10 зловещих историй о жестоких проклятиях

Некоторые могут отмахнуться, сказав, что проклятия - не более чем суеверные глупости, но то, что истории о них рассказывали в течение тысячелетий, является свидетельством их популярности. Мы предлагаем вам прочитать о десяти самых страшных проклятиях в истории. Верите вы в них или нет, в данном случае неважно - жертвы проклятий, тем не менее, перенесли жестокие страдания, хотя некоторые тоже не верили, а проклятие тому виной или нет, неизвестно.



1. Проклятие, погубившее королеву В июле 2012-го года Сирикит, обожаемая королева Таиланда, перенесла инсульт и с тех пор не появлялась на публике. Это не казалось бы подозрительным, если бы не слухи о многолетнем проклятии, берущим своё начало от одной из самых дерзких краж драгоценностей в истории.



Все началось еще в 1989-м году во дворце королевской семьи Саудовской Аравии. Тайский уборщик ворвался в комнату принца Фейсала и украл драгоценности на сумму $20 млн. Он каким-то образом сумел переправить их в Таиланд в мешке от пылесоса. Среди драгоценностей, принадлежавших принцу, был 50-каратный драгоценный камень, называемый просто Голубой Бриллиант.



Власти Саудовской Аравии сообщили о краже тайской полиции, и вора быстро поймали, но он, тем не менее, успел продать некоторые украденные драгоценности на чёрном рынке.

Оставшуюся часть ценностей вернули владельцам, правда, более половины ювелирных изделий были заменены некачественными подделками. Голубого Бриллианта среди них не было, и тайская полиция утверждала, что никакого бриллианта они не видели и тот наверняка вообще не существует.Однако для драгоценности, существование которой так и не было доказано, Голубой Бриллиант стал причиной ряда очень уж странных событий, позволивших многим людям счесть его проклятым. Проклятие якобы проявилось ещё в феврале 1990-го года, когда три дипломата из Саудовской Аравии, которым было поручено расследовать дело о похищении драгоценности, были застрелены в свою первую ночь в Таиланде. Тайская полиция настаивает, что никаких доказательств связи убийства с Голубым Бриллиантом нет, но саудовцы думали иначе и подозревали, что им лгут.Их подозрения усиливались по мере того, как в местной прессе появлялись сообщения, что на жёнах некоторых влиятельнейших людей в Таиланде были замечены ювелирные украшения, напоминавшие недостающие камни. Любопытно, что некоторые видели Голубой Бриллиант на королеве Сикирит — по крайней мере, на ней была надета похожая драгоценность незадолго до инсульта, после этого якобы исчезнувшая. Многие считают, что королева Сирикит — не последняя жертва Голубого Бриллианта: камень будет оставлять за собой кровавый след, пока не вернётся к законному владельцу.



2. Проклятие, унесшее жизни миллионов В 1941-м году команда советских антропологов отправилась в Узбекистан для проведения санкционированной государством экспедиции. Их миссия, утвержденная самим Сталиным, состояла в том, чтобы найти гробницу Тамерлана и произвести эксгумацию тела. Тамерлан был печально известным военачальником, жившим в XIV-м веке, а в Узбекистане почитавшимся в качестве национального героя.



Неудивительно, что члены местного мусульманского духовенства тщетно пытались помешать эксгумации. Они предупредили, что если покой вождя будет нарушен, то через три дня начнётся катастрофа. Руководитель экспедиции Михаил Герасимов от предостережений отмахнулся, назвав их местными суевериями, и назначил эксгумацию на 19 июня 1941-го года.



Решение советских антропологов можно назвать как смелым, так и безрассудным. На внешней стороне гроба Тамерлана была надпись: «Когда я воскресну, мир содрогнётся». Три дня спустя после эксгумации нацистская Германия начала операцию «Барбаросса» и вторглась в Советский Союз. Совпадение? Возможно. Так или иначе, мир действительно содрогнулся.



Некоторые люди верят, что нацистское вторжение было прямым следствием проклятия Тамерлана. Интересно отметить, что переломный момент в Великой Отечественной войне произошёл во время неожиданной победы в Сталинградской битве. Так вот, как вы думаете, что случилось непосредственно перед боем? Сталин приказал повторно придать останки Тамерлана узбекской земле и провести полный исламский обряд погребения. И хотя проклятие в итоге якобы удалось победить, оно повлекло страшные жертвы: во время войны погибло 7,5 млн русских.



3. Проклятие гавайской богини вулканов «Если вы проявите неуважение к Пеле, она погубит вас», — заявляет профессор Каме’элейива из Гавайского университета. Тимоти Мюррею, вероятно, хотелось бы узнать об этом до приезда в Гонолулу. По его собственным словам, Тимоти «всегда был удачлив», пока не огорчил Пеле, богиню огня и вулканов.



