очередном сеансе умершая жена продемонстрировала радость от этого.



Всем ли нравилось происходящее на сеансах Хелен? Нет. В 1928 году появилась серия фотографий «духов», которые появляются из Хелен. Харви Меткалф, сделавший их, публично заявил, что все это – лишь папье-маше да ткань. Стали ходить слухи, что перед сеансом Хелен заглатывает марлю, пропитанную яичным белком, а затем извергает все это из себя.



Но, что бы ни говорилось, желавших верит не смотря ни на что, было больше, поэтому бизнес приносил немалую прибыль.



Лишь в 1934 году, когда один из участников спиритического сеанса ухватился за материализовавшегося призрака и понял, что это обычная майка, медиума оштрафовали за мошенничество и запретили впредь заниматься этим. Но Хелен запрет не остановил.



Те, кто верил в дар Хелен, утверждали, что немало раз попытка потрогать призрак ни к чему не приводила. Рука словно проходила сквозь него.

Пророчество, которое привлекло внимание разведки

Когда началась Вторая мировая война, сеансы медиумов стали особенно популярными. К ним обращались все находившиеся в отчаянии из-за потери близких. В 1941 году на одном из сеансов Хелен вдруг рассказала о том, что затонул корабль HMS Barham. Он принимал участие в сражении и был затоплен немцами. Все погибли. Об этом ей сообщил затонувший моряк, и все это было правдой. Но на тот момент эти факты еще не были известны. В прессе этот факт появился лишь спустя несколько месяцев. Вся информация о корабле хранилась в секрете. Осведомленность Хелен вызвала подозрения в связи с вражеской стороной. За ней начали пристально наблюдать, и в 1944 году арестовали.



Нужно отметить, что часть историков ставит под вопрос полную засекреченность дела о затонувшем корабле. Родственникам погибших было отправлено 861 письмо с соболезнованиями.

Осуждение по Закону о колдовстве

Хелен не могли привлечь к суду как медиума, и тогда применили Закон о колдовстве. Многие неверно понимают смысл этого закона. Он был не для борьбы с ведьмами, и лишь с верой в них. Ведьмы больше не могли преследоваться законом, потому что их не существует. Но люди могли быть осуждены за то, что выдавали себя за тех, кого не существует, т.е. занимались мошенничеством.



Получается, Хелен приписали ведьмовские силы, хотя сама она себя ведьмой никогда не называла. Кстати, после нее была еще одна обвиненная женщина – Джейн Ребекка Йорк. Однако ей было за 70, поэтому ее не отправили в тюрьму.



Суд быстро приговорил Хелен к 9 месяцам тюрьмы. Однако Уинстон Черчилль, веривший в паранормальное и посетивший Хелен в тюрьме, добился отмены Закона о колдовстве.

Последний трагический сеанс

В 1956 году в комнату, где Хелен проводила спиритический сеанс, ворвалась полиция и резко прервала происходящее. Вскоре после этого Хелен умерла. Некоторые объясняют это тем, что медиум, войдя в контакт с духами, становится очень чувствительным, и сеанс нельзя резко обрывать. Другие видят более реальные причины: медиуму было 59 лет и нее были проблемы со здоровьем.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2282505623726459001/

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