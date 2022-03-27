Почему многие жёны в Древнем Риме каждый год сбегали от мужей на три дня

В Древнем Риме времён Республики имелся странный обычай. Мужчина и женщина влюблялись друг в друга, поселялись в одном доме, даже заводили детей. В общем, жили как муж и жена. Но супруга каждый год на три дня уходила жить к родителям или иным родственникам, после чего возвращалась к мужу, который не высказывал ей никаких претензий. Потому что её поведение было вполне нормальным и абсолютно понятным. Тем самым жена всего лишь демонстрировала соседям и властям, что их брак неформальный. Откуда взялся такой странный обычай и для чего он был нужен?

Фрагмент картины «Свадебное предожение». Джованни Музиоли, 1884 г.

На первый вопрос ответить легко — он взялся из «Законов двенадцати таблиц», принятых римлянами в V веке до н.э. Согласно одному из этих законов, если свободные мужчина и женщина жили совместно один год или дольше, то они признавались супругами «по обычаю» (то есть без бракосочетания). Этот закон был отменён только указом императора Октавиана Августа, а до того влюблённым парам приходилось каждый год расставаться на три дня — по тому же закону такой период разлуки считался достаточным, чтобы аннулировать предыдущее совместное проживание.

Юная римлянка. Современный арт

Римские обычаи, закреплённые в законах, не требовали обязательной брачной церемонии. Мужчина и женщина считались мужем и женой, если просто жили в одном доме и вели совместное хозяйство. Впрочем, формально требовалась ещё affectio maritalis (склонность к браку), для чего вполне достаточным было желание римлянки и римлянина признать друг друга супругами. Но в спорных вопросах, касающихся имущества, суд мог признать их супругами usus (по обычаю) даже если они отрицали факт супружества, но при этом жили вместе не менее года.

Замужние древнеримские дамы носили специальные головные накидки — пеллы. Статуя Валерии Мессалины с сыном, 45 г. н.э.

Но почему римлянки так рьяно избегали признания факта их замужества? Всё дело в суровом древнеримском патриархате. По закону, женщина находилась под опекой либо своего отца, либо иного родственника мужского пола, официально являющегося pater familias (главой семейства). Когда она выходила замуж, то опекуном становился супруг. Всё её состояние переходило в его собственность, включая и детей. Муж мог промотать все её деньги, после чего заявить о разводе. Законов, защищающих имущественные права замужних дам, в Римской республике не существовало.

«Корнелия, мать Гракхов». Ангелика Кауфман, 1785 г.

На детях нужно остановиться подробнее. Если муж не признавал их своими, то они теряли все права на наследство, а также не имели права на проживание в доме отца семейства. Он мог, при желании, оставить их в семье, но положение таких непризнанных детей если и отличалось от рабского, то только в худшую сторону: раб был собственностью, иногда весьма ценной, а малолетние дети могли быть едва терпимой обузой. Этим несчастным приходилось выпрашивать еду в доме или вне его, отец вовсе не обязан был их кормить. А мать в данном вопросе вообще не имела права голоса.

Работы на винограднике в Древнем Риме. Современная иллюстрация

Если отец признавал детей своими, но при этом был ленив и беспутен, то участь его детей также была незавидной. По закону, отец мог продать своих отпрысков в рабство, хоть и не насовсем, а лишь на время (обычно на рабочий сезон). И как только дети вырастали достаточно, чтобы трудиться, к примеру, на винограднике или собирать фрукты на латифундии богача, бедняки сдавали их внаём, как вещь. Позже эту практику ограничили — продавать собственных детей во временные рабы стало дозволяться не более трёх раз.

Батиат и его жена Лукреция, кадр из сериала «Спартак»

Жена не могла жаловаться на дурное обращение как с детьми, так и с ней самой, поскольку её опекун считался также и воспитателем, который не только имел право, но и был обязан ограничивать «женское легкомыслие». И чтобы не давать супругу слишком большой власти над её собственностью, детьми и самой жизнью, римлянки как могли старались избегать формального брака. Разумеется, при этом они оставались в подчинении родного отца, но тот обычно был куда терпимее. А после переселения дочери в отдельный дом, отец не мог слишком уж сильно мешать её личной жизни, в отличие от мужа, который был рядом.

«Праздность». Дж. У. Годвард, 1900 г.

Положение стало меняться лишь при императорах, которые отменяли устаревшие законы и принимали новые, дававшие римским матронам большие возможности. Матери троих детей и вдовы официально получили право распоряжаться семейным имуществом, из опекаемых они стали свободными гражданками. В случае развода приданое жены возвращалось в её семью, а не доставалось бывшему супругу. Изначально в римской семье развод мог произойти лишь по инициативе мужа, теперь на развод могла подать и жена.

Сам развод также стал очень простым делом: в правление Тиберия некий квестор женился за день до получения желаемой должности, на которую брали лишь женатых, а на следующий же день развёлся.

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