В один прекрасный день Тимоти решил посетить знаменитый Гавайский вулканический национальный парк. Он был в восторге от чёрного вулканического песка и наполним им взятую из дома бутылку из-под воды. После этого его дела пошли под откос: женщина, с которой он встречался уже пять лет и которой собирался сделать предложение, вдруг его бросила, ФБР арестовало его за нарушение авторских прав — он якобы использовал нелицензионную копию компьютерной программы, а такое, кстати, в США случается довольно редко. А его любимое домашнее животное неожиданно умерло. Но от проклятия пострадал не только Тимоти Мюррей.



Согласно легенде, на любого, кто унесёт с собой кусок застывшей лавы или вулканический песок, падёт гнев богини Пеле. Предполагается, что Пеле гневается, когда часть вулканических пород, принимаемых ею за её детей, попадает в карманы невежественных туристов, и богиня в качестве мести насылает на них страшное проклятие.



Администрация парка получает множество посылок с вулканическими породами от осознавших свою ошибку людей, которых настигло внезапное невезение. Многие также присылают письма с извинениями в адрес богини вулканов, надеясь, что проклятие будет снято.



4. Проклятие Человека-Паука Многие люди слышали о Проклятие Супермена, но это ещё цветочки по сравнению с другим, более поздним проклятием, также названным в честь супергероя. Это проклятие связано с бродвейским мюзиклом «Человек-паук: Погасить тьму». Шоу несколько раз откладывалось после серии технических неполадок, в результате чего несколько человек получили ранения. Через некоторое время после этого в СМИ появился слух, что мюзикл проклят.



Все началось во время репетиций ещё в 2010-м году, когда актёр в ходе неудавшегося трюка с катапультой сломал ногу и получил сотрясение мозга. Ночью после генеральной репетиции одна из главных актрис тоже получила сотрясение мозга — ей на голову упал моток верёвки, вскоре после этого она покинула шоу. Тереза Виктория Карпио вызвалась её заменить, но была вынуждена бездействовать две недели после того, как во время батальной сцены получила травму шеи.



Затем во время воздушного трюка порвался трос, и Кристофер Тирни упал в оркестровую яму. Травмы были тяжёлыми: актёр сломал череп, лопатки, локти, четыре ребра и три позвонка. Это произошло во время представления, и скандальной славы мюзиклу добавили крики одной из актрис о том, что на зрителей проклятие тоже падёт.



Последняя травма произошла 16 августа 2013-го года: танцор сломал обе ноги во время исполнения сложного трюка. На сегодняшний день пять актёров получили тяжёлые травмы и увечья. К счастью, никто пока не умер, если не считать Тони Адамса, генерального продюсера шоу, скончавшегося от инсульта ещё до того, как мюзикл начали показывать на Бродвее.



5. Мухаммед проклял девочку-сироту и заставил её кричать Если вам улыбнётся маленькая девочка, то какова будет ваша реакция? Вероятно, вы улыбнётесь в ответ, и так же поступит большинство людей, но только не пророк Мухаммед. Согласно тексту «Сахиха Муслимы» (книга 32, стих 6297), Мухаммед посмотрел на девочку и сказал: «Да не продвинешься ты в годах!». Сиротка убежала, истерически крича.



Почему пророк Аллаха делал подобные вещи? Ну, когда его потом спросили о странном инциденте, Мухаммед объяснил, что он-де тоже человек и может вспылить. Он заверил своих последователей в том, что заключил с Аллахом соглашение — тот, кто будет проклят по ошибке, будет вознаграждён в День Воскресения.



Таким образом, проклятие должно было преподать мусульманам ценный урок: если кто-то незаслуженно получит проклятие, даже сам пророк Аллаха, то волноваться по этому поводу не нужно. Земная судьба безымянной девочки-сироты остаётся неизвестной. Неясно также, что означало проклятие Мухаммеда-то ли девочка не должна дожить до своего следующего дня рождения, то ли ей придётся прожить всю свою жизнь как маленькому ребёнку.



Описанные выше события зафиксированы в хадисах, называемых сахихами — «подлинными». Другими словами, проклятие Мухаммеда принимается мусульманами-суннитами как свершившийся факт.



6. Проклятие кресла мертвеца Тирский музей в Англии — дом печально известного кресла Томаса Басби. Это кресло стоит на сцене, чтобы никто не садился в него — и не потому, что кресло обладает какой-то особой ценностью, а из-за наложенного на него проклятия, восходящего в XVIII-му веку. Легенда гласит, что любой, кто рискнёт сесть в кресло Басби, вскоре после этого умрёт.



