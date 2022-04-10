10 главных секретов Бермудского треугольника

Наверное, нет более загадочного и мрачного места на планете, чем Бермудский треугольник. Здесь погибло или пропало без вести более тысячи человек. Около пяти сотен лет в этой зоне исчезают суда, с 20 века — самолёты. Существует множество версий о том, почему так происходит. Каждый день они опровергаются, чтобы дать место возникновению новых. Это место ещё называют Треугольником дьявола. Оно надёжно хранит свои секреты, недоступные ограниченному человеческому пониманию... Является ли на самом деле Бермудский треугольник столь зловещим и проклятым местом или это преувеличение?

1. Колумб и небесный огонь - 1492 год

Христофор Колумб высаживается в Америке с братьями Пьюзон, несущими флаги и кресты, Д. Пуэбла (1832–1904).

Человек, которого долгое время считали первооткрывателем Америки, наткнулся на нечто дикое и необъяснимое, проходя через известное сегодня, как Бермудский треугольник, место. Это явление он описал, как некий огненный шар, который ударил в воду прямо у борта корабля. Компасы в этот момент просто сошли с ума! Понять, что происходит, моряки не могли. Сегодня историки объясняют эти явления совершенно спокойно и рационально. Они утверждают, что огненный шар был метеоритом.

Странные показания компасов были абсолютно типичны для магнитного поля этого района.

Бермудский треугольник.

2. Томас Линч-младший с женой - 1779 год

Картина Джона Трамбалла «Декларация независимости», изображающая редакционный комитет Декларации независимости из пяти человек, представляющий свою работу Конгрессу.

Всем знакомо имя Дэвида Линча. Он — один из самых необычных личностей в мире. Тем не менее он не единственный Линч, чьё имя сопряжено с мраком тайны. В 18 веке некий Томас Линч-младший пропал в этой аномальной зоне вместе со своей супругой по пути в Вест-Индию. Его личность известна широкой общественности благодаря тому, что он был одним из подписантов знаменитой Декларации независимости. Кроме того, он был самым молодым участником этого исторического события.

3. Военный корабль США «Циклоп» - 1918 год

Угольщик ВМС США «Циклоп».

Казалось бы, век 20 был вполне просвещённым временем. Однако тайна Бермудского треугольника так и осталась неразгаданной. Более того, жертв странной зоны заметно прибавилось. Линкор «Циклоп» исчез навсегда здесь с более чем тремя сотнями людей на борту. Это была самая большая потеря личного состава ВМФ, не связанная с боевыми действиями.

4. «Аталанта» - 1880 год

Инцидент во время поиска HMS Atalanta, 1880.

Британский фрегат «Аталанта» отправился с Бермудских островов и больше его никто никогда не видел. Никаких следов судна или вразумительных сему объяснений нет по сей день.

5. «Кэрролл А. Диринг» - 1921 год

Призрачный корабль, остров Окракок, Северная Каролина - это всё, что осталось от шхуны «Кэрролл А. Диринг».

Исчезновения вышеупомянутых кораблей, безусловно, загадочны, но не впечатляющи. По-другому обстоит дело с грузовым судном «Кэрролл А. Диринг». Сначала судно лишилось капитана. Из-за тяжёлой болезни его пришлось высадить в Делавэре. Следующими пунктами назначения должны были стать Рио и Барбадос. По прибытии в Северную Каролину экипаж стал себя весьма странно вести. У мыса Хаттерас «Кэрролл А. Диринг» буквально развалился на части. По какой причине это произошло совершенно не ясно. Также не удалось выяснить куда исчез весь экипаж. Корабль оказался абсолютно пуст и заброшен.

6. «Протей» и «Нерей» - 1941 год

«Нерей» загружает уголь в Нагасаки, Япония, апрель 1916 года.

Эти корабли были копией уже упомянутого выше «Циклопа». Они отправились с Виргинских островов, нагруженные бокситом и не добрались до пункта назначения. Нет доказательств того, что судна были атакованы. Они просто исчезли.

7. Рейс 19 - 1945 год

Карта рейса 19.

История этого рейса породила легенду о том, что это зловещее место. Этот рейс состоял из пяти самолётов бомбардировочной эскадрильи, которая вылетела из Форт-Лодердейла на тренировочный полёт. По неизвестным причинам все они исчезли без следа в этой зоне, погибло или пропало двадцать семь человек. Вдобавок ко всему, спасательная команда из 13 человек также не вернулась. Перед исчезновением эскадрилья рейса 19 отправила несколько сигналов бедствия. Пилоты говорили, что не знают где они находятся и что «всё не так» и «местность выглядит странно».

8. «Sulphur Queen» - 1963 год

Береговая охрана осматривает два спасательных круга и противотуманный рожок с нарисованным на них названием «SS Marine Sulphur Queen».

Этот танкер потерялся в Бермудском треугольнике. Это судно было огромным по своим размерам, но оно бесследно исчезло. Корабль следовал из Техаса в Вирджинию, на борту находились 39 человек. По некоторым данным «Sulphur Queen» имела склонность к возгоранию. Береговая охрана даже объявила судно непригодным к плаванию, но почему оно бесследно исчезло это не объясняет.

9. Маяк Грэйт Айзек Кей - 1969 год

Вид на маяк Грейт Айзек Кей, Бимини, Багамы, июнь 1996 год.

Жертвами беспощадного Треугольника становятся не только плавучие суда. Маяк на здешнем острове был построен в 1850-х годах для предотвращения исчезновения судов в Бермудском треугольнике. Но он стал скорее участником мистических событий, чем защитником от них. Смотрители маяка были людьми смелыми и выносливыми. Все они исчезли без следа в одночасье. Никаких следов людей не было найдено. Во всём обвинили недавно прошедший ураган, но работать на месте с дурной славой никто не хотел.

Кроме этой мрачной истории есть ещё легенда, что у берегов острова некогда потерпел крушение корабль. Катастрофа привела к гибели всех людей на борту, кроме одного маленького ребёнка. Местные жители утверждают, что мать младенца, которую они называют «Серая Леди», до сих пор можно увидеть бродящей по острову, а в полнолуние слышно её стенания. Сначала маяк сделали автоматизированным, а потом совсем забросили.

10. Самолёт Skymaster — 1971 год

C-54 Skymaster ВВС США.

Ещё один случай с самолётом. В Треугольнике он столкнулся с сильным штормом, последствия которого были разрушительными. Тут неизвестно, что повлияло больше — потусторонние силы или человеческий фактор. Но по непонятным причинам опытный экипаж терпит катастрофу. Обломки были найдены, но правда о том, что привело к авиакатастрофе, лежит там, в облаках Бермудского треугольника.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской https://otari.mirtesen.ru/blog/43384074448

Технологии «Звездных войн»: 8 научных разработок, основанных на фильме https://otari.mirtesen.ru/blog/43345266613/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!