Все началось в Северном Йоркшире ещё в 1702-м году. Городской пьяница, человек по имени Томас Басби, сумел жениться на красавице Элизабет Аути. Отец девушки был категорически против этого брака, так как считал, что его дочь достойна лучшего мужа.



Однажды Басби вернулся домой и нашёл своего тестя сидящим в его любимом кресле. Старик Аути объявил, что пришёл забрать свою дочь домой, и тогда Басби поступил так, как и любой другой нормальный человек на его месте — забил своего тестя молотком до смерти и спрятал тело. Когда его вели на казнь, он кричал, что любой, кто сядет в его любимое кресло, умрёт.



Гостиница, принадлежавшая супругам Басби, была переименована в «Сутулого Басби». Согласно легенде, за последние 300 лет погибло бессчетное количество людей, рискнувших сесть в злосчастное кресло. В 1968-м году гостиницу приобрёл Тони Эрншоу, он не был суеверным человеком и сразу отмахнулся от проклятия, а предыдущие смерти объяснил как совпадения, но потом люди начали умирать у него на глазах.



Во-первых, Эрншоу подслушал разговор двух лётчиков, подначивавших друг друга посидеть в проклятом кресле. Они оба сели в него, а в этот же день погибли в автокатастрофе. Затем в паб на ланч зашла группа строителей, и один молодой парень осмелился посидеть в кресле — в тот же день он упал с крыши и проломил себе череп.



Для Тони Эрншоу это стало последней каплей. Он умолял Тирский музей принять кресло в качестве музейного экспоната, но только если те смогут гарантировать, что никто и никогда в него не сядет. И в течение 30-ти лет смотрители музея действительно никому не позволили сесть в это кресло, несмотря на многочисленные просьбы.



7. Тысячелетнее венгерское проклятие Если вы верите в проклятия, то, надеемся, у вас нет венгерских корней. Венгрия — родина проклятия Турани, возраст которого насчитывает тысячу лет. В 1000-м году король Стефан железной рукой правил Магиросзагом, теперь называемом Венгрией. Стефан решил принудительно обратить свой народ в христианство, а древние венгерские верования предать забвению.



Но не все жители страны были довольны своим новым богом: некоторые сопротивлялись христианской миссии и настаивали на сохранении собственной веры. Языческие настроения переросли в восстание, повлекшее убийства христианских священнослужителей по всей стране. Король Стефан ответил силой на силу: христианские войска вынудили так называемых «чёрных мадьяр» принять таинство Крещения. Многие из них были подвергнуты пыткам и ослеплены.



Побежденные приверженцы старой венгерской религии призвали на помощь могущественного шамана, который наложил 1000-летнее проклятие на весь венгерский народ. Хотя суть проклятия неизвестна, считается, что над Венгрией до сих пор довлеют грусть и печаль.



В качестве доказательства некоторые указывают на тот факт, что на протяжении XX-го века именно в Венгрии происходило наибольшее число самоубийств. Депрессия считается там всенародной проблемой, а многие венгры кроме того умирают гораздо раньше, чем люди большинства других европейских народов. Предполагается, что срок проклятия шамана истёк в 2000-м году, но с тех пор ситуация не улучшилась. Многие полагают, что проклятие Турани так и останется для Венгрии неиссякаемым источником горя.



8. Проклятие, погубившее русскую царскую семью Сто лет назад жил человек по имени Григорий Распутин. Родился он в Сибири в бедной семье, и его жизненные перспективы были весьма тусклыми. Тем не менее, ему удалось затесаться во дворец Романовых, где он стал личным советником царицы Александры.



Как ему удалось достичь подобных успехов? Распутин, самопровозглашённый маг, утверждал, что может использовать свои мистические силы для исцеления больного сына Александры, страдавшего от гемофилии. Если бы только царица знала, что Распутин в один прекрасный день использует свои возможности, чтобы наложить проклятие на всю её семью, она наверняка никогда не пригласила его бы во дворец.



Петербургские аристократы были очарованы мистическими тайнами, но мысль о том, что советником царицы стал крестьянин, была для них неприятной и неприемлемой. Группа дворян попыталась убить Распутина, но это оказалось чертовски трудно. Согласно некоторым источникам, Распутин выжил после попытки отравления, жестокого избиения, множественных огнестрельных ранений и кастрации. В итоге убийцы связали его и бросили в ледяную реку, где он, наконец, погиб.



Россия был избавлена от Распутина, но не от его тёмного влияния. Перед смертью он послал царю пророческое письмо, где подробно описывал, что случится с царской семьёй, если он будет убит знатью. В принципе, Распутин предупредил царя, что он и его родные после смерти «мага» не проживут и года, что в некотором роде можно считать свидетельством наложенного проклятия: менее чем через год все Романовы — сам царь, его жена и пятеро их детей — были зверски убиты.



9. Иисус проклял смоковницу, а с ней и всё в Израиле Представьте, что вы идёте по улице и видите смоковницу. Почувствовав голод, вы приближаетесь к ней и обнаруживаете, что на дереве, несмотря на наличие листьев, нет плодов. Большинство людей пожмут плечами и двинутся дальше, но не Иисус (ох уж эти пророки!). Согласно тексту одного из самых странных мест в Евангелии, Иисус указал на смоковницу и сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». Дерево мгновенно увяло и погибло.



Можно подумать, что Иисус действовал, как капризный ребёнок, не получивший желанную игрушку — на первый взгляд. Но проклятие не было импульсивным жестом досады. Смоковница и её плоды являются символами, означающими народ Израиля и веру народа соответственно — смоковница (Израиль) не принесёт плодов (веры), хотя листья на ней указывали, что на ней могли бы быть смоквы, что символизирует возможность прихода Мессии.



Поэтому когда Иисус, казалось бы, подчиняясь капризу, наложил проклятие на смоковницу, он продемонстрировал свою власть над Израилем. Народ Израиля стал бесполезным механизмом в священной схеме всех вещей и якобы достоин уничтожения, так же как и бесплодное иссохшее дерево достойно только лишь того, чтобы его срубили. Итак, из-за отсутствия веры при появлении Мессии Иерусалим был разрушен римлянами в 70-м году н. э.



10. Древнее еврейское проклятие, погубившее премьер-министра Израиля 26 июля 2005-го года группа еврейских экстремистов во главе с равви Йосефом Даяном (Yosef Dayan) собралась на кладбище, чтобы провести древний обряд: их целью было наложить смертельное проклятие на премьер-министра Ариэля Шарона (Ariel Sharon).



Расстроенные тем, что Шарон выступал за вывод израильских войск из некоторых районов, считавшихся частью земли обетованной, некоторые евреи просили о божественном возмездии. Проклятие, называемое «pulsa denura», что в переводе с арамейского означает «огненный кнут», призывает ангелов Разрушения сразить своих противников в течение года.



Менее чем полгода спустя премьер-министр Шарон рухнул замертво в собственной ванной комнате. Произошло сильное кровоизлияние в мозг — серьёзный удар, разрушивший его когнитивные способности. Шарон оставался в живых только благодаря искусственной вентиляции лёгких, и надежды на то, что он когда-нибудь придёт в себя, не было. Врачи уговаривали членов его семьи дать ему спокойно умереть, однако сын Шарона настоял на том, чтобы врачи сделали всё возможное.



Бывший премьер-министр до сих пор находится в вегетативном состоянии. Даже несмотря на то, что «pulsa denura» фактически не убило его, некоторые утверждают, что обряд был успешным. В конце концов, целью проклятья было, прежде всего, сместить Шарона с поста премьер-министра: смерть рассматривалась как наиболее очевидное решение, но кома тоже вполне подходила.



Но мы всё же можем рассказать и о проклятии, убившем премьер-министра Израиля, для этого вернёмся на несколько лет назад. В 1995-м году еврейские радикально настроенные граждане провели церемонию, чтобы проклясть Ицхака Рабина (Yitzhak Rabin), занимавшего в то время этот пост. Крайне правые экстремисты были чрезвычайно злы на него за то, что Рабин пытался заключить мир с Палестиной, и во главе всё с тем же равви Йосефом Даяном наложили на него «pulsa denura» — несколько дней спустя Ицхака Рабина застрелили на мирной демонстрации.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2513459400358759155/1

А вы знали об этом?

Путин, работая в ГДР в Дрездене под псевдонимом "подполковник Платов", после падения Берлинской стены вышел в одиночку с пистолетом против пьяной толпы немцев, пришедших крушить советскую собственность. Немцам он сказал, что Берлинской стены больше нет - лишь по воле и желанию СССР. А советскую собственность он будет защищать с помощью 12 патрон из обоймы. Последний оставит для себя лично.После чего повернулся спиной к непредсказуемой толпе и под ее молчание вошел обратно в здание.

В 2006 году в Киеве была представлена памятная монета в 1 гривну с изображением российского президента. Одна из его самых любимых песен — «С чего начинается Родина?» В. Баснера и М. Матусовского. Эту мелодию Путин сам поет и наигрывает на фортепиано. В ночь на 1 января 2000 года во время визита Путина в Чечню его вертолет попал под обстрел боевиков.

Дед Владимира Владимировича по отцовской линии был личным поваром Ленина. Спиридон Путин в 15 лет поехал в Петербург учиться профессии повара. При советской власти его направили работать в Горки, где он и стал готовить Вождю революции. После смерти Ленина он работал на одной из дач советского правительства.